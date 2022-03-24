Всё испортила «Аризона». Финн Сятери ехал из России за Кубком Стэнли, а попал на самое дно

В карьере Харри Сятери это уже третий заход в НХЛ. Три сезона в родной «Таппаре» — «Сан-Хосе». Три сезона в «Витязе» — «Флорида». После трёх сезонов в «Сибири» очередной отъезд за океан был словно предначертан судьбой. Да и олимпийское золото очень кстати подвернулось. Учитывая возраст Сятери – ему уже 32 года – этот отъезд наверняка станет последней попыткой поиграть за океаном. В НХЛ он сыграл всего девять игр и по-настоящему даже не попробовал вкус профессиональной лиги. Контракт «Торонто» был бы отличным новым стартом, учитывая их темп в этом сезоне. И всё бы ничего, но в НХЛ уже почти 50 лет действует одно странное правило, которое и испортило всю сауну финскому голкиперу.

Новый контракт с «Сибирью» Сятери заключил ещё в середине января. За три сезона он стал звездой новосибирского клуба, большим лакомым кусочком для менеджеров других команд и просто любимцем публики. Этот контракт восприняли, как чудо: с таким уровнем игры Сятери уже давно должны были начать переманивать соперники. Тёплые отношения Харри и «Сибири» привели к новому контракту. Всё было отлично, пока перед вторым матчем плей-офф клуб не выпустил заявление, что «Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири» и не примут участия в оставшихся играх плей-офф». Причины всем известны: не только новосибирские финны уехали из России во время первого раунда плей-офф. Но формулировка пресс-релиза настолько туманная, что о судьбе игроков в клубе оставалось только догадываться. Лишь недавно стало известно, что контракт Сятери с «Сибирью» расторгнут, но только на этот сезон. Соглашение на следующий год всё ещё в силе, зарегистрировано в базе КХЛ и уходить оттуда пока что не собирается.

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Главная проблема «Торонто» перед предстоящим плей-офф: вратарь. Основной голкипер этого сезона Джек Кэмпбелл вылетел из-за травмы ребра в самый важный момент сезона. Врачи прописали ему примерно две недели отдыха, но проблема в том, что он в принципе слабовато выглядит во второй половине сезона. На замену Кэмпбеллу вышел чех Петр Мразек, который из-за травм пропустил большую часть сезона и подрастерял кондиции: 17 игр за сезон и 2,76 коэффициент надёжности довольно слабые показатели. Чтобы одолеть «Тампу», на которую «листья» вполне могут попасть в первом раунде, этого мало. В системе «Лифс» хоть и достаточно вратарей, но количество не означает качество. В общем, «тащеров» в привычном понимании у «Торонто» сейчас нет. По среди этой вратарской катастрофы генеральный менеджер Кайл Дубас вспомнил о Сятери. Для нынешних «Лифс» он отличная кандидатура: победитель Олимпиады, игровой тонус, кураж и отсутствие контракта на этот сезон. Сятери идеально подходил на роль третьего, а может и второго вратаря «Торонто». Всё бы ничего, но для начала его нужно было выставить на драфт отказов. Так и закончилась карьера Сятери в «Торонто», так и не начавшись.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Это правило иногда называют правилом Рейо Руотсалайнена. В 80-90-х этот финн был в числе самых сильных защитников мира. Большую часть своей заокеанской карьеры он защищал цвета «Рейнджерс». Но когда в команде сменился тренер – Тед Сутор возглавил команду вместо Хербса Брукса в сезоне 85/86 – он не поладил с новым коучем и уехал после окончания чемпионата в швейцарскую лигу. В следующем сезоне в поиске защитника был «Эдмонтон». Тогда Глен Сазер – генменеджер «Ойлерз» в те года – вспомнил о финне со шведской фамилией и очень захотел получить в команду. После целой очереди обменов он приобрёл у «Рейнджерс» права на Руотсалайнена. Но дальше вылезла проблема в лице швейцарского клуба, который не пошёл на выкуп контракта.

«Эдмонтону» пришлось ждать марта: когда закончится сезон в Швейцарии, и Руотсалайнен перейдёт к ним уже как свободный человек. Тогда приезд гениального финна другим клубам НХЛ не понравился: уж слишком просто соперники, у которых и так есть Уэйн Гретцки и Ярри Курри, получили из Европы топового защитника. В тот год «Ойлерз» взяли Кубок Стэнли, а в НХЛ ввели правило: если игрок начинает сезон за границей (ну то есть в Европе), то он обязан пройти через драфт отказов, дабы другие менеджеры НХЛ не делали финт контрактами и не кусали локти.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В случае с Сятери это правило буквально загубило карьеру. Идти в плей-офф с нынешним «Торонто» – шанс закрепиться в лиге. С Мразеком вполне можно было бы конкурировать по ходу оставшейся регулярки, а если получится, то и встать на ворота в плей-офф НХЛ против чемпиона последних лет. Но когда с драфта отказов тебя забирает «Аризона» — это буквально путь в никуда и выброс всех надежд в мусор. Команда который год болтается на дне таблицы, и плей-офф там даже близко не пахнет. Сложилось ощущение, что «Аризона» забрала его по принципу «лишь бы другим не достался» и немного, чтобы обменять его на пик драфта. То, что летом его может уже и не взять никто, бизнес не особо волнует. Единственный смысл Харри играть сейчас – довести до конца и так скомканный сезон. КХЛ регулярку закончила ещё в январе, на Олимпиаде Хаба сыграл пять игр в феврале и вышел на один матч плей-офф в цветах «Сибири» в марте. Пока он в оптимальной форме, но к лету после долгого простоя от неё может ничего не остаться. Один раз спад формы уже был – в сезоне 20/21 его чуть было не уволили из «Сибири», хотя тогда, справедливости ради, в дело вмешался ковид. Но ещё один такой спад может сильно ударить по вратарю.

В межсезонье Сятери, вероятнее всего, команду сменит. Вопрос только, вернётся ли он в «Сибирь» или расторгнет контракт и попробует-таки силы в «Торонто». Только вряд ли он будет им нужен к следующему сезону. Вратарей у них много, а Кэмпбэлл уже залечит свои рёбра, да и Мразек может перезагрузиться за лето. Переходы перед плей-офф – всегда особые трансферы, рассчитанные конкретно под проблемные зоны команды. Перед началом следующего сезона все травмированные выздоровеют, и у всех будет хороший набор вратарей. За исключением аутсайдеров, конечно. Но в 32 года хочется уже бороться за нечто большее, чем за место лучшего среди худших. Даже игра в шведских или финских клубах смотрится симпатичнее, чем карьера в чуть живой «Аризоне».

Нынешний контракт с «Сибирью» у Сятери расторнут, а новый вступает в силу первого мая. Если бы он остался в «Торонто», то получился бы хороший вопрос: если «Торонто» сыграет в плей-офф (а он в НХЛ начинается второго мая), то контракт «Лифс» будет накладываться на контракт «Сибири». Выбор финна здесь, конечно, очевиден, а вот «Сибири» пришлось бы несладко. Но решилось всё проще и совсем не в пользу Сятери: «Аризоне» до плей-офф, как до Луны, и сезон для них закончится как раз за несколько дней до вступления в силу нового контракта Сятери с «Сибирью».

Всего за два дня карьера Сятери поднялась до небес и тут же обрушилась с громом вниз. Такой поступок со стороны «Аризоны» — подстава не только для «Торонто» (их-то им точно не жалко), но и для Сятери. И большие сомнения, что у него останутся тёплые воспоминания об этом клубе и желание продолжить там карьеру после окончания контракта.