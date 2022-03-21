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«Вашингтон» — «Даллас» — 2:3, видео, Овечкин повторил рекорд Гретцки по сезонам с 40 голами

Овечкин повторил достижение Гретцки! И стал вторым в истории НХЛ с 6000 бросков
Елена Кузнецова
Овечкин повторил достижение Гретцки!
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В 12-й раз в карьере Александр забил не меньше 40 голов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает подниматься по лестнице исторических достижений – матч с «Далласом» стал для него 1259-м в карьере, по этому показателю он обошёл Анри Ришара и Рэя Ферраро и вышел на единоличное 84-е место в истории НХЛ. Но от Овечкина каждый день ждут голов, передач – в последних восьми матчах у него набралось семь точных выстрелов.

Однако сначала забил другой русский хоккеист – тот, от кого мало ждали. Для Александра Радулова это всего лишь четвёртый гол в 55-м матче сезона – такой удручающей статистики у нападающего не было никогда. Сегодня он удачно сработал при подправлении на пятачке.

ВИДЕО.

«Звёзды», которые ведут борьбу за место в восьмёрке, начали игру очень резво и одним голом не ограничились. Совсем скоро Йон Клингберг попал в штангу, а под конец периода Роопе Хинц подкараулил ошибку «столичных» и реализовал выход один на один. Хозяева слишком неспешно менялись, играя в меньшинстве, и прозевали быструю атаку соперника.

Своего большинства у «Вашингтона» было достаточно, но ни одна из трёх попыток в первом периода не оказалась удачной, Овечкин же нанёс свой первый бросок в матче и 6000-й в карьере. Он стал вторым игроком в истории лиги после Рэя Бурка, кто добрался до этой внушительной отметки!

«Вашингтон» предоставил ещё одну статистику – с момента дебюта в лиге Овечкин нанёс на 2229 больше бросков, чем ближайший преследователь! Так что простой совет, что Ови как-то дал юным игрокам, которые хотят больше забивать, работает на 100% — больше бросайте.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Линделль, Студенич) – 02:17 (5x5)   0:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 17:55 (5x4)   1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 24:53 (5x4)   1:3 Хинц (Павелски, Сегин) – 30:38 (5x4)   2:3 Орлов (Уилсон) – 48:56 (5x5)

Гол Овечкина пришёл во втором периоде – мощнейшим выстрелом в большинстве из круга вбрасывания после того, как Евгений Кузнецов выиграл его. Великая Восьмёрка продлил голевую серию до четырёх матчей и в 12-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон, повторив уникальное достижение Уэйна Гретцки.

ВИДЕО.

Между тем до главного рекорда Великого осталось уже 124 гола, до Горди Хоу – 31 шайба. Плюс ко всему Овечкин вернулся в тройку лучших снайперов этого чемпионата, догнав Криса Крайдера. В этой гонке впереди остаются лишь Леон Драйзайтль (41 шайба) и Остон Мэттьюс (46).

Овечкин — лучший в своём роде в истории НХЛ. Каких ещё легенд он обойдёт до конца карьеры? Овечкин — лучший в своём роде в истории НХЛ. Каких ещё легенд он обойдёт до конца карьеры?

Кузнецов же благодаря передаче установил личный рекорд — его нынешняя результативная серия длится уже девять матчей. За это время нападающий забросил шесть шайб и отдал шесть передач.

Развить успешный порыв у «Вашингтона» не получилось – большинство «Далласа» сегодня работало как часы. Второе нарушение хозяев тоже не осталось безнаказанным – снова на острие атаки оказался Хинц. В третьем периоде Джейк Эттингер продолжал удерживать последний рубеж обороны, но ошибка «звёзд» на своей синей линии привела к голу Дмитрия Орлова! Защитник закатился в чужую зону, получил передачу и снайперским броском сократил отставание в счёте до минимума. В день различных достижений свой личный рекорд повторил и Орлов — во второй раз в карьере и впервые с 2018 года он забросил 10 шайб в сезоне.

ВИДЕО.

Штурм ворот «Далласа» был внушительным, но Эттингер тащил даже в самых сложных моментах, включая бросок Джона Карлсона в практически пустой угол. Однако дивидендов из этой активности вынести не удалось — «Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча, а «Даллас» положил в копилку важные два очка.

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