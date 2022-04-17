Овечкин положил 777-й под злой гул канадских фанатов! И выбрал новую «жертву» из вратарей

Канадское турне «Вашингтона» после крупного поражения от «Торонто» продолжилось в Монреале. «Канадиенс» докатывают этот бесславный сезон, но под конец регулярки у местных фанатов появился хоть какой-то повод для радости: после психологического лечения в строй вернулся Кэри Прайс. Легендарный вратарь полностью провёл матч с «Айлендерс», однако на поединок с «Кэпиталз» остался в запасе и не сменил Сэма Монтембо, хотя тот пропустил от «столичных» целую авоську.

«Вашингтон» вышел вперёд на 13-й минуте, «Канадиенс» сравняли счёт в начале второго периода, но «Кэпиталз» вернули себе преимущество ближе к середине матча. В обеих шайбах гостей живое участие принял российский защитник Дмитрий Орлов. В первом случае Дауд подставил клюшку под его бросок, а во втором Орлову удалось начать атаку классным длинным пасом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дубль Энтони Манты на 29-й минуте оказал ключевое влияние на ход матча: с тех пор «Монреалю» ни разу не удавалось догнать «Вашингтон». «Канадиенс» приближались на расстояние одной шайбы, но вскоре снова пропускали.



На 36-й минуте произошло событие, которого ждали все, кому небезразлична судьба Александра Овечкина. Да, величайший снайпер современности забил очередной гол. Отметим в этом эпизоде потрясающие действия Евгения Кузнецова, который сделал всё, чтобы соотечественник приблизился к своей могучей цели. Кстати, гол Овечкина трибуны в Монреале ожидаемо встретили злым негодующим гулом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

47-й гол Ови в сезоне и 777-й в карьере НХЛ. В гонке снайперов всех времён Александр сократил отставание от Хоу до 24-х шайб, до Гретцки россиянину остаётся сделать 117 голевых шагов. Кроме того, Монтембо стал 159-м голкипером, ворота которого поражал Овечкин. Больше «жертв» лишь у Мессье (164), Марло (177) и Ягра (178).

Шайба Овечкина могла стать победной, если бы на 55-й минуте Ник Судзуки в четвёртый раз не пробил Витека Ванечека. Но это была едва ли не единственная радость фанатов «Монреаля» в третьем периоде: «Канадиенс» в этом отрезке пропустили ещё четыре шайб. И в двух из них поучаствовал Дмитрий Орлов. Сначала российский защитник забил сам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А потом отдал голевой пас на Шульца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В результате Орлов набрал 4 (1+3) очка и получил вторую звезду матча. Первая досталась Манте, который также заработал 4 балла, но при этом оформил дубль.



Завершил мучения «Монреаля» в этой встрече гол в большинстве за совместным авторством Кузнецова и Оши. Россиянин бросил из круга вбрасывания и попал в американца, дежурившего на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

8:4 — уверенная победа «Вашингтона», который продолжает сражаться за более высокое место в Столичном дивизионе.