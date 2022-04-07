Что будет с «Салаватом» дальше? Клубу нужны ментальное взросление и правильный выбор пути

«Салават» последних лет застрял в полупозиции. Сейчас цитата Олега Гросса «Уфа устала от звёзд» из осени 2011-го стала полузабытой, а на самом деле это стало мощной сменой идеологии. После ухода дуэта Быков-Захаркин ещё через год из Уфы в Москву уехал Александр Радулов, подарив напоследок мощный спич про «колхоз». После этого русских звёзд в «СЮ» почти и не было — Капризова в своё время выдернули очень быстро.

«Салават» после этого трижды выходил в финалы конференций, и два из этих забегов были неожиданными: весной 2014-го со странной командой, где за потолок был выведен Антон Бабчук, а восходящая звезда Василевский соседствовал с увядающим Зиновьевым. В 2019-м всё было ещё неожиданнее — после шестого места в регулярке и общекахаэловских мемов «когда уволят Цулыгина» и «а где Шэн?». Если искать футбольные аналогии, то «СЮ» стал такой стереотипной сборной Италии.

И эта регулярка впервые за долгое время была для «Салавата» стабильной и спокойной. Не было слухов об отставках, слухов о скандалах, каких-нибудь ссор между главным тренером и генменеджером. Появилось стабильное второе звено вокруг Александра Кадейкина, несколько обменов и подписаний позволили сформировать едва ли не самую глубокую и надёжную оборону на Востоке, которая оказалась таковой не только по именам, но и по итоговой статистике.

Наступило время плей-офф — и фундамент благополучия Уфы, как казалось, выдернула политика. Легионерское звено в разной комплектации было позвоночником «СЮ» с сезона-2017/2018 и уже фактически забытого Эркки Вестерлунда. Уфимские северяне несколько лет показывали российским экспертам-почвенникам, что иностранцы не только проедают деньги в регулярке, отдаваясь в плей-офф по максимуму. Линус Умарк в плей-офф-2020, когда он уже де-факто уходил из клуба, чуть ли не единолично выносил «Авангард». Сейчас Хартикайнена и друзей выбила из седла геополитика.

Ушедшее легионерское звено уфимцев Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

При этом сам уход финнов из «СЮ» был довольно странным, если читать интервью гендиректора Рината Баширова: «У меня было ощущение, что иностранцы вполне реально представляли себе, что мы их сейчас где-то запрём [...] Мы никому не читали лекций о политике. Сказал им, что они точно пожалеют о том, что оказались не с нами в трудный момент». При этом неуход Томи Лямся был объяснен невнятно и шутливо: мол, его не было в чате легионеров. Хотя ситуация в целом трудная, это косячок клуба — особенно на фоне того, что никуда не уехали легионеры «Трактора» или два финна из СКА. Ларсен, тоже укативший из клуба, вообще не финн.

Впрочем, отсутствие легионеров компенсировали уфимская молодёжь и уже взрослые ребята, которые оставались в тени. Их усилий хватило, чтобы выбить «Сибирь», которая тоже пострадала от отъезда легионеров, а потом провести три отличных матча с «Трактором», который удержал всех лидеров, но даже не мог забить в равных составах. После этого некоторые хоккейные умы решили провозгласить «СЮ» «народной командой», однако после 1:7 в четвёртой игре «Салават» быстро сдался.

Теперь перед «Салаватом» стоит вопрос — а что делать завтра? Судя по развитию политических событий, возвращение финнов в Уфу нереально — не конкретного Хартикайнена, а финнов в целом. В баскетболе уже появился прецедент со шведом Юнасом Йеребко, которому запретили играть в сборной страны. Вполне возможно, такое будет и в хоккее — тем более финская пресса и в спокойные времена не упускала возможности «оттоптаться» на России.

Зато североамериканцы в Россию, судя по всему, ехать готовы — здесь их имидж расчётливых наёмников, которым важен только банковский счёт, оборачивается, скорее, в плюс. У Уфы, правда, практически нет истории отношений с североамериканцами — вспоминается только Брент Сопел. Когда-то эта команда больше полагалась на чехов, а в последнее время — на финнов. Но всё это зависит от геополитики — и сложно представить, что «Салават» откажется от возможности подписания иностранцев, если она будет.

Прямо сейчас все команды должны сосредоточиться на поиске русских игроков — и в «Салават» слухи пока отправляют Николая Прохоркина и Сергея Шумакова. Это будет взрывоопасная смесь — в принципе, подписание Шумакова вообще таит риск для любой команды, потому что вокруг форварда моментально образуется какой-то флёр интересных слухов. Кроме этого, он провёл очень блёклый сезон в «Автомобилисте» лишь с парой вспышек. С другой стороны, такие подписания будут возвратом к классическому «СЮ», который ассоциируется с эпохой БиЗа, — техничному и атакующему.

Николай Цулыгин, Михаил Васильев, Виктор Козлов Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Кстати, встаёт вопрос и о главном тренере. Томи Лямся вроде бы принимает финскую молодёжку, и, скорее всего, на его место поднимется кто-то из нынешнего штаба. Можно вернуть Николая Цулыгина — при всей критике и рассказах о том, что «легионеры сыграли сами», его «Салават» в плей-офф с точки зрения обороны был очень организованным. Но, вероятно, новым главным будет Виктор Козлов. У него уже есть опыт руководства в «Металлурге» зимой 2018-го, а после этого у легенды «СЮ» есть четыре сезона в качестве помощника — вполне достаточно для полноценного перехода в боссы. Правда, какой тренер Козлов, мы всё-таки не понимаем.

Все карты в руках у менеджмента клуба. Приход Рината Баширова для команды стал плюсом — количество странных селекционных решений упало, а новый гендиректор «СЮ» стал намного более открытым для прессы и постоянно комментирует свои решения для местных СМИ. Правда, иногда эти слова кажутся лишними — например, слова про победу в Кубке Гагарина в ситуации с очевидным ослаблением состава. Кажется, для успеха уфимскому менеджменту надо ещё и повзрослеть ментально, чтобы профессиональнее подходить к решению некоторых вопросов (ситуация с легионерами) и аккуратнее высказываться в прессе.

Алексей Пустозёров Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Но сейчас, в отличие от прошлого года и 0-4 от «Ак Барса», нет ощущения какого-то кризиса уфимской системы. Кроме Пустозёрова, Алалыкина, Башкирова и Пименова, которые уже показали себя в плей-офф, в системе «СЮ» играют Александр Пашин и Егор Сучков. Два года назад руководство «Салавата» поступило мудро, не отдав трёх юниоров, которых СКА требовал за Дмитрия Кагарлицкого — сейчас на основе этих молодых парней «СЮ» может сформировать одну из самых интересных команд нового сезона — даже без легионеров.