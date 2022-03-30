Малкин — русская легенда НХЛ! Его пас на Кросби уже вошёл в историю лиги. Видео

Пару дней назад «Питтсбург» от души повеселился в матче с «Детройтом». «Пингвины» наколотили в ворота несчастных «красных крыльев» 11 шайб, а едва ли не больше всех зверствовал Евгений Малкин — на счету российского центрфорварда оказался хет-трик и результативная передача. Именно этот пас на гол Брайану Расту позволил Малкину сравняться с Сергеем Фёдоровым по количеству передач в НХЛ и разделить тем самым с нынешним тренером ЦСКА первое место в списке главных российских ассистентов лучшей лиги мира.
Следующий точный пас Малкина стал бы историческим, и Джино не стал затягивать с тем, чтобы стать абсолютно лучшим российским распасовщиком НХЛ на все времена. На 51-й минуте матча с «Рейнджерс» Евгений отдал шайбу на Кросби, и Сидни мощным броском реализовал большинство. Есть рекордная 697-я передача!
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Автор шайбы, кстати, тоже в этом эпизоде вошёл в историю. Забив, Кросби набрал 70 очков в сезоне уже в 12-й раз за карьеру, сравнявшись среди действующих игроков по этому показателю с Овечкиным и Торнтоном.
Что касается Малкина, то он обошёл Фёдорова, сыграв значительно меньше матчей, чем Сергей. Из действующих хоккеистов догнать Джино лучшие шансы у Овечкина, хотя если Евгений будет здоров и продолжит играть в НХЛ ещё какое-то время, то он наверняка сумеет создать себе достойный задел. В долгосрочной же перспективе на результат Малкина по русским передачам могут покуситься Панарин и Кучеров.
|№
|Игрок
|Матчи
|Передачи
|1
|Евгений Малкин
|971
|697
|2
|Сергей Фёдоров
|1248
|696
|3
|Александр Овечкин
|1263
|626
|4
|Сергей Зубов
|1068
|619
|5
|Павел Дацюк
|953
|604
|16
|Артемий Панарин
|495
|368
|17
|Никита Кучеров
|546
|353
Однако столь знаменательный для легенд «Питтсбурга» гол никак не помог «пингвинам» в этом отдельно взятом матче. Они открыли в нём счёт ещё на 15-й минуте, однако во второй половине второго периода — начале третьего отрезка пропустили три шайбы подряд, которые и предопределили исход. Дважды своим партнёрам по «Рейнджерс» помог отличиться Артемий Панарин — лучший российский ассистент этого сезона. Сначала Хлебушек шикарно вывел на бросок Шнайдера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А затем поучаствовал и в голе, который оказался победным.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Рейнджерс» обыграли соседей по турнирной таблице, вернув себе второе место в Столичном дивизионе. Очень вероятно, что эти команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли, и на оставшейся дистанции регулярки «синерубашечникам» и «пингвинам» предстоит борьба за преимущество домашней площадки.
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