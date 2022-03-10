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«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону», Бекстрём набрал 1000 очков, Макдэвид набрал 80 очков в сезоне, видео, голы

Невероятный Макдэвид. Набрал уже 80 очков в сезоне, приблизившись к рекордам легенд НХЛ
Лев Лукин
«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону
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25-летний капитан «Эдмонтона» забил победный гол «Вашингтону», сделав очередную заявку на звание лучшего хоккеиста «Ойлерз» в истории.

«Вашингтон Кэпиталз» проводил второй матч в Канаде за два дня. Из Калгари «столичные» увезли победу, а Александр Овечкин — третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

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На следующий день в Эдмонтоне Ови наверняка рассчитывал оторваться от Яромира Ягра и пуститься в погоню за Горди Хоу, но в результате россиянин не только ни разу не забил, но и вообще не набрал очков, прервав четырёхматчевую результативную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Манта, Оши) – 22:17 (5x5)   1:1 Ямамото (Макдэвид, Бушар) – 32:01 (5x4)   2:1 Сеси (Мэлоун, Райан) – 38:12 (5x5)   2:2 Оши (Бекстрём, Карлсон) – 46:13 (5x4)   3:2 Мэлоун (Кассиан, Бушар) – 50:31 (5x5)   3:3 Оши (Карлсон, Кузнецов) – 59:58 (6x5)   4:3 Макдэвид – 63:27 (3x3)

Но даже без очков Овечкина матч получился классным, а другие хоккеисты в составе обеих команд отметились знаковыми достижениями. Так, друг и партнёр Ови Никлас Бекстрём к началу третьего периода оформил 1+1, набрав таким образом 1000 очков в регулярках НХЛ. Швед стал первым игроком с драфта 2006 года, кто добрался до этой отметки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

У «Эдмонтона» нашёлся свой юбиляр, рекордсмен и преследователь легенд прошлого. Коннор Макдэвид в середине матча помог Кайлеру Ямамото сравнять счёт и первым набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Коннора это уже шестой сезон в составе «Эдмонтона» с 80 и более очками, и по этому показателю Макдэвид уступает только Мессье (8), Курри (9) и Гретцки (9). Капитану «Ойлерз» сейчас лишь 25 лет, он ещё даже не вошёл в стандартный праймовый возраст для хоккеистов, так что мало сомнений, что со временем Макдэвид станет самым результативным игроком в истории «Эдмонтона». Но принесёт ли он «нефтяникам» хоть один Кубок Стэнли? Тут есть большие сомнения.

Но в конкретном матче с «Вашингтоном» именно Макдэвид стал главным героем. Коннор забил победный гол в овертайме, вывалившись вместе с Драйзайтлем к воротам Ильи Самсонова и решив не делиться шайбой с немцем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонов, кстати, в результате сделал 36 сейвов, но в овертайме капитулировал перед лучшим форвардом современности. Дмитрий Орлов закончил матч с показателем «-1», Овечкин нанёс 8 бросков в створ ворот Микко Коскинена, но пробить финна не сумел, а единственным россиянином, который набрал сегодня очки, стал Евгений Кузнецов. Он помог Ти Джею Оши оформить дубль и сравнять счёт за 2 секунды до финальной сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но по иронии судьбы в овертайме именно Оши, набравший 3 очка в основное время, позволил обокрасть себя Драйзайтлю, после чего Макдэвид улетел в голевую контратаку.

Канадское турне «Вашингтона» теперь продолжится в Ванкувере. С «косатками» «столичные» сыграют рано утром по московскому времени 12 марта.

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