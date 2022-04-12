ЦСКА не смутили ни ляп вратаря, ни травма тренера! В финале Запада всё решит 7-й матч

В прошлом матче ЦСКА сделал всё, чтобы победить, провёл одну из лучших своих игр, не «спал», пока петух не клюнет, не отсиживался по полматча, а наоборот, взвинтил агрессию до предела и дважды вёл в счёте, но всё равно проиграл благодаря роковой подножке Андрея Светлакова.

СКА справился с заметно возросшим напором соперника, не разваливался и твёрдо гнул свою линию, в итоге мастерство, упорство и вовремя сработавшее большинство сделали своё дело. Давненько петербуржцы не вели в серии с московскими армейцами. Если взять за скобки всё, что было до 2015 года, когда ЦСКА ещё был не таким, как сейчас, такое случалось всего однажды – в 2018 году. Ну и легендарный камбэк 2015-го, но тогда СКА тоже ни разу не вёл в счёте по ходу серии.

«Два раза вели в счёте, играли правильно. Рад, что ребята среагировали на наши пожелания. Трудимся дальше. Думаю, серия стала для нас интереснее и сложнее. Не упростили задачу, готовимся дальше. Перестановки в звеньях? Это дало то, что нам понравилось, по результату этого не сказать. Команда показала тот хоккей, в который мы можем и должны играть из игры в игру. Будем концентрироваться на положительных моментах», — говорил после пятой игры Сергей Фёдоров.

Главный тренер московских армейцев, несмотря на неудачу, состав менять не стал, концентрируясь на положительных моментах. И в первом периоде мы увидели тот самый ЦСКА, который прёт, сметая на своём пути все преграды. Агрессия – на максимум, жёсткий прессинг по всей площадке и предельная нацеленность на ворота. СКА изредка огрызался контратаками, но по большей части был вынужден обороняться.

Как всегда в этой серии, особенно заметно было третье звено – отличный шанс был у Соркина, здорово бросал Светлаков, копал на пятачке Попов. Вопросы были к лидерам ЦСКА, которые до сегодняшнего дня выглядели не лучшим образом. Тем понятнее радость Михаила Григоренко, у которого в предыдущих пяти матчах значилось сиротливое 0+1. Каменев выиграл вбрасывание в чужой зоне, и Михаил молниеносно распорядился отскочившей к нему шайбой.

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Во втором периоде хоккей уже не был таким односторонним – эти отрезки всё-таки фирменный конёк СКА. Постепенно они начали выравнивать игру, прорываться на пятачок, создавать неразбериху у ворот Ивана Федотова и в итоге вернули паритет на последних минутах. Вратарь ЦСКА едва не начудил, оставив шайбу после неопасного броска Комарова со входа в зону – она лежала перед пустыми воротами, но добить её было некому. Хозяевам удалось погасить «пожар» и вывести шайбу из зоны, но ненадолго. Тут же СКА развернул новую атаку – всё тот же Комаров поехал на ворота, утянул за собой Нестерова, с центра прорвался юркий Хуснутдинов и бросил – Федотов отбил перед собой, а дальше Зыков со второй попытки завёл шайбу в сетку.

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У ЦСКА уже банально не было времени исправлять положение до перерыва, зато сразу после они принялись за дело. Панкратов выиграл вбрасывание, Карнаухов дежурил на пятачке и нанёс первый бросок, а Виталий Абрамов добил шайбу с острого угла.

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Дальше ЦСКА сыграл образцово-показательно – уверенно владел шайбой, постоянно обострял, встречал атаки соперника ещё на подступах, проявил характер в своём единственном меньшинстве и пусть не без труда, но выстоял. Этот матч московские армейцы отдавать не собирались – их не смутил ни ляп своего вратаря, ни травма тренера Равиля Якубова, которого в одном из моментов «подстрелил» Григоренко. Михаил, кстати, оформил дубль, вторую шайбу послав в пустые ворота на последней минуте игры.

Седьмому матчу быть, и разве кто откажется от продолжения этой зубодробительной серии? Теперь права на ошибку уже ни у кого не будет, всё решится в четверг в Петербурге.