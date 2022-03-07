Капризова не остановить! Россиянин снова сделал дубль и мчится к очередному рекорду в НХЛ

«Миннесота Уайлд» после мощного отрезка в январе-первой половине февраля угодила в достаточно крутое пике. Из последних 9 матчей «дикари» проиграли 7 (все в основное время), при этом напропускав кучу голов, чем существенно осложнили себе борьбу за плей-офф: «Миннесота» опустилась на третье место в Центральном дивизионе, при этом снизу «Уайлд» серьёзно поджимают «Даллас» и «Нэшвилл», а если продолжать проигрывать, то и из зоны «уайлд-кард» вывалиться — раз плюнуть.

Новый матч «дикари» как раз проводили на своей площадке с конкурентом «Далласом». В середине первого периода «Миннесота» вышла вперёд усилиями Нико Штурма, но затем пропустила ответный гол «в раздевалку» от Павелски, а в начале второго отрезка с «дикарями» случился очередной необъяснимый провал — три подряд гола в ворота Каапо Кяхкёнена, и финну пришлось ехать на скамейку запасных.

Вышедший на лёд Кэм Тальбо пропускать в этой встрече отказался, но и его визави Джейк Эттингер аж до 57-й минуты не позволял «Миннесоте» рассчитывать на камбэк. Надежду «дикарям» подарил только любимый трюк — ранняя замена голкипера на шестого полевого и парочка голов в расстановке «6 на 5». «Миннесота» — лучшая команда НХЛ по этому показателю.

Автором обеих шайб, приблизивших «дикарей» к ничьей в основное время, стал Кирилл Капризов, оформивший дубль во второй встрече подряд. Вот уж кого точно не коснулся командный кризис! Россиянин набирает очки с той же стабильностью, что и во время удачной серии «Уайлд», даже несмотря на то, что в НХЛ взяли моду безнаказанно проводить на нём грубые силовые приёмы. Досталось Кириллу и в матче с «Далласом», правда случайно и… от лайнсмена.



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Первый гол Капризова в матче получился нетипичным для расстановки «6 на 5»: россиянин вывалился с Кевином Фиалой к воротам Эттингера, получил пас, слегка обманул защитника с вратарём небольшой паузой и поразил ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через 104 секунды Капризов уже забивал более стандартно, завершая позиционную атаку «Миннесоты» после шикарного паса Цуккарелло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

«Уайлд» напугали «Даллас», сократив отставание до минимума, но чуда не произошло. «Миннесота» продолжила играть с пустыми воротами, однако теперь это привело только к двум шайбам «звёзд», которые вновь довели счёт до относительно крупного. За 32 секунды до финальной сирены рамку, оставленную Тальбо, поразил Джейсон Роберстон — прошлогодний конкурент Капризова за «Колдер Трофи» — , оформивший таким образом хет-трик. Благодаря этому американец заработал статус первой звезды матча, оставив Капризова на втором месте.

Тем временем, Капризов достиг цифры в 70 набранных очков за сезон. По этому показателю он догнал Мэттьюса и Кадри, а больше баллов, чем у Кирилла, только у четырёх хоккеистов — Макдэвид, Драйзайтль, Юбердо и Годро.



Кроме того, Кирилл продолжает закрепляться в статусе одного из лучших форвардов «Миннесоты» всех времён. Так, россиянин уже вышел на пятое место в истории клуба по количеству набранных очков за сезон.

Игрок Сезон Количество очков Мариан Габорик 2007/2008 83 (42+41) Брайан Ролстон 2005/2006 79 (34+45) Эрик Стаал 2017/2018 76 (42+34) Микко Койву 2009/2010 71 (22+49) Кирилл Капризов 2021/2022 70 (28+42)

Чтобы превзойти показатель Габорика, Капризову в оставшихся 28 матчах регулярки надо набрать 14 очков. 1 балл за 2 матча — для Кирилла это очень даже низкий темп результативности.