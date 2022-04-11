У ЦСКА беда с лидерами, СКА выгрызает концовки. Как Питер несётся к долгожданной победе

Слухи о вылете СКА, как оказалось, были несколько преувеличены. Нокдаун в третьем матче и, казалось, переход стратегической инициативы в серии к ЦСКА, на самом деле, обернулись двумя победами команды Ротенберга. Это максимально выгодные позиции для первой с 2015-го победы в самопровозглашённом главном дерби КХЛ.

Если вы не болеете за СКА или ЦСКА, то этот хоккей всё ещё невозможно смотреть. Алексей Потапов, конечно, был прав со своим утверждением, что «оборонительный хоккей выигрывает кубки, а атакующий собирает стадионы» — но всё-таки оборонительный не автоматически равен пассивному и осторожному. К середине пятой игры оба участника забега даже не пробили отметку в 20 бросков за матч, причём суммарно. Конечно, игра бывает разной, но хоккей без бросков — это как бокс без ударов.

Тренерский штаб СКА перед пятой игрой перемешал все тройки — и первым было заявлено звено с Тимкиным и Бардаковым. Эта тройка не была реально первой по игровому времени — кажется, это было такое идеологическое заявление. Помните, как в сборной при Знарке первым было заявлено звено Андронова? Этот СКА, кажется, окончательно отошёл от старой модели собирания всех звёзд и попытки делать самую играющую команду лиги — теперь это тоже копия ЦСКА двухлетней давности. Копия, как мы убедились по олимпийской сборной-2022, всегда хуже оригинала — только вот ЦСКА Фёдорова тоже, скорее, копия старого ЦСКА.

В результате мы и видим бодание, которое раскрашено редкими вспышками чего-то живого и интересного — типа проходов Бурдасова или внезапного оживления ЦСКА в третьей игре. Казалось бы, по прошлому плей-офф мы видели, что игра, в которой мало что происходит, более выгодна как раз москвичам, потому что свою шайбочку они бы выцарапали и унесли бы в клюве минимальную победу. Сейчас этот план не работает.

Фото: vk.com/ska

В первую очередь разочаровывают лидеры. Тройка Григоренко — Каменев — Окулов провела на льду в таком сочетании 12 минут, но не родила ничего похожего на голевой момент. СКА ничего экстраординарного против них не придумывал, выпуская на лёд второе звено Воробьёва: и хотя оно, скорее, как раз игровое, но позиционно оборонялось компактно, а в чужой зоне играло с давлением. В результате второе звено ЦСКА довольно стерильно катало шайбу без обострений.

С первым звеном история такая же — правда, тройка Слепышев — Андронов — Плотников уже не про кружева и изящества, а про яростную и упрямую долбёжку. Но она не получалась — постоянные вбросы и длинные передачи приводили к потерям шайбы, в чужой зоне игра чаще сводилась к возилову по бортам. Тем не менее моментов эта тройка создала чуть больше, чем вторая, хотя у второй это количество было близко к околонулевому.

А ведь СКА в обороне не придумывал ничего нового, но довольно эффективно исполнял то, что уже существовало давно — схему 1-2-2 в средней зоне, плотно выстраивался на своей половине, перекрывая направления передач. Но в который раз мы видим, что такая немолодая уже тактика хорошо работает в плей-офф, если у твоего соперника нет условного Голдобина, которому хватает и маленького кусочка чистого льда, чтобы наказать за ошибку.

При этом в атаке Питер не особо-то лучше соперника: счёт по ожидаемым голам в пятой игре был практически равным (2,8 — 2,7 по xG с крохотным преимуществом СКА). У СКА, кажется, никуда не делись проблемы с началом атаки и выходом из зоны, когда напор ЦСКА не даёт приступить к полноценной атаке.

Однако СКА гораздо лучше использует разнообразные рикошеты — не один гол в этой серии они забили с отрицательных углов после разнообразных отскоков. Другой важный элемент — лучшее большинство: Питер не просто так в прошлом году переманил Константина Шафранова из чемпионского «Авангарда», и в этой серии у них три гола в большинстве против одного у соперника. Правда, для ЦСКА проблемой является и получение численного преимущества — когда ты играешь в желобковом стиле, то в плане креатива не создаёшь таких проблем сопернику, чтобы можно было постоянно ловить фолы. Правда, СКА тут и частично везёт — фол Светлакова в концовке пятой игры был невынужденным и ненужным, хоть и стопроцентным.

Очень показательный момент — голы в концовках периода. Из 11 шайб СКА в этой серии в последней трёхминутке периода было заброшено пять, в том числе две победные. Самая вероятная причина такого — разница в физической форме, ЦСКА чуть подсаживается. Но, вполне возможно, за считанные секунды до перерыва команда Фёдорова уже старается уйти в раздевалку при комфортном счёте (равном или с преимуществом) — и часто за это бывает наказана.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что же делать ЦСКА? Сложно взять и подтянуть те аспекты, в которых они проигрывают сейчас — нельзя же повлиять на чужие рикошеты. Но тренерский штаб должен дальше экспериментировать с топ-6 атаки — всё-таки внезапная химия звена Светлакова не была наиграна в регулярке, а появилась с листа. Ну и, конечно, надо куда внимательнее завершать концовки каждого из периодов.

Ну а СКА впервые за долгое время показал, что может бороться с главным соперником из Москвы. Несмотря на седьмой матч в серии 2019-го, ощущения равенства не возникало — в остальных сериях преимущество ЦСКА было слишком очевидным. Дело за малым — не развалиться в гостях.