«Он — особенный!» Кучеров показал волшебство в НХЛ, сделав нереальный пас не глядя. Видео

Всего у Никиты 3 очка и титул первой звезды матча. Парень, который «делает людей лучше», готов тащить «Тампу» к новому кубку.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает заочно сражаться с «Бостоном» за место в топ-3 Атлантического дивизиона. «Мишки» выиграли свой матч у «Рейнджерс», поэтому и «молниям» не с руки было дома уступать «Нэшвиллу». При этом «хищники» сами бьются за плей-офф на Западе, так что игра обещала получиться бескомпромиссной.

Однако настоящей борьбы не получилось — действующие чемпионы быстро указали «Предаторз» на разницу в уровне. Так, уже на второй минуте «молнии» открыли счёт: отличился Виктор Хедман в большинстве с передач Стэмкоса и Никиты Кучерова. Обратите внимание на фирменный пас в касание от россиянина, с которого канадец мог забивать и сам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине периода «Тампа» удвоила преимущество. Михаил Сергачёв в центре площадки остановил Джохансена, отобрал у того шайбу и бросил в отрыв Энтони Чирелли. Через несколько секунд тот переиграл Сароса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 18-й минуте «Нэшвилл» отыграл одну шайбу в большинстве, и сделал это защитник Роман Йози. Этот гол стал 90-м очком швейцарца в сезоне — подобную результативность игроки обороны не демонстрировали в НХЛ 28 лет со времён Рэя Бурка.

Впрочем, радость от статистического достижения капитана «Нэшвиллу» быстро омрачил Кучеров. Через пару минут после гола Йози Никита реализовал большинство «Тампы» отличным кистевым броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине матча «хищники» вновь подобрались к «Тампе» на расстояние одного гола, но снова у «молний» нашёлся быстрый ответ. Да какой!

Кучеров после собственной потери в чужой зоне вернул шайбу под свой контроль при помощи Палата, а потом выдал чудесный «слепой» пас на Стэмкоса, который броском с колена отправил шайбу в сетку. Вы только посмотрите на эти грацию и изящество в работе Кучерова с шайбой, на эти мягкие, но очень чёткие движения. Потрясающий, волшебный игрок!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде уже без помощи Кучерова «Тампа» довела дело до уверенной победы, но Никита всё равно был заслуженно признан первой звездой матча. Россиянин набрал 3 (1+2) очка, доведя лицевой счёт в нынешнем сезоне до 57 (21+36) баллов. Нет сомнений, что если бы Кучеров не пропустил половину регулярки из-за травмы, то в гонке бомбардиров он бы сейчас конкурировал с Капризовым, Панариным и Овечкиным.

После встречи в «Тампе» не скупились слов похвалы в адрес Никиты. «Мы не знаем точно, что он сделает, но знаем, какую позицию надо занять, и он нас найдёт. Он забирает шайбу и делает всё сам, как в концовке первого периода. За ним круто наблюдать», — отметил защитник Виктор Хедман.



«Побуду капитаном Очевидность, он — особенный игрок. Он просто делает людей лучше. Когда он ловит кураж, можно поставить к нему кого угодно, и он поможет завести все звенья. Надеюсь, это продолжится когда мы перейдём к самой веселой части [к плей-офф]», — заключил наставник «молний» Джон Купер.