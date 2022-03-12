У Капризова уже 30 голов! Он повторил рекорд клуба, но оказался в тени другого русского

Матч «Миннесоты» и «Коламбуса» подарил нам неожиданную русскую дуэль. Все прекрасно знают, что главная звезда, лучший бомбардир и лицо «дикарей» — это Кирилл Капризов, но у «мундиров» сегодня нашёлся на него симметричный и не самый очевидный ответ. Егор Чинахов проводит первый сезон в НХЛ и пока не может похвастаться запредельной статистикой и игровым временем. Тон в «Коламбусе» задают другие люди – Ворачек, Лайне, Дженнер, но сегодня именно Чинахов стал одним из главных героев.

«Коламбус» был разгромлен накануне – 0:6 с «Айлендерс», неудачная серия команды достигла уже четырёх матчей, а турнирные перспективы на этом этапе сезона выглядят сомнительно, слишком большое отставание от зоны плей-офф. Но надо отдать должное, сегодня, не смотря на не самую выразительную игру, «мундиры» показали характер и сделали всё, чтобы порадовать болельщиков.

Почин положил Чинахов, реализовавший первое же удаление «Миннесоты». Россиянин вышел во второй спецбригаде большинства и как рукой положил шайбу из круга вбрасывания. «Чинни был открыт, а бросок у него великолепный, так что я просто постарался доставить шайбу до него. Он красиво завершил комбинацию. Чем больше он бросает, тем лучше», — сказал защитник Джейк Бин, который записал на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода, когда «Миннесота» получила свой шанс в большинстве, к тому же в формате «четыре на три». Последнее нарушение зафиксировали на Капризове, и он же сам его реализовал снайперским броском через трафик. Кирилл стал седьмым игроком в истории «Миннесоты», забившим не менее 30 голов за сезон, а также повторил рекорд клуба, добравшись до этой отметки менее, чем за 60 матчей. Ранее рекорд единолично принадлежал Мариану Габорику, причём это достижение ему покорялось трижды – с 2006 по 2008 годы.



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Во втором периоде «Миннесота» играла с колоссальным преимуществом, перебросала «Коламбус» 12-3, однако Элвис Мерзликин был надёжен и пропустил только одну шайбу, оставив свою команду в игре. Автором гола стал Матс Цукарелло, который подправил шайбу после богатырского броска Джареда Сперджена.

В третьем периоде «Коламбус» заиграл активнее и на последней минуте, сняв вратаря, спас положение благодаря шайбе Зака Веренски, которая нашла путь в ворота через скопление игроков на пятачке. Вновь, как и накануне, «Миннесота» довела матч до буллитов. Но если с «Детройтом» Кэм Тальбо был безупречен, а на другой стороне площадки Цукарелло и Фиала праздновали успех, то на этот раз всё было с точностью до наоборот. Вторым по очереди у «Коламбуса» вышел Чинахов. Уверенным броском в домик он пробил Кякхёнена, после чего настала очередь Капризова, но тот не смог переиграть Мерзликина. У Чинахова этот буллит был третьим в НХЛ, два из них он реализовал, и оба стали решающими. «Наш парень, наша звезда», — так подписали фотографию Чинахова в «твиттере» «Коламбуса».