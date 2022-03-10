«Салават» бросили звёзды, но он в полуфинале Востока! «Сибирь» билась, но едет в отпуск

Из четырёх серий первого раунда Кубка Гагарина на Востоке к началу сегодняшних матчей завершились уже две – челябинский «Трактор» за минимальные четыре матча сломил сопротивление «Нефтехимика», а лидер конференции из магнитогорского «Металлурга», проиграв «Барысу» в стартовой встрече, затем не оставил никаких шансов казахстанской команде и одержал победу по итогам пяти матчей.

Также в пяти матчах выяснили отношения и другие две пары – «Салават Юлаев» с «Сибирью» и «Ак Барс» с «Авангардом». Из-за разницы в часовых поясах первыми возможность застолбить за собой путёвку в четвертьфинал плей-офф получили уфимцы, которые, несмотря на поражение во втором матче после отъезда бросивших команду звёздных легионеров, во третьем смогли в непросто складывавшейся встрече добиться положительного результата.

Игрокам «Сибири» тяжело что-то противопоставить соперникам в плане техники, но чего у подопечных Андрея Мартемьянова не отнять, так это характера. И сегодня они вышли на лёд, прекрасно осознавая, что это их последняя возможность остаться в игре. Новосибирцы были очень заряжены – это проявлялось и в давлении, и в скоростях, и в той жёсткости, с которой они шли в борьбу.

Эта жёсткость едва не закончилась трагично для Глеба Кузьмина – форвард «Салавата» проспал сокрушительный, но чистый силовой приём от Дениса Бодрова, и смог покинуть лёд только с помощью носилок. Состояние Кузьмина вызвало серьёзную обеспокоенность на трибунах, но, к счастью, всё обошлось – пострадавший успел вернуться в игру ещё до конца первого периода.

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Эпизод, произошедший уже на второй минуте, стал самым ярким в стартовой трети – хозяева выглядели слегка пассивно, а «Сибири», несмотря на всё желание, не хватало завершающего броска.

Не нашлось его у новосибирцев и во втором периоде, а вот юлаевцы сделали серьёзную заявку на победу в сегодняшнем матче и, соответственно, в серии, забросив дважды в течение пяти минут. При этом можно говорить об определённом невезении у «Сибири» — первый гол стал следствием рикошета от конька Бодрова после сольного прохода и прострела с фланга от Алексея Пустозёрова. А вот второй родился вследствие ошибки сибиряков в чужой зоне и стремительной контратаки «Салавата». Кузьмин, ставший автором заброшенной шайбы, продемонстрировал, что с ним точно всё в порядке.

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Гол Николая Кулёмина после роскошной игры Александра Кадейкина в начале третьего периода, казалось, снял все вопросы о победителе, однако сдаваться в планы «Сибири» не входило. Вскоре Александр Шаров, ставший антигероем гостей в предыдущем матче, слегка сократил отставание, реализовав выход «один в ноль» после настоящего подарка от Павла Коледова, а спустя 10 минут тот же Коледов срезал шайбу в собственные ворота после прострела Егора Аланова, возродив интригу на оставшееся время.

Новосибирцы получили отличную возможность сравнять счёт в концовке встречи, получив право на реализацию большинства, однако игра в формате «шесть на четыре» не принесла подопечным Андрея Мартемьянова никаких дивидендов. «Салават» стал третьим участником полуфинала Востока, и независимо от результатов противостояния «Ак Барса» и «Авангарда» в следующем раунде команда Томи Лямся сойдётся с «Трактором». А «Сибирь» едет в отпуск.