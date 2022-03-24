«Магнитка» догнала «Авангард». Судьи предотвратили массовую драку и отменили три гола

Но вопросов к арбитражу быть не должно.

Старт полуфинала Восточной конференции прошёл по сценарию, который едва ли мог возникнуть в голове даже самого рискового прогнозиста: за первые два матча «Авангард» на глазах у изумлённых магнитогорских болельщиков забросил «Металлургу» 15 шайб.

Однако третья игра серии в Балашихе быстро изменила представление обо всей серии. «Магнитка» показала активный, силовой и творческий хоккей – тот, что принёс ей победу в регулярном чемпионате. Главным героем встречи оказался Николай Голдобин, забросивший три шайбы – одну краше другой. Основным технологическим приёмом «сталеваров» стала игра в большинстве. Имея численное преимущество, они забили два гола из пяти.

В дебюте четвёртого матча «Авангард» вновь добровольно вручил оппоненту этот козырь: в меньшинстве партнёров оставил Кирилл Семёнов. «Металлурги» завораживающе перекатывали шайбу, но пристрелка к воротам Шимона Грубеца заняла чуть больше двух минут. Только Семёнов выбрался из штрафного бокса, как Филипп Майе получил роскошную передачу от Никиты Коростелёва и открыл счёт.

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Полторы минуты спустя гости увеличили своё превосходство. Павел Дедунов ошибся на выходе из зоны, и Николай Голдобин по-бильярдному тонко и точно накинул шайбу на пятак, откуда в ворота её переправил Денис Зернов. Для экс-нападающего «Авангарда» этот гол стал пятым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

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На 12-й минуте магнитогорцы забили в третий раз. Брендан Лайпсик, находясь в окружении четырёх соперников, нанёс филигранный бросок из центра зоны и отправил Грубеца на скамью запасных. Его место на последнем рубеже занял Василий Демченко.

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Самое рьяное желание догнать противника продемонстрировал Арсений Грицюк. 21-летний вице-чемпион Олимпиады в первой же смене после возобновления игры провёл два силовых приёма, а затем забил, исполнив фантастический кистевой. Правда, взятие ворот отменили: при просмотре повтора выяснилось, что жажда быстрого гола привела Грицюка в офсайд.

«Магнитка» могла урегулировать все формальности в концовке отрезка. Сергей Толчинский допустил фол в атаке и позволил «сталеварам» провести ещё один интенсивный розыгрыш большинства. В борьбе омичей оставил лишь каскад из трёх потрясающих сейвов Демченко. Уроженец Челябинска дважды надёжно сыграл на противоходе, а перед самым перерывом «зачехлил» Павла Акользина при выходе «1 на 1».

Следующую возможность удалить интригу из матча «Магнитка» получила на старте второго периода. Никита Комаров не оценил тяжесть последствий, сбивая с ног Дениса Зернова, и был наказан двухминутным штрафом. «Сталевары», полагаясь на комфортный задел в счёте, пытались как будто бы завести шайбу за ленточку, а не забросить. «Авангард» все угрозы нейтрализовал и сам заработал большинство. На этот раз бросок Грицюка оказался не только точным, но и легальным – 1:3.

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Вскоре Николай Прохоркин прорвался в чужую зону, продавил расставившихся рядом полевых игроков, а заодно и вратаря Василия Кошечкина. Шайба пересекла линию ворот, но, как определили судьи, без запрещённого правилами воздействия на голкипера в эпизоде не обошлось.

42 секунды прошло с момента видеоконсультации судей – и забил «Металлург». В иных обстоятельствах бросок Джоша Карри разочаровал бы его автора: выстрел вышел неакцентированным и несильным, зато, оторвавшись от клюшки канадца, шайба закрутилась странным образом. Неудобная траектория застала Демченко врасплох – 1:4.

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В третьем периоде «Авангард», несмотря на значительное отставание, не стал беречь силы на новый матч. До поры «ястребы» ограничивались контролем шайбы на периметре чужой зоны. Но к середине отрезка хозяева стали постепенно добираться и до Кошечкина. На 11-й минуте «Авангард» заработал большинство, снял вратаря и забил вновь. И вновь всё испортил запрос «Металлурга» на просмотр: благодаря видео судьи зафиксировали положение «вне игры».

Команда Боба Хартли продолжила играть вшестером и пропустила пятую шайбу – от Зернова.

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Последним заметным событием матча стала несостоявшаяся массовая драка. Комаров провёл второй силовой за гранью правил – атаковал в спину Илью Николаева. Между пятёрками игроков вспыхнул конфликт. К выяснению отношений подключился даже Кошечкин. В ответ Демченко прикатился со своей половины площадки. Судьям удалось оперативно погасить вспышку.

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«Металлург» после провального старта в Магнитогорске увозит из Балашихи две победы. Магнитогорцы вернули свою игру и обрели уверенность. Ставка «Авангарда» на блицкриг не удалась. Серия затягивается, а значит, с каждой новой минутой омичам будет всё сложнее: необходимость играть в пять защитников из-за ухода финских легионеров не делает их фаворитами.