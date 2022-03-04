Легионерам не нужно паниковать. Почему в КХЛ можно спокойно играть в хоккей

Сегодня три клуба объявили о расторжении контрактов со своими легионерами из Швеции и Финляндии (плюс датчанин Ларсен). Начнётся ли массовый исход иностранцев из лиги и как быть тем, кто видит бегство коллег домой?

Прежде всего стоит разобраться, что толкнуло финнов и шведов на отчаянный шаг – уехать из клубов в самом начале плей-офф? И «Салават Юлаев», и «Магнитка» могли надеяться в этом сезоне на финал Кубка Гагарина, да и на сам трофей. Не говоря уже о ЦСКА. Однако Юха Метсола, Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен спешно уехали из Уфы, Юхо Олкинуора – из Магнитогорска, Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём – из Москвы. Да, обстановку сейчас не назовёшь спокойной по понятным причинам. Но настолько ли всё плохо, особенно для игроков топ-клубов КХЛ?

Фото: photo.khl.ru

Нет. Плей-офф начался по расписанию и, если не считать снятия «Йокерита», проходит без происшествий. У вас не вызывает удивления то, что домой скоропалительно подались именно финны и шведы? Не американцы, не канадцы, не чехи? Кстати, у последних ситуация вообще аховая. Судя по всему, на родине их после приезда обвинят во всех смертных грехах за игру в КХЛ. Однако все остальные легионеры продолжают отрабатывать свои контракты. По нашей информации, финнов взбаламутили с родины. И они не выдержали.

С одной стороны, понять игроков можно, с другой – их решение выглядит уж слишком эмоциональным. Под дворцами не стоят танки, на улицах городов не строят баррикады. Самолёты внутри страны исправно летают. Надо полагать, что и sms с уведомлением о зачислении зарплат приходят вовремя. И военное положение никто вводить не собирается. Более того, постепенно снимают все коронавирусные ограничения. Болельщикам можно заполнять трибуны под завязку, и очень скоро на матчах будут аншлаги.

И уж конечно, ничего здесь не разваливается. Хоккей – в первую очередь. Большинство легионеров в клубах это понимают. В том числе и оставшиеся финны. А их много. В СКА, «Тракторе», «Сибири», «Спартаке». Наверняка они тоже получали сообщения типа: «Бросайте всё и бегите, иначе скоро поедете в концлагерь». Но, в отличие от нервных соотечественников, понимают: такие сообщения оснований под собой не имеют. И больше похожи на байки предперестроечных времен: «Бойтесь России, там по улице ходят медведи, все играют на балалайках и пьют водку вместо компота». Все взрослые люди, все понимают, насколько хорошо развиты сейчас информационные технологии. То, что сейчас страшилки про Россию станут обычным явлением, предсказуемо. Это уже началось. Но надо же думать головой. И фильтровать информацию, даже ту, которая поступает с родины.

Наверное, в этой ситуации успокаивать своих игроков надо клубам. Людям не запретишь смотреть телевизор, слушать радио, читать Интернет. Поэтому надо объяснять, что всё на своих местах. Скорее всего, разорвавшие контракты игроки отправились к руководству клубов со своими переживаниями. Но либо переживания были уже критичными, либо у руководства не нашлось аргументов, чтобы переубедить хоккеистов. Да, у каждого из них семьи, маленькие дети. Беспокойство за них оправдано. Но можно только повторить: оснований для них нет. Игрокам стоит выглянуть в окно. А ещё – подумать о том, насколько сильно они подставили свои клубы. Думаю, всем понятно, что «Салават» без Метсолы, Хартикайнена и Ко – другая команда.

Фото: photo.khl.ru

Тем, кто сейчас раздумывает, не последовать ли примеру коллег, стоит задуматься. Вашим будет тяжело, но они справятся. В конце концов, в первом матче серии «Салавата Юлаева» с «Сибирью» на счету полевых легионеров Уфы – одна передача на всех, во втором – победа. Рано или поздно трудности закончатся, КХЛ никуда не денется и по сравнению с европейскими чемпионатами останется наиболее привлекательным вариантом для игроков.

Они вернутся, их, конечно, примут, но осадок останется у всех. И потому, что поставили свои клубы перед фактом (у нас ведь нет рабства, цепями никто никого приковывать не станет), и потому, что своим отъездом «нагрели атмосферу» среди других легионеров.

Кстати, стоит отметить, насколько корректно повёл себя «Салават Юлаев», отлично понимая, что лишается своей основной ударной силы. Контракты разорваны по обоюдному согласию сторон. Что там было на переговорах — мы не знаем. Но факт остаётся фактом.

Возможно, кто-то из иностранцев ещё внезапно сорвётся домой. Рискуя потерять в деньгах, лишиться хорошей работы. Но массовым их исход точно не будет. Большинство будет выходить и честно биться за свои клубы, радовать болельщиков, которые после пандемийной паузы получают наконец возможность вернуться на стадионы. Играем дальше!