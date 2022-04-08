Шестёркин проводил соперника издевательским жестом! А его имя кричали 17 тысяч американцев

Игорь Шестёркин был недоволен своей игрой и обещал работать над ней. Сказал – сделал, и не стал откладывать дело в долгий ящик. Российский вратарь получил передышку в один матч, а сегодня вернулся и излучал непоколебимую уверенность в себе. Несмотря на все последние неудачи, «Питтсбург», похоже, стал его «клиентом». За последние две недели он играл против «пингвинов» трижды, счёт – 3-0 в пользу Шестёркина, а сегодня ещё и «сухарь».

«Рейнджерс» здорово сыграли в обороне, не давая сопернику разгуляться в атаке, но и Игорь, когда это требовалось, делал важные сейвы. Например, на Джейке Гюнтцеле в конце второго периода при счёте 2:0 в пользу «Рейнджерс».

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Хозяева к тому времени вели благодаря голам Фрэнка Ватрано и Артемия Панарина. Отметим, что российский нападающий провёл 500-й матч в карьере, который отпраздновал 20-й заброшенной шайбой в сезоне. «Рейнджерс» удалась быстрая атака после выигранного вбрасывания в своей зоне – про Панарина обороняющиеся «Питтсбурга» забыли, он получил передачу, выкатился в слот и послал шайбу в ворота с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Шестёркин продолжил своё доминирование над «Питтсбургом», пока 17 тысяч американцев скандировали «Игорь, Игорь!». В меньшинстве в концовке игры он сделал эффектный сейв ловушкой на Крисе Летанге, а потом переиграл Гюнтцеля в ближнем бою.

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«Он был великолепен. Кто-то переживал за него, но не я. Сегодня он играл очень хорошо, делал ключевые сейвы в ключевые моменты. В последнее время у него был так называемый трудный период. Но на мой взгляд, дело было больше в команде, а не в нём. Сегодня он сделал три или четыре выдающихся сейва», — отметил главный тренер Жерар Галлан, который и до этого не выказывал никаких сомнений в Игоре и называл его лучшим вратарём в НХЛ.

Шестёркин закончил матч с 24 сейвами и был признан первой звездой, а «Питтсбургу» оставалось только в бессилии махать кулаками. С финальной сиреной у борта началась массовая заварушка, Игорь смотрел на неё со стороны, а потом проводил «Питтсбург» со льда, издевательски помахав им рукой.

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Уверенность Шестёркина прямо сейчас зашкаливает, и для «Рейнджерс» это хороший знак. А для «Питтсбурга», которому светит встреча с Шестёркиным уже в первом раунде – не очень. «Это была важная игра, хорошо, что победили. Ребята провели очень сильный матч, много блокировали бросков, играли очень умно и заслуженно победили. Важно для меня победить, последние несколько игр складывались для меня неудачно. Я искал себя, искал свою игру, много разговоров было с тренером вратарей. Надеюсь, всё наладилось и дальше буду продолжать только лучше», — сказал Шестёркин.