«Металлург» снова не пощадил оборону «Авангарда»! «Магнитка» в шаге от финала Востока

Силы омичей подходят к концу, а магнитогорцы разыгрались не на шутку и взяли третий матч подряд.

Серия плей-офф в полуфинале Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом» получается роскошной. В ней есть всё: большое количество заброшенных шайб, спорные эпизоды, эмоции, нерв. Всё то, что так необходимо для игр с подобными вывесками.

После двух первых матчей в Магнитогорске, когда хозяева пропустили сперва восемь, а затем семь шайб, кто-то подумал, что команде Илье Воробьёва ничего не светит. Но эти люди ошибались, так как в Балашихе мы увидели совсем другой «Металлург». И уже «ястребам» пришлось вынимать из своих ворот по пять шайб за встречу. Если в первых двух матчах неудачно сыграл голкипер уральцев Василий Кошечкин, то в двух других занервничал и начал допускать ошибки чех Шимон Грубец из «Авангарда».

Конечно, сказались на омичах три отменённых гола в четвёртой игре, но здесь всё было абсолютно по делу, что отчётливо видно исходя из повторов каждого отдельно взятого момента.

«Очень интересная серия между «Металлургом» и «Авангардом», надеюсь, что так и продолжится. Будет ли семь матчей? Давайте пятый хотя бы сыграем, зачем сейчас седьмой ждать. Будем идти от матча к матчу. А так, почему бы и нет? Что касается трёх отменённых голов «Авангарда» в прошлом матче, то, хоть я и болею за Омск, там всё было чётко: «вне игры» и попадание Кошечкину в щиток. Как бы омичи ни хотели засчитать эти голы, тренеры соперника здорово сработали. «Магнитка» прибавила, перестала толкаться, стала играть. Они зачем-то хотели с «Авангардом» потолкаться, но с омичами бесполезно это делать. Там физически сильные ребята», – сказал известный в прошлом нападающий «Авангарда», бывший президент омичей Максим Сушинский.

В пятой встрече в заявке «Металлурга» не оказалось Коробкина, Пашнина и Минулина. Их заменили Хабаров, Хультстрём и Кошелев. К шведу по ходу серии много вопросов, не просто так тренерский штаб отправлял Линуса в запас. В воротах омичей снова появился Грубец, делать ставку на Демченко канадец Хартли не готов.

Сегодняшний матч начался примерно там, где закончился предыдущий – с взрыва эмоций. Николай Прохоркин жёстко встретил Семёна Кошелева в центре площадки – нападающий «Магнитки» с трудом поднялся со льда. Судьи не увидели в этом моменте нарушения правил, чем вызвали негодование Ильи Воробьёва – тренер хозяев даже вскочил на скамейку и руками стал призывать трибуны выразить недовольство вместе с ним.



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Впрочем, Кошелев обошёлся без травмы, а через минуту у «Магнитки» появился повод уже для положительных эмоций. Андрей Чибисов завладел шайбой после заброса в зону атаки, отлепился от Алексея Емелина и бросил наудачу с отрицательного угла. И ведь залетело! Хотя стоит отметить, что в этом плей-офф такие курьёзные шайбы мы уже видели.

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На экваторе периода у хозяев появился шанс реализовать большинство, которое в этой серии является для них существенным подспорьем, но вместо этого они едва не пропустили – Лайпсик упустил шайбу на синей линии, Семёнов с Цеглариком убежали в контратаку, но Кошечкин не позволил поразить свои ворота.

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Под занавес периода «Авангард» всё-таки отыгрался – несильный бросок Алексея Береглазова сквозь трафик пробил Кошечкина и восстановил паритет в счёте.

Второй период получился богатым на удаления, но не на голы. Более того, у обеих команд гораздо лучше получались действия в меньшинстве – они не только уверенно оборонялись, но и успевали совершать вылазки к чужим воротам. Две минуты в формате «пять на четыре» в исполнении «Магнитки» в середине периода и вовсе выглядели удручающими, но уже следующее большинство сработало, так что ни один матч этой серии пока что не обходится без реализации лишнего. Брюквин поехал на скамейку штрафников после того, как с нарушением правил остановил прорыв Дронова по центру, а через 30 секунд Майе выстрелил из круга вбрасывания, не встретив сопротивления от обороняющихся.

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В третьем периоде Никита Сошников получил «5+20» за атаку Павла Акользина в голову, тем более нападающий к тому моменту уже не владел шайбой. Этот момент вполне может стать одним из ключевых в серии, «Металлург» был обязан хвататься за шанс фактически решить судьбу матча. И хотя почти пять минут розыгрыш лишнего оставлял желать лучшего (самый опасный момент создал Цегларик в меньшинстве), но в концовке Джош Карри сработал на добивании после броска Чибисова, и «Магнитка» завладела полным контролем над матчем.

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Спустя несколько минут Брендан Лайпсик сначала сам заработал на себе буллит, а затем блестяще его реализовал. У омичей тут же появился небольшой шанс навязать борьбу, когда Коростелёв схватил две минуты, но даже намёка на борьбу не получилось. «Металлург» всё ещё выглядит мощнее, а у омичей, похоже, силы уже совсем на исходе (отсюда же, кстати, и многие их удаления).

На последних минутах команды обменялись шайбами – Коростелёв забил в пустые, а «Авангард» пробил Налимова, который вновь вместо Кошечкина завершал игру. «Металлург» разыгрался не на шутку и после 0-2 взял третий матч подряд. Им осталось сделать один шаг до финала Востока, и все козыри сейчас – у них.