Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кирилл Капризов нанёс травму игроку «Ванкувера», сломал нос Ричардсону, видео момента

Капризов нанёс серьёзную травму сопернику. Сломал нос одним движением клюшки
Денис Лутченко
Кирилл Капризов нанёс травму игроку «Ванкувера»
Комментарии
Очередной мощный матч россиянина за «Миннесоту» начался с неприятного, хотя и случайного эпизода.

В игре с «Ванкувером» Кирилл Капризов пополнил бомбардирскую копилку ещё на три очка. Россиянин включился в тот момент, когда «Миннесота» уступала в одну шайбу, и помог «дикарям» перевернуть игру. Создал момент для гола Цуккарелло, на 59-й минуте сам забросил шайбу, которая окончательно успокоила «Ванкувер», а потом ещё и помог забить Хартману в пустые ворота. Очередной отличный матч для Кирилла, а до сотни очков в регулярке осталось всего ничего.

«Я тоже хочу веселиться!» Капризов на всех парах мчится к сотне очков в НХЛ «Я тоже хочу веселиться!» Капризов на всех парах мчится к сотне очков в НХЛ

Но в этом матче Капризов отличился не только голевыми и бомбардирскими подвигами: первый период Кирилл досматривал со скамейки штрафников, наказанный двойным малым штрафом. На 19-й минуте, когда «Миннесота» только-только получила первое большинство в матче, Капризов крайне неудачно перенёс клюшку через форварда «Ванкувера» Брэда Ричардсона, сильно задев того по носу.

ВИДЕО

Разумеется, всё произошло случайно, однако в результате этого контакта Ричардсон получил такие серьёзные повреждения, что вынужден был сразу уйти в раздевалку, и никому в голову не пришло оспаривать четырёхминутное наказание для россиянина.

Наказать неосторожного Капризова и извлечь какую-то выгоду из большинства «косаткам» не удалось, да и в целом все голы матча случились уже после того, как Кирилл покинул штрафной бокс.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фиала (Годро, Болди) – 24:53 (5x5)   1:1 Петтерссон (Гарланд, Бёзер) – 25:31 (5x5)   2:1 Сперджен (Дюхайм, Миддлтон) – 27:10 (5x5)   2:2 Хаймор – 29:22 (5x5)   2:3 Петтерссон (Гарланд, Дермотт) – 36:09 (5x5)   3:3 Цуккарелло (Капризов, Меррилл) – 38:36 (5x5)   4:3 Фиала (Бродин, Годро) – 52:17 (5x5)   5:3 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 58:05 (5x5)   6:3 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 58:47 (en)

А вот для Ричардсона этот неприятный эпизод в результате вылился в совсем уж плохие последствия. Уже после игры главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассказал, что у канадца сломан нос и он пропустит остаток сезона.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022