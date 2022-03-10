Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Плей-офф КХЛ — 2022, видеообзоры матчей Кубка Гагарина, статистика, факты, голы, видео

«Динамо» выдало яркий матч, «Ак Барс» вернул интригу. Итоги дня плей-офф КХЛ
Павел Панышев
Плей-офф КХЛ — 2022
Комментарии
Обзоры матчей плей-офф КХЛ, главные статьи и новости — в этом материале.

10 марта в Кубке Гагарина прошёл очередной игровой день, который принёс интересные результаты. Кратко подводим его итоги и говорим о самых запоминающихся событиях, случившихся в российском хоккее в четверг.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пустозёров (Хафизуллин, Хохряков) – 27:51 (5x5)   2:0 Кузьмин (Тихонов, Хохряков) – 32:25 (5x5)   3:0 Кулёмин (Кадейкин) – 40:20 (5x5)   3:1 Шаров – 45:05 (5x5)   3:2 Аланов (Пьянов, Чайковски) – 55:48 (5x5)

«Салават Юлаев» всё же дожал «Сибирь» — 3:2 в пятом матче и 4-1 в серии. Да, юлаевцам было непросто после отъезда абсолютно всех легионеров из клуба, но ведь и у «Сибири» уехало три человека. В результате исполнительское мастерство уфимцев всё же сказалось, а вот новосибирцам явно не хватило креатива в атаке. Здорово, что за уфимцев забивает молодёжь – Пустозёров, Кузьмин, попавший сегодня под жёсткий силовой приём Бодрова. Но помогают и возрастные игроки, как, например, сегодня Кулёмин. «Сибирь» в концовке пыталась спасти матч, но не хватило сил и возможности. Теперь «Салавату Юлаеву» играть с «Трактором» в полуфинале Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Линдберг (О'Делл, Бойков) – 20:36 (5x5)   2:0 Ведин (Шипачёв) – 22:17 (5x5)   3:0 Войнов (Петерссон) – 24:10 (5x5)   3:1 Пресс (Стенквист, Вовченко) – 26:49 (6x3)   3:2 Няттинен (Гераськин, Вовченко) – 30:02 (5x4)   4:2 Галиев (Шипачёв, Сергеев) – 35:19 (5x3)   5:2 О'Делл (Линдберг, Шипачёв) – 51:35 (5x4)

«Динамо» и «Северсталь» выдали очень яркий и зрелищный матч. Уже после счёта 3:0 Андрей Разин заменил Подъяпольского на Шугаева, но в последствии Владислав выходил на два буллита в ворота череповчан. И оба отразил! У москвичей здорово сыграли легионеры, снова сработало большинство. Правда, череповчане обе своих шайбы тоже забросили в численном большинстве. Мастерство и наличие классных исполнителей постепенно сказывается в этой серии. И вот уже после 0-2 «Динамо» вышло вперёд 3-2. Теперь коллектив Алексея Кудашова в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции. «Северстали» же надо забирать домашний матч и надеяться на чудо. Кстати, соотношение бросков в створ (53-22 в пользу москвичей) говорит само за себя.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Грицюк) – 10:36 (5x3)   1:1 Галимов (Зарипов, Журавлёв) – 15:36 (5x4)   1:2 Толчинский (Найт) – 29:35 (5x5)   2:2 Кателевский (Журавлёв) – 34:33 (5x5)   2:3 Емелин (Телегин, Комаров) – 35:34 (5x5)   3:3 Панюков (Уил, Кагарлицкий) – 50:30 (5x4)   4:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Билялов) – 65:31 (5x5)

«Ак Барс» и «Авангард» ушли в очередной овертайм. В матче, изобиловавшем удалениями, на первый план вышла реализация лишнего. И даже гол Панюкова, сделавшего счёт 3:3 в концовке третьего периода, тоже случился в большинстве. Отметим и отличную игру Сергея Толчинского, оформившего в этой встрече дубль. Правда, «Авангарду» он не помог. Американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер мог стать антигероем матча, удалившись незадолго до окончания основного времени матча. А в итоге стал его героем, забив Грубецу в овертайме. Преимущество «Авангарда» теперь совсем скользкое – 3-2. «Ак Барс», кстати, прервал восьмиматчевую серию домашних поражений от «Авангарда» в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022