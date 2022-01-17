«В «Авангарде» все ждут переезд команды домой. Новая арена даст жизнь омскому хоккею»

Кирилл Семёнов — один из лидеров чемпионского состава «Авангарда». После завоевания Кубка Гагарина воспитанник омского хоккея отправился за океан, чтобы реализовать мечту — заиграть в НХЛ. С первого раза покорить Америку не получилось, но у Семёнова был запасной аэродром — в омском клубе поддерживали связь с хоккеистом всё время, пока он пробивался в состав «Торонто», и в конце концов договорились о его возвращении как минимум до конца этого сезона.
В интервью с корреспондентом «Чемпионата» Кирилл попросил пока не затрагивать тему НХЛ, зато рассказал о возвращении в родной клуб, поделился мнением о приостановке сезона КХЛ и мечте сыграть за сборную России на Олимпиаде.
«Авангард» готов был продолжать чемпионат, но мы должны понимать приоритеты»
— Прошёл ли уже процесс обратной адаптации к России и КХЛ? Комфортно ли себя сейчас чувствуете в «Авангарде»?
— Мне хватило несколько игр для того, чтобы адаптироваться. Сложнее было вне льда перестроиться в плане сна, так как разные часовые пояса.
— Как обстановка в клубе на фоне решения КХЛ приостановить сезон?
— Все отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. Многие команды начали массово заболевать. Мы должны понимать, что приоритетом стоит здоровье людей.
— Правильно ли поступила лига? Что думаете вы, что думают ребята в команде по этому поводу?
— Это решение руководства лиги. Наша команда была готова продолжить играть свои матчи. Но сейчас главное — остановить рост заболевания.
— Как в эту неожиданную паузу выстроен тренировочный процесс в клубе? Или команду отпустили на длинные выходные?
— У нас уже был план, как будет построена олимпийская пауза. В связи со сложившейся ситуацией, график сдвинулся, но остался тем же. Сейчас нам дали время на отдых, немного переключиться, провести время с семьей, друзьями и набраться сил перед важным отрезком этого сезона.
«Хартли не изменился, всё осталось в памяти. Легче играть, когда понимаешь философию тренера»
— Могли вернуться из НХЛ куда-то, кроме «Авангарда»?
— Всё время мы поддерживали связь с клубом. Руководство «Авангарда» и тренеры всегда меня поддерживали и готовы были оказать любую помощь, за что я очень благодарен. Всеми переговорами по заключению контракта занимался мой агент.
Нам удалось быстро согласовать нюансы и подписать контракт.
— Каким вы нашли «Авангард» после возвращения? Чемпионская команда сильно изменилась.
— Я следил за трансферной политикой клуба в межсезонье. Всегда не легко, когда команда обновляется, в такой ситуации огромную роль будет играть сплочённость коллектива. Если посмотреть на ребят, те которые пополнили команду, то можно убедиться в том, что все они большие мастера, которые играли за свои сборные, выигрывали медали различных турниров, к примеру Олимпиады. По себе знаю, легче играется, когда ты понимаешь философию тренера. Знаешь все мелочи и требования, которые он просит.
— Изменился ли Хартли и его требования? Легко ли вспомнилась его система?
— Изменений никаких не произошло. Требования остались те же, поэтому всё осталось в памяти.
— «Авангард» сейчас идёт вне топ-4 на Востоке, высока вероятность, что плей-офф придётся начинать на выезде. Это большая проблема?
— Сейчас как раз то время, когда нам нужно подготовиться хорошо к последним матчам регулярного чемпионата и подойти готовыми на сто процентов к плей-офф. Дома всегда чуть легче начинать, есть некое преимущество своего льда. Но всё идёт от головы. Важно не с какой позиции начнёшь, а на каком месте закончишь.
— В прошлом сезоне «Авангард» стал чемпионом во многом из-за сумасшедшей атмосферы, сложившейся в раздевалке. Есть ли сейчас ощущение чего-то подобного?
— У нас собрался в этом году очень хороший и дружный коллектив. Поэтому давайте посмотрим, как сложится для нас плей-офф и потом уже будем делать выводы.
— Не тревожат ли вас сейчас какие-либо травмы? В апреле вы поднимали Кубок одной рукой, видимо из-за проблем с плечом.
— Без травм не бывает побед! У нас много кто играл с серьезными проблемами, но мы все выходили и бились друг за друга. По окончанию сезона у меня было достаточно времени, чтобы восстановиться. Я был расстроен только тем, что моя травма не дала мне сыграть за сборную России на чемпионате мира.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Новая арена даст жизнь омскому хоккею. Все в ожидании переезда команды домой»
— Думаете ли вы о попадании в сборную России на Олимпиаду? Можно ли сказать, что это ваша мечта?
— Когда ты одеваешь майку своей страны, то чувствуешь колоссальную ответственность и делаешь всё для того, чтобы победить в каждом матче и радовать свою державу победами. Олимпийские игры — это те соревнования, на которые каждый из нас хочет попасть и выиграть золото.
— На Кубке Первого канала удалось понять требования Жамнова и его тренерского штаба?
— Нам доходчиво разъяснили, можно сказать разжевали всё то, что хочет видеть тренерский штаб. Каждый день мы проводили видео собрания, на которых обсуждали все детали.
— В Омске осенью этого года должна открыться новая арена. Это большое событие для вашего родного города?
— Это значимое событие не только для города, но и для меня лично. Новая арена даст жизнь омскому хоккею. Все находятся в ожидании открытия ледовой арены и переезда команды в родной город!
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