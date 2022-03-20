А ведь прошлым летом под этой вывеской провернули громкую смену тренера. Но по ходу сезона армейцы поняли, что главное — это результат.

ЦСКА не знает поражений в плей-офф КХЛ. Кажется, там уже не вспоминают о советском хоккее

Тренер Сергей Фёдоров начал свой первый плей-офф КХЛ с того, что выиграл шесть матчей из шести, причём практически в каждом из них его ЦСКА смотрелся лучше соперника и побеждал по делу. Вряд ли кто мог представить это летом или даже осенью, когда ЦСКА просто вымучивал шайбы.

На Олимпиаде Фёдоров фактически стал первым, кто публично объяснил стратегию штаба — креативности слишком много, надо убирать. На Играх это привело к спорному результату: с одной стороны — серебро, с другой — ни одну топ-сборную в основное время обыграть не получилось. Однако на уровне КХЛ этой тактики хватает вполне — и недавно Фёдоров обыграл своего предшественника, а прямо сейчас ведёт у коллеги по штабу сборной.

Ну и про обещания атакующего хоккея вы вряд ли забыли. На всякий случай приведём цитаты от прошлого июля дословно: «Мы понимаем, что ЦСКА не хватало агрессии в атаке, качественной игры в большинстве – в этих компонентах надо прибавлять», — Игорь Есмантович. «Хоккей будет и должен быть цээсковским. Он должен быть азартным, быстрым. Соперник должен чувствовать везде давление, на всех точках площадки», — сам Фёдоров. «У Фёдорова подготовка – скорее, по классике, всё-таки он воспитанник советского хоккея», — Борис Михайлов.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

При этом ожидать, что ЦСКА вдруг заиграет в какой-то атакующий комбинационный хоккей, было невозможно. Смена тренера произошла в середине июля, за день до начала предсезонной подготовки и уже после завершения селекции. Летом в команду пришли два шведских легионера (Нордстрём и Валльмарк), которые являются, скорее, двусторонними форвардами.

При этом в это же время ЦСКА отдал в «Магнитку» двух технарей Лайпсика и Коростелёва, ещё задолго до этого расторг Голдобина, продал Толчинского. Курс команды был очевиден, и подбор игроков был заточен под один стиль. Чистых технарей в ЦСКА было мало, за исключением разве что Окулова. Ни один тренер в мире не может за одну предсезонку научить людей, которые привыкли к совершенно другому стилю, играть в комбинационный хоккей.

И в первых играх сезона, несмотря на победы, ЦСКА был крайне унылым. Его держала на плаву оборона, которая оставалась прекрасно отлаженной, а также хорошее большинство, процент реализации которого на отрезках доходил до 30%. С игровой точки зрения в атаке всё было печально: ЦСКА моментами просто не знал, что делать с шайбой, действовал хаотично и бездумно, попытки прессинга армейцев спокойно разбивались.

В конце октября руководство сделало одну перестановку в штабе: туда вернули Владимира Чебатуркина. Бывший защитник «Чикаго» и «Сент-Луиса» работал там при Квартальнове и считался одним из идеологических проводников стиля главного тренера, потом его отправили руководить «Звездой», где молодая поросль ЦСКА привыкала к тому же стилю, что и наверху. Хотя Чебатуркин, судя по всему, поднимался наверх для руководства защитниками, ЦСКА стал играть иначе — и, что важнее, гораздо эффективнее.

Владимир Чебатуркин (справа) Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Осенью, в октябре, по итогам 20 матчей мы как раз выпускали статью с критикой Фёдорова — примерно на этом отрезке в штаб поднялся Чебатуркин. Сравним первые 20 матчей ЦСКА с последующими:

ЦСКА при Сергее Фёдорове Среднее за матч Игры №1-20 Игры №21-46 Разница шайб 2,15 — 2,1 2,9 — 2,4 Разница бросков 28 — 27,2 31,3 — 22,5 Разница xG 2,7 — 2,9 3,2 — 2,4 Голевые моменты 13,2 — 14,2 16,6 — 12,7

Очень показательные цифры: хотя ЦСКА стал больше пропускать, все статистические метрики улучшились: команда стала больше создавать, меньше допускать и чаще побеждать. При этом, судя по всему, в клубе просто решили не выдумывать и вернулись к базовым настройкам прошлого сезона. В этом плане никакой разницы между Фёдоровым и Никитиным уже не оставалось. Как более вескую причину отставки можно вспомнить слухи о разногласиях между уже бывшим тренером ЦСКА и президентом клуба.

В плей-офф ЦСКА удивительно легко разобрался с бывшим тренером, хотя команда Никитина и без тех усилий, что приложили армейцы, выглядела фантастически беззубой. Сейчас с «Динамо» всё выглядит даже проще — правда, команда, которая лишилась почти всех легионеров, потеряла большую часть своего атакующего потенциала. Но стиль ЦСКА оставался примерно тем, что и в прошлом плей-офф: простая игра в атаке, очень простая в обороне — в концовке вчерашнего матча красно-синие без стеснений включили глубокий откат.

Этот ЦСКА окончательно показал, что никакого советского хоккея в современности воссоздать уже не получится. Возможно, его пытались родить в потугах первых месяцев регулярки, но потом руководство вспомнило, что важнейшая вещь в советском хоккее на самом деле не игра, а результат — поэтому без всяких стеснений решено было вернуться к тому, от чего отказались год назад.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Ну а пример Сергея Фёдорова заставляет лишний раз задуматься о роли тренера в современном хоккее. Энхаэловские примеры Крэйга Берюбе и Рика Боунесса, которые проваливались в роли главных тренеров, но стали очень успешными и. о. на один плей-офф, показывают, что имя и прежние заслуги уже мало что значат.

Успехи Фёдорова могут вернуть моду на назначение легендарных игроков без всякого тренерского опыта, которая сошла на нет после нескольких неудачных попыток. Возможно, это новый тренд хоккея — как и в НБА, тренеру, скорее, надо держать атмосферу в коллективе, забитом звёздами, а не играть в тактические игры.