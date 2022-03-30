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Страшная травма защитника «Металлурга», Маклюков бросился под шайбу головой, его увезли на скорой

Жуткое видео из КХЛ. Защитника «Металлурга» увезли со льда на машине реанимации
Елена Кузнецова
Жуткая травма защитника «Металлурга»!
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Самоотверженность Алексея Маклюкова не знает границ — он бросился под шайбу головой, когда его команда уверенно выигрывала.

Серия «Металлурга» и «Авангарда» стала настоящим украшением второго раунда плей-офф КХЛ. Победитель регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Гагарина, в этом жарком противостоянии было всё – камбэк «Магнитки» с 0:2, огромная воля омичей, которые фактически играли в четыре защитника, град голов практически в каждом матче, пикировки главных тренеров в прессе, отменённые шайбы. Этот праздник хоккея длился целых семь невероятно ярких матчей, из которых итоговым победителем вышла «Магнитка».

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К несчастью, седьмая встреча омрачилась травмой защитника магнитогорцев Алексея Маклюкова, которая выглядела очень жутко. Его команда выигрывала 3:0 в третьем периоде и полностью контролировала ход матча.

«Авангард» решил пойти ва-банк и снял вратаря за 14 минут до конца, когда команды играли в формате «четыре на четыре». В предыдущей игре точно так же рискнула «Магнитка» — и, кстати, смогла забросить одну шайбу.

Фактически омичи стали разыгрывать классическое большинство, выводя на бросок Арсения Грицюка. Первый его мощнейший выстрел пришёлся мимо, а под следующий мужественно бросился Алексей Маклюков.

За мужество и желание выкладываться на 200%, даже когда ты понимаешь, что одной ногой находишься уже в следующем раунде, игроку «Магнитки» хочется только поаплодировать. Но шайба прилетела ему прямо в голову, и Грицюк тут же сигнализировал, что защитнику необходима помощь врачей.

По повтору показалось, что шайба попала куда-то в незащищённую часть головы. На льду была видна кровь, на площадку тут же выкатили носилки. Маклюкова подняли со льда, и, придерживая под руки, уложили и повезли прямо в автомобили реанимации.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

После игры главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал подробности травмы и о состоянии Маклюкова: «Прилетело в ухо. Сейчас он в больнице, его жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь из уха, КТ, МРТ, сейчас всё это будут делать. На данный момент вот так. Лёше здоровья и огромное спасибо за самоотверженность».

Это хоккей, в который, как известно, трус не играет, и травмы здесь случаются самые разные. Тем не менее самоотверженность Маклюкова не знает границ. «Чемпионат» желает Алексею скорейшего выздоровления.

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