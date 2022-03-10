Невероятный Макдэвид. Набрал уже 80 очков в сезоне, приблизившись к рекордам легенд НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проводил второй матч в Канаде за два дня. Из Калгари «столичные» увезли победу, а Александр Овечкин — третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

На следующий день в Эдмонтоне Ови наверняка рассчитывал оторваться от Яромира Ягра и пуститься в погоню за Горди Хоу, но в результате россиянин не только ни разу не забил, но и вообще не набрал очков, прервав четырёхматчевую результативную серию.

Но даже без очков Овечкина матч получился классным, а другие хоккеисты в составе обеих команд отметились знаковыми достижениями. Так, друг и партнёр Ови Никлас Бекстрём к началу третьего периода оформил 1+1, набрав таким образом 1000 очков в регулярках НХЛ. Швед стал первым игроком с драфта 2006 года, кто добрался до этой отметки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

У «Эдмонтона» нашёлся свой юбиляр, рекордсмен и преследователь легенд прошлого. Коннор Макдэвид в середине матча помог Кайлеру Ямамото сравнять счёт и первым набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Коннора это уже шестой сезон в составе «Эдмонтона» с 80 и более очками, и по этому показателю Макдэвид уступает только Мессье (8), Курри (9) и Гретцки (9). Капитану «Ойлерз» сейчас лишь 25 лет, он ещё даже не вошёл в стандартный праймовый возраст для хоккеистов, так что мало сомнений, что со временем Макдэвид станет самым результативным игроком в истории «Эдмонтона». Но принесёт ли он «нефтяникам» хоть один Кубок Стэнли? Тут есть большие сомнения.

Но в конкретном матче с «Вашингтоном» именно Макдэвид стал главным героем. Коннор забил победный гол в овертайме, вывалившись вместе с Драйзайтлем к воротам Ильи Самсонова и решив не делиться шайбой с немцем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонов, кстати, в результате сделал 36 сейвов, но в овертайме капитулировал перед лучшим форвардом современности. Дмитрий Орлов закончил матч с показателем «-1», Овечкин нанёс 8 бросков в створ ворот Микко Коскинена, но пробить финна не сумел, а единственным россиянином, который набрал сегодня очки, стал Евгений Кузнецов. Он помог Ти Джею Оши оформить дубль и сравнять счёт за 2 секунды до финальной сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но по иронии судьбы в овертайме именно Оши, набравший 3 очка в основное время, позволил обокрасть себя Драйзайтлю, после чего Макдэвид улетел в голевую контратаку.

Канадское турне «Вашингтона» теперь продолжится в Ванкувере. С «косатками» «столичные» сыграют рано утром по московскому времени 12 марта.