В китайском клубе КХЛ готовы устроить цирк ради Олимпиады. Разве это нормально?

«А «Куньлунь» что обсуждать? Это не про хоккей, это другая история. Не вижу смысла о них говорить», — заявил известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в своём недавнем интервью «Чемпионату», анализируя старт сезона.

Действительно, всё происходящее в последнее время в «Куньлуне», скорее, напоминает цирковое представление, нежели желание удачно выступить в регулярном чемпионате КХЛ и занять место в первой восьмёрке Восточной конференции.

Ещё в прошлом году «драконы» под руководством Алексея Ковалёва больше были похожи на мальчиков для битья, нежели на середняка лиги, готового как следует зарубиться с грандами и постараться не ударить в грязь лицом. Сразу вспоминается создание «Куньлуня» и его развитие руками Владимира Юрзинова-младшего. Тогда, в сезоне-2016/2017, китайский коллектив выглядел реально хорошо, с ходу попал в плей-офф, старался биться с грозной «Магниткой» в первом раунде.

Потом же, после ухода Юрзинова, в клубе начался бардак, продолжающийся по сей день. Такое ощущение, что спортивный результат в «Куньлуне» абсолютно никого не интересует, а после домашней Олимпиады в Пикине в 2022 году команда окончательно развалится.

Нынешний регулярный чемпионат, домашние матчи которого команда снова проводит в подмосковных Мытищах (да-да, до родного Китая китайский клуб никак не доберётся), в «Куньлуне» начали с замены главного тренера. Точнее, Кари Ялонен отказался во всём этом участвовать ещё в межсезонье, в результате чего руководить «Куньлунем» в экстренном порядке призвали Айвана Занатту. Он же повезёт сборную Китая на домашнюю Олимпиаду.

Фото: photo.khl.ru

Именно в преддверии Игр в команде КХЛ (где неплохо бы не портить имидж лиги и соответствовать уровню высшего хоккейного дивизиона) решили сесть на олимпийские сборы, в результате чего состав «Куньлуня» практически полностью изменится. Можно пофантазировать и прикинуть, что это будет за состав и кто вообще туда поедет. Скажите, вы можете представить себе нечто подобное в НХЛ? Простите, но ведь у нас тоже серьёзное спортивное соревнование, а не первенство водокачки.

«Да, у «Куньлуня» будет заменён состав команды, так как большая её часть сядет на олимпийские сборы. Мы знаем, что они поедут в Пекин раньше. Дозаявка в конце декабря, у них будет время дозаявить новых игроков.

Сейчас тяжело сказать, кто поедет в сборную и какие игроки. Мы с командой и с руководством на связи. Они в конце декабря будут заявлять игроков. Да, придут новички, другая команда, им надо будет сыграться. Но думаю, что они найдут хороших игроков. Посмотрим, кого они найдут, свободных агентов. Конечно, они должны вписаться в трансферное окно», — так отреагировал на планы китайского участника КХЛ президент лиги Алексей Морозов во время общения с журналистами после недавнего совета директоров.

Мы обратились в сам клуб с просьбой максимально подробно разъяснить ситуацию, так как на послематчевых пресс-конференциях вопросы на эту тему в адрес Айвана Занатты снимались и оставались без ответа.

Справедливости ради отметим, что ответ пресс-службой команды был подготовлен достойный и достаточно подробный. Приводим его полностью.

«В нынешних условиях чрезвычайно трудно говорить о будущем и строить чёткие планы. Это относится ко многим спортивным организациям во всем мире, поскольку на их деятельность часто оказывают влияние обстоятельства непреодолимой силы. Наш клуб тоже вынужден считаться с ними. Но, как бы ни разворачивались события, ХК «Куньлунь Ред Стар» со всей ответственностью заявляет, что будет действовать в полном соответствии с положениями регламента Континентальной хоккейной лиги. Регламентом предусмотрен период дозаявок, обозначена дата его окончания и при этом не установлен лимит допустимых дозаявок. Именно этими положениями и будет руководствоваться наш клуб.

Напомним, что и в предыдущем сезоне нам приходилось по ходу чемпионата производить кардинальные изменения в составе и дозаявлять многих игроков. В общей сложности в чемпионате КХЛ за нашу команду сыграли 55 хоккеистов, что, к слову, не является рекордным показателем для лиги. Тогда действия нашего клуба не подвергались критике, поскольку всем было понятно, что они объяснялись объективной реальностью. В связи с этим мы не видим причин, по которым аналогичные действия в нынешнем сезоне, также являющемся особенным для нашего клуба, должны вызывать негативную реакцию со стороны некоторых наблюдателей, не считающих нужным вникнуть в существо дела.

Проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине связано со многими организационными сложностями. В частности, обсуждается режим въезда в КНР для иностранных спортсменов, которым по прибытии следует провести трёхдневный карантин. Однако для наших хоккеистов, юридически находящихся в командировке в Российской Федерации, карантин должен составить три недели. Таковы требования действующего в настоящий момент на территории КНР закона, и от клуба в данной ситуации ничто не зависит», — гласит текст официального ответа.

Всё это, конечно, хорошо, вот только имиджу Континентальной лиги точно не легче, а болельщику хочется видеть в составе участников сильные иностранные команды. И ведь за примером далеко ходить не надо: достаточно посмотреть на организацию процесса в «Йокерите», одержавшем уже восемь побед подряд и занимающем место в лидирующей группе турнирной таблицы. Остаётся лишь пожелать руководству КХЛ более тщательно подходить к допуску команд для участия в регулярном чемпионате и заранее обговаривать недопустимость определённых вещей. Иначе весь турнир превратится в полнейший хаос, где каждый будет делать то, что он захочет.