«Аризона» — это «Куньлунь» НХЛ. Проблемный эксперимент, над которым смеются уже 10 лет

НХЛ очень давно и с необъяснимым упрямством пыталась залезть на американский юг. Конечно, абсолютное большинство корневой аудитории лиги жило в Канаде, но вечно окучивать только этих людей было нельзя — тем более канадский доллар куда волатильнее американского. Ещё в первом расширении лиги появился клуб в Лос-Анджелесе, но даже в калифорнийском мегаполисе хоккей людей долго не интересовал, на него ходили отдельные оригиналы и канадские экспаты. Ситуацию изменил только обмен Уэйна Гретцки.

Основной раунд начался в 90-е, когда в лигу включили два клуба из Флориды (собственно «Флориду» и «Тампу»), дали вторую жизнь «Атланте». Но это были клубы-новоделы с драфта расширения — команду в Аризону привезли из Канады ценой потери старого «Виннипега». В 1996-м вместо него появился «Финикс» — и очень быстро после переезда клуб громко выменял себе Джереми Рёника.

Джереми Рёник Фото: Noah Graham/Getty Images

У новорождённого клуба сразу же начались проблемы — они приезжали для того, чтобы играть на арене баскетбольного «Финикса», но для хоккея она была полностью непригодна (позже такая ситуация повторилась и с «Айлендерс»). У команды постоянно менялись владельцы: сначала это был конгломерат трёх партнёров, потом один из них довольно быстро выкупил доли остальных. Буквально через два года оставшийся в одиночку владелец снова продал команду, так как не смог привлечь инвесторов.

При этом первые годы существования «Финикса» были самыми стабильными с точки зрения хоккея. Кроме Рёника, там играли Кит Ткачук, Рик Токкет, начинали звёздные карьеры Шэйн Доун и Дэнни Бриер. Правда, даже тогда команда особо не купалась во внимании. Например, Майк Гартнер, которого недавно обошёл Овечкин, оформил свой 700-й гол в карьере именно там, но большого внимания этим событием не привлёк. Это была команда, которая стабильно выходила в плей-офф, но так и не попадала во второй раунд.

Однако команда очутилась в кризисе после локаута. В чисто спортивном плане её завёл туда Уэйн Гретцки, которого сначала пригласили работать в качестве менеджера, а потом поставили руководить командой на скамейке. Тренерская карьера Великого — такая же фигура умолчания, как и два года Джордана в «Вашингтоне», странное время, которое ставит солидную кляксу на великой карьере. Игроки, которые были тогда в «Финиксе», говорили, что Гретцки не стал хорошим тренером из-за того, что для него всё то, что делали игроки на льду, казалось слишком лёгким, и он не мог заставить их это выполнить.

Кроме того, «Финикс» не особенно экономил на контрактах, ввязался в невыгодную сделку по арене и в итоге обанкротился. Какое-то время клубом владела непосредственно НХЛ — и как ни странно, именно в это время произошёл главный успех «Койотов», финал Запада-2012. Тогда командой руководил Дэйв Типпетт, который смог поставить скучный, но солидный оборонительный хоккей, и во многом на плечах вратаря Майка Смита зашёл так далеко.

Однако чехарда с владельцами продолжалась. Была вероятность, что «Аризона» вернётся к корням в Виннипеге, но вместо этого на север уехал другой проблемный клуб с Юга — «Атланта». НХЛ смогла продать клуб в 2012-м канадской группе инвесторов, которая через полтора года сама продала клуб инвестору из Филадельфии Эндрю Барроуэю. Таким образом, всего за 15 лет у клуба сменилось шесть или семь владельцев (если учитывать различные конгломераты). Примерно такой же процесс характеризовал, например, раннюю историю «Тампы».

В довершение ко всему у клуба были огромные проблемы с властями Глендэйла — города, где играла команда. Арена «Койотис» не находилась в их распоряжении, надо было платить аренду — и здесь местная бюрократия куражилась по-полной, иногда внаглую завышала цену, которую должен был платить клуб. Так или иначе новые владельцы команды приходили к тому, что надо бы строить новую арену чисто для хоккея, но в условиях «Аризоны» она бы не окупилась.

Эмблема клуба Фото: Kevin Abele/Getty Images

И вроде бы в последнее время казалось, что «Койоты» встали на лыжню — после окончания очередного раунда перестройки самый молодой генменеджер в лиге Джон Чайка собрал интересный микс из молодых форвардов, выбранных на драфте, и опытных защитников с рынка обменов и свободных агентов (Яльмарссон, Голигоски, Демерс). Чайка провёл много амбициозных трейдов, привёз в клуб даже Фила Кессела.

Однако все менеджерские достижения умножал Рик Токкет, который приходил из «Питтсбурга», чтобы поставить чемпионскую атакующую быструю игру, но вместо этого мучился в оборонительном хоккее даже сильнее Типпетта. За четыре сезона «Койоты» лишь раз попали в плей-офф, и то благодаря ковидному плей-ин и форме вратаря Дарси Кемпера, которая позволила пройти в предварительных играх «Нэшвилл». Из 16 команд первого раунда осени-2020 «Койоты» были слабейшими.

Параллельно с этим «Аризона» попала в скандал, связанный с тем, что клуб проводил тайное тестирование проспектов до драфта — клуб потерял драфт-пики и был вынужден уволить многих менеджеров. Из клуба почти что сбежал молодой Чайка, причём со скандалом — вместо обычной политкорректности НХЛ клуб чуть ли не взвыл ему в спину. На первом драфте с новой властью клуб оскандалился, выбрав Митчелла Миллера, оскорблявшего в школе чернокожего инвалида.

За год до этого у клуба опять сменился владелец, которым стал выходец из Кубы Алекс Меруэло. Он стал фигурантом расследования The Athletic: журналисты выяснили, что команда задерживала выплаты бонусов, не платила игрокам суточные, задолжала многим поставщикам, а сам Меруэло рисовался самодуром, который запугивал работников и работниц офиса. Клуб, естественно, всё отрицал, и никакой реакции лиги не последовало.

Из-за финансовых проблем «Аризона» фактически разогнала весь состав, который пролезал в плей-офф. Последний год «Койоты» меняли всех, кого могли, принимали на себя все плохие контракты лиги, собрали несколько миллионов драфт-пиков (в основном второго раунда). И хотя активов клуб накопил достаточно, очевидно, что из них вряд ли получится собрать состав лучше того, что уже был — то есть цикл «перестройка — ограниченные успехи — перестройка» будет практически вечным.

Наконец «Аризона» окончательно доигралась в кошки-мышки с городским советом Глендэйла и следующие годы, пока строится новая арена для клуба, проведёт на пятитысячной арене местного университета. Пятитысячники воспринимаются устаревшими даже в КХЛ — что говорить про НХЛ, хотя местные болельщики шутят, что их как раз хватит для того, чтобы разместить всех болельщиков клуба несколько раз.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

В общем, на фоне набирающей финансовые мускулы НХЛ «Аризона» смотрится странным заморышем. Даже почти безнадёжная «Флорида» получила владельца-самодура, но готового вливать деньги — результат прекрасно виден по таблице. Успехи «Тампы» последнего времени связаны не только с Айзерманом и его помощниками, но и с адекватным владельцем в лице Джеффа Виника, которого называют чуть ли не идеальным.

«Аризона» нужна только НХЛ в качестве опоры на южный рынок, пример Остона Мэттьюса, который родился как в тех местах, постоянно упоминается как пример того, что лига делает всё правильно. Однако такое упрямство лиги поражает — даже на южном направлении есть более перспективные города типа того же Хьюстона. Однако НХЛ изо всех сил держится за локальную версию «Куньлуня», которая является самым дешёвым клубом лиги и в последнее время вызывает только смех.