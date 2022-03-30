Теперь Евгений — абсолютно лучший российский ассистент в истории НХЛ. Но сегодня его рекордная передача не помогла выиграть «Питтсбургу».

Малкин — русская легенда НХЛ! Его пас на Кросби уже вошёл в историю лиги. Видео

Пару дней назад «Питтсбург» от души повеселился в матче с «Детройтом». «Пингвины» наколотили в ворота несчастных «красных крыльев» 11 шайб, а едва ли не больше всех зверствовал Евгений Малкин — на счету российского центрфорварда оказался хет-трик и результативная передача. Именно этот пас на гол Брайану Расту позволил Малкину сравняться с Сергеем Фёдоровым по количеству передач в НХЛ и разделить тем самым с нынешним тренером ЦСКА первое место в списке главных российских ассистентов лучшей лиги мира.

Следующий точный пас Малкина стал бы историческим, и Джино не стал затягивать с тем, чтобы стать абсолютно лучшим российским распасовщиком НХЛ на все времена. На 51-й минуте матча с «Рейнджерс» Евгений отдал шайбу на Кросби, и Сидни мощным броском реализовал большинство. Есть рекордная 697-я передача!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Автор шайбы, кстати, тоже в этом эпизоде вошёл в историю. Забив, Кросби набрал 70 очков в сезоне уже в 12-й раз за карьеру, сравнявшись среди действующих игроков по этому показателю с Овечкиным и Торнтоном.

Что касается Малкина, то он обошёл Фёдорова, сыграв значительно меньше матчей, чем Сергей. Из действующих хоккеистов догнать Джино лучшие шансы у Овечкина, хотя если Евгений будет здоров и продолжит играть в НХЛ ещё какое-то время, то он наверняка сумеет создать себе достойный задел. В долгосрочной же перспективе на результат Малкина по русским передачам могут покуситься Панарин и Кучеров.

№ Игрок Матчи Передачи 1 Евгений Малкин 971 697 2 Сергей Фёдоров 1248 696 3 Александр Овечкин 1263 626 4 Сергей Зубов 1068 619 5 Павел Дацюк 953 604 16 Артемий Панарин 495 368 17 Никита Кучеров 546 353

Однако столь знаменательный для легенд «Питтсбурга» гол никак не помог «пингвинам» в этом отдельно взятом матче. Они открыли в нём счёт ещё на 15-й минуте, однако во второй половине второго периода — начале третьего отрезка пропустили три шайбы подряд, которые и предопределили исход. Дважды своим партнёрам по «Рейнджерс» помог отличиться Артемий Панарин — лучший российский ассистент этого сезона. Сначала Хлебушек шикарно вывел на бросок Шнайдера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А затем поучаствовал и в голе, который оказался победным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» обыграли соседей по турнирной таблице, вернув себе второе место в Столичном дивизионе. Очень вероятно, что эти команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли, и на оставшейся дистанции регулярки «синерубашечникам» и «пингвинам» предстоит борьба за преимущество домашней площадки.