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«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 3:6 — видео, голы, обзор матча плей-офф Кубка Гагарина, КХЛ

«Сибирь» едва не сотворила чудо! Почти отыгралась с 1:4, но её подвёл Шаров
Дмитрий Сторожев
«Сибирь» — «Салават» — 3:6, обзор матча ПО КХЛ
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Глупое удаление Александра лишило сибиряков шансов сравнять счёт в серии с «Салаватом».

Противостояние «Салавата Юлаева» и «Сибири» пока получается одним из самых напряжённых в первом раунде Кубка Гагарина. Уфимцы одержали две непростые победы дома, после чего в третьем матче на льду новосибирцев проиграли в третьем овертайме, подойдя к четвёртой игре в качестве лидеров серии, развитие которой могло повернуться абсолютно в любую сторону.

Однако первый период сегодняшней встречи получился настолько односторонним, что показалось, будто никакой интриги в ней не будет. Подопечные Томи Лямся, который, по словам генерального директора «Салавата» Рината Баширова, сам принял решение остаться в клубе, несмотря на массовый отъезд финских (и не только) легионеров, дважды поразили ворота Антона Красоткина, впервые сделав это уже через две с половиной минуты после стартового вбрасывания. В первой 20-минутке гости перебросали хозяев со счётом 19:3, однако всё самое интересное началось дальше.

«Салават» и «Сибирь» остались без основных вратарей. Но отъезд финнов никто не заметил «Салават» и «Сибирь» остались без основных вратарей. Но отъезд финнов никто не заметил

Во второй трети положение команды Андрея Мартемьянова, казалось, стало совсем плачевным – юлаевцы увеличили преимущество до трёх голов, во второй раз реализовав большинство. Однако «Сибирь» не расклеилась – напротив, хозяева начали играть интереснее и обозначили своё присутствие на льду, которое было едва заметно в первом периоде. В середине матча новосибирцы получили возможность впервые разыграть лишнего, которой очень быстро воспользовался Михал Чайковски.

Гол словака зарядил и трибуны, и команду, и даже несмотря на быстрый ответ Владислава Картаева, сделавшего счёт 4:1, «Сибирь» продолжала оказывать давление на соперника и в концовке периода вновь смогла слегка сократить отставание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

А в начале третьей 20-минутки хозяева окончательно вернулись в игру, наказав уфимцев за ещё одно удаление – Александр Шаров завершил комбинацию новосибирцев и подарил домашним болельщикам надежду на чудо.

Однако через две минуты альтернативный капитан «Сибири» превратился в антигероя матча и приговорил свою команду, получив абсолютно глупое удаление за удар в голову Григория Панина, который даже не владел шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После долгого просмотра судьи отправили Шарова в раздевалку до конца матча, а новосибирцы на пять минут остались в меньшинстве. «Салават» воспользовался ситуацией – Александр Кадейкин забросил шайбу, которая в точности похожа на его же гол в первом периоде, и снял практически все вопросы о победителе сегодняшней встречи.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2022, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Бирюков, Пименов) – 02:21 (5x5)   0:2 Кадейкин (Шмелёв) – 15:33 (5x3)   0:3 Тихонов (Шмелёв, Кадейкин) – 24:36 (5x4)   1:3 Чайковски (Пьянов) – 30:54 (5x4)   1:4 Картаев (Коледов, Санников) – 34:00 (5x5)   2:4 Морозов (Шенфельд, Шаров) – 39:34 (5x5)   3:4 Шаров (Ли, Шенфельд) – 43:07 (5x4)   3:5 Кадейкин (Тихонов, Хафизуллин) – 47:08 (5x4)   3:6 Хохряков – 59:37 (en)

У «Сибири» было достаточно времени, чтобы отыграться, но хозяев не хватило даже на один гол, в то время как гости поставили точку в матче за считаные секунды до конца, поразив пустые ворота. 6:3 – серия возвращается в Уфу, где у «Салавата» будут все шансы отправить сибиряков в отпуск.

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