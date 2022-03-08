«Сибирь» едва не сотворила чудо! Почти отыгралась с 1:4, но её подвёл Шаров

Противостояние «Салавата Юлаева» и «Сибири» пока получается одним из самых напряжённых в первом раунде Кубка Гагарина. Уфимцы одержали две непростые победы дома, после чего в третьем матче на льду новосибирцев проиграли в третьем овертайме, подойдя к четвёртой игре в качестве лидеров серии, развитие которой могло повернуться абсолютно в любую сторону.
Однако первый период сегодняшней встречи получился настолько односторонним, что показалось, будто никакой интриги в ней не будет. Подопечные Томи Лямся, который, по словам генерального директора «Салавата» Рината Баширова, сам принял решение остаться в клубе, несмотря на массовый отъезд финских (и не только) легионеров, дважды поразили ворота Антона Красоткина, впервые сделав это уже через две с половиной минуты после стартового вбрасывания. В первой 20-минутке гости перебросали хозяев со счётом 19:3, однако всё самое интересное началось дальше.
Во второй трети положение команды Андрея Мартемьянова, казалось, стало совсем плачевным – юлаевцы увеличили преимущество до трёх голов, во второй раз реализовав большинство. Однако «Сибирь» не расклеилась – напротив, хозяева начали играть интереснее и обозначили своё присутствие на льду, которое было едва заметно в первом периоде. В середине матча новосибирцы получили возможность впервые разыграть лишнего, которой очень быстро воспользовался Михал Чайковски.
Гол словака зарядил и трибуны, и команду, и даже несмотря на быстрый ответ Владислава Картаева, сделавшего счёт 4:1, «Сибирь» продолжала оказывать давление на соперника и в концовке периода вновь смогла слегка сократить отставание.
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А в начале третьей 20-минутки хозяева окончательно вернулись в игру, наказав уфимцев за ещё одно удаление – Александр Шаров завершил комбинацию новосибирцев и подарил домашним болельщикам надежду на чудо.
Однако через две минуты альтернативный капитан «Сибири» превратился в антигероя матча и приговорил свою команду, получив абсолютно глупое удаление за удар в голову Григория Панина, который даже не владел шайбой.
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После долгого просмотра судьи отправили Шарова в раздевалку до конца матча, а новосибирцы на пять минут остались в меньшинстве. «Салават» воспользовался ситуацией – Александр Кадейкин забросил шайбу, которая в точности похожа на его же гол в первом периоде, и снял практически все вопросы о победителе сегодняшней встречи.
У «Сибири» было достаточно времени, чтобы отыграться, но хозяев не хватило даже на один гол, в то время как гости поставили точку в матче за считаные секунды до конца, поразив пустые ворота. 6:3 – серия возвращается в Уфу, где у «Салавата» будут все шансы отправить сибиряков в отпуск.
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