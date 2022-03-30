Жуткое видео из КХЛ. Защитника «Металлурга» увезли со льда на машине реанимации

Самоотверженность Алексея Маклюкова не знает границ — он бросился под шайбу головой, когда его команда уверенно выигрывала.

Серия «Металлурга» и «Авангарда» стала настоящим украшением второго раунда плей-офф КХЛ. Победитель регулярного чемпионата против действующего обладателя Кубка Гагарина, в этом жарком противостоянии было всё – камбэк «Магнитки» с 0:2, огромная воля омичей, которые фактически играли в четыре защитника, град голов практически в каждом матче, пикировки главных тренеров в прессе, отменённые шайбы. Этот праздник хоккея длился целых семь невероятно ярких матчей, из которых итоговым победителем вышла «Магнитка».

К несчастью, седьмая встреча омрачилась травмой защитника магнитогорцев Алексея Маклюкова, которая выглядела очень жутко. Его команда выигрывала 3:0 в третьем периоде и полностью контролировала ход матча.

«Авангард» решил пойти ва-банк и снял вратаря за 14 минут до конца, когда команды играли в формате «четыре на четыре». В предыдущей игре точно так же рискнула «Магнитка» — и, кстати, смогла забросить одну шайбу.

Фактически омичи стали разыгрывать классическое большинство, выводя на бросок Арсения Грицюка. Первый его мощнейший выстрел пришёлся мимо, а под следующий мужественно бросился Алексей Маклюков.

За мужество и желание выкладываться на 200%, даже когда ты понимаешь, что одной ногой находишься уже в следующем раунде, игроку «Магнитки» хочется только поаплодировать. Но шайба прилетела ему прямо в голову, и Грицюк тут же сигнализировал, что защитнику необходима помощь врачей.

По повтору показалось, что шайба попала куда-то в незащищённую часть головы. На льду была видна кровь, на площадку тут же выкатили носилки. Маклюкова подняли со льда, и, придерживая под руки, уложили и повезли прямо в автомобили реанимации.

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После игры главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал подробности травмы и о состоянии Маклюкова: «Прилетело в ухо. Сейчас он в больнице, его жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь из уха, КТ, МРТ, сейчас всё это будут делать. На данный момент вот так. Лёше здоровья и огромное спасибо за самоотверженность».

Это хоккей, в который, как известно, трус не играет, и травмы здесь случаются самые разные. Тем не менее самоотверженность Маклюкова не знает границ. «Чемпионат» желает Алексею скорейшего выздоровления.