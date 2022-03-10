«Динамо» выдало яркий матч, «Ак Барс» вернул интригу. Итоги дня плей-офф КХЛ

10 марта в Кубке Гагарина прошёл очередной игровой день, который принёс интересные результаты. Кратко подводим его итоги и говорим о самых запоминающихся событиях, случившихся в российском хоккее в четверг.

«Салават Юлаев» всё же дожал «Сибирь» — 3:2 в пятом матче и 4-1 в серии. Да, юлаевцам было непросто после отъезда абсолютно всех легионеров из клуба, но ведь и у «Сибири» уехало три человека. В результате исполнительское мастерство уфимцев всё же сказалось, а вот новосибирцам явно не хватило креатива в атаке. Здорово, что за уфимцев забивает молодёжь – Пустозёров, Кузьмин, попавший сегодня под жёсткий силовой приём Бодрова. Но помогают и возрастные игроки, как, например, сегодня Кулёмин. «Сибирь» в концовке пыталась спасти матч, но не хватило сил и возможности. Теперь «Салавату Юлаеву» играть с «Трактором» в полуфинале Восточной конференции.

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«Динамо» и «Северсталь» выдали очень яркий и зрелищный матч. Уже после счёта 3:0 Андрей Разин заменил Подъяпольского на Шугаева, но в последствии Владислав выходил на два буллита в ворота череповчан. И оба отразил! У москвичей здорово сыграли легионеры, снова сработало большинство. Правда, череповчане обе своих шайбы тоже забросили в численном большинстве. Мастерство и наличие классных исполнителей постепенно сказывается в этой серии. И вот уже после 0-2 «Динамо» вышло вперёд 3-2. Теперь коллектив Алексея Кудашова в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции. «Северстали» же надо забирать домашний матч и надеяться на чудо. Кстати, соотношение бросков в створ (53-22 в пользу москвичей) говорит само за себя.

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«Ак Барс» и «Авангард» ушли в очередной овертайм. В матче, изобиловавшем удалениями, на первый план вышла реализация лишнего. И даже гол Панюкова, сделавшего счёт 3:3 в концовке третьего периода, тоже случился в большинстве. Отметим и отличную игру Сергея Толчинского, оформившего в этой встрече дубль. Правда, «Авангарду» он не помог. Американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер мог стать антигероем матча, удалившись незадолго до окончания основного времени матча. А в итоге стал его героем, забив Грубецу в овертайме. Преимущество «Авангарда» теперь совсем скользкое – 3-2. «Ак Барс», кстати, прервал восьмиматчевую серию домашних поражений от «Авангарда» в плей-офф.

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