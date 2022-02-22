Скучать не будем. «Куньлунь» — давно лишний в КХЛ, а после ОИ с ним точно пора расстаться

В истории КХЛ было девять клубов не из России. Пять из них до сих пор находятся в составе лиги, включая минское и рижское «Динамо» и «Барыс», которые входили в первоначальный список участников. Почти все последующие «новички» прибывали с Запада – это «Лев», прекративший существование после самого успешного сезона в своей краткосрочной истории; «Донбасс», вынужденный покинуть лигу из-за неспортивных причин; «Слован» — пожалуй, самое громкое приобретение КХЛ из Европы, которое, увы, не смогло показать себя и с треском провалилось; «Йокерит» — единственный западный клуб, вошедший в лигу после её основания и до сих пор играющий здесь. А также хорватский «Медвешчак», ставший в своё время самым экзотическим проектом КХЛ.

Но куда более экзотическим стало появление в лиге команды из Китая. В 2016 году в КХЛ состоялось последнее на сегодняшний день пополнение из-за рубежа – в числе участников появился клуб под названием «Куньлунь Ред Стар».

К его входу в Континентальную хоккейную лигу многие россияне сразу отнеслись скептически – спрашивается, зачем здесь нужен клуб, который вряд ли сможет быть конкурентоспособным? Однако в дебютном сезоне «драконы» смогли пробиться в плей-офф, что могло стать вполне неплохим заделом на будущее.

А будущее в Китае планировали светлое – популяризация хоккея в Поднебесной среди молодёжи, которая поспособствует появлению доморощенных игроков к Олимпиаде в Пекине (во время зарождения клуба вслух об этом не говорили, но это было очевидно), а также среди обычного населения, что могло сулить неплохой доход в том числе и самой КХЛ, учитывая, насколько огромен китайский рынок.

К тому же на момент основания «Куньлунь», в отличие от тех же «Льва» или «Слована», не зависел от российских денег.

«Китайцы очень мудрые люди, они прекрасно считают и понимают всё. 51% акций клуба у китайской организации, которая его создала. Российских денег в клубе нет. Мы летали в Харбин, встречались и с мэрами, и с партработниками. В Китае «Куньлунь» рассматривается как инвестиционный проект. Это значит, что если спонсоры будут вкладывать в наш проект, то они будут ждать возвращения этих денег», – рассказывал первый спортивный директор «Ред Стар» Владимир Кречин. Абсолютно выгодная сделка для КХЛ.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Однако уже в 2017 году стало известно, что совладельцем «Куньлуня» стал Геннадий Тимченко, о чём он сам же и рассказал общественности, а спортивные результаты команды стремительно рухнули – после первого сезона «Ред Стар» навсегда забыли, что такое плей-офф, существенно потеряв в игровом плане.

По-хорошему, с «Куньлунем» нужно было расстаться ещё года четыре назад, когда пошли первые «сокращения», но судьба, имя которой Дмитрий Чернышенко, и, видимо, политика сделали своё дело – вместо «Ред Стар», в структуру которых активно вливаются российские деньги, КХЛ поочерёдно покинули новокузнецкий «Металлург», «Лада» и «Югра», для которых на родине средств не нашлось.

«Куньлунь» остался в лиге и получил хороший плацдарм для подготовки к домашним Олимпийским играм, однако больших дивидендов из этого не извлёк. Отдельно останавливаться на выступлении сборной Китая, проигравшей все свои матчи в Пекине, и на последних проблемах «Куньлуня», о которых мы писали уже не раз, нет никакого смысла. Как нет его и в дальнейшем пребывании «Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге.

Пункт 1.1 Статьи 1 регламента КХЛ гласит, что Чемпионат проводится в целях «Развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской Федерации и других странах». И уже здесь «драконы» абсолютно не подходят под заявленный текст. На матчи «Куньлуня» не ходили и во времена его базирования в Китае, а уж о Мытищах говорить и не приходится. Матч «Ред Стар» вы можете посмотреть только по одной причине – в нём также участвует ваша любимая команда.

А потому стоит сказать «Куньлуню» спасибо за шесть счастливых лет и отпустить с миром – развивать хоккей в Поднебесной, но уже без мучения для российских болельщиков. Регулярный чемпионат закончился, а это значит, что свой последний матч в сезоне и, возможно, в КХЛ «драконы» уже отыграли. В таком случае – всего доброго. Скучать не будем.