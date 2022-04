Третий удар «молнии» близок? «Тампа» может стать чемпионом НХЛ и войти в историю

«Вчера наша команда забросила восемь шайб лучшей команде регулярки, а сегодня мы отправились на приём в Белый дом к президенту Байдену» — так бы мог описать свежайшие 48 часов своей жизни любой хоккеист «Тампы». По своей эпичности этот короткий рассказ не уступал бы легендарному «я поиграл в видеоигры, а потом выиграл Кубок мира» от Андреа Пирло.

Как и по положено статусу этих мероприятий, Байден отпускал заранее заготовленные шутки: «Это прекрасное время, чтобы быть болельщиком в Тампе. Не знаю, что, чëрт возьми, у вас там в воде». Президент США имел в виду не только дубль «Лайтнинг» — год назад футбольные «Бакканирс», команда величайшего Тома Брэйди, выиграли Супербоул в НФЛ.

Игроки «Тампы» на приёме у Джо Байдена Фото: nhl.com

Этой весной «Тампа-Бэй» может не только привезти во флоридский город четвёртый титул за три года, но и войти в новейшую историю НХЛ: трипит «Лайтнинг» будет первым в лиге со времён легендарных «Айлендерс» Эла Арбура. Даже «Эдмонтон» Гретцки, несмотря на четыре титула за пять лет, три подряд не брал. Несмотря на 56 побед в сезоне-1985/1986, та команда проиграла во втором раунде «Калгари», игроки имели достаточно проблем с законом, плюс ходили слухи, что пять игроков «Ойлерс» сидят на кокаине.

А уж в современной НХЛ удерживать уровень после чемпионств из-за потолка стало ещё сложнее. Например, «Лос-Анджелес» после двух титулов за три сезона пролетел мимо плей-офф весной 2015-го, династия «Чикаго» развалилась через пару лет после победы-2015. Чемпионства дают не только перстни и приятные эмоции — они дают и банальную физическую усталость, пять десятков лишних матчей за два успешных сезона, меньше времени на восстановление и успешную предсезонку.

Несмотря на проблемы с потолком, ни одного из лидеров «Тампа» не потеряла, однако лишилась всего третьего звена. Сочетание Блейка Коулмана, Янни Гурда и Баркли Гудроу стало тем канатом, который был натянут между плей-оффными вылетами разной степени позорности и двумя кубками подряд. Эти парни добавили команде, которая постоянно проигрывала из-за каких-то нюансов в защите или характере, жёсткости, неуступчивости и умения выиграть вбрасывание в нужный момент. Но сохранить их в клубе не могли — потолок давит. Ещё из-за потолка зарплат пришлось скидывать в «Чикаго» одного из первых партнёров Кучерова по звену Тайлера Джонсона.

Однако «Тампа» умеет переживать эти потери. Современные «Лайтнинг», в отличие от «Торонто», не были построены вокруг надрафтованных суперфорвардов и кирпичиков вокруг них — там высокие пики вкладывались в Хедмана и Василевского, потом создавалась скаутинговая система, которая позволяла разглядеть в низких раундах бриллианты типа Пойнта или Палата.

Андрей Василевский Фото: nhl.com

Кроме этого, «молнии» прекрасно работают с развитием молодых игроков в фарм-клубе — например, его выпускниками стали безвестные до этого Гурд и Картер Вераге. Наконец, last but not the least — отсутствие налога штата во Флориде, которое не было ключевым фактором влезания под потолок, но в нескольких случаях явно позволило звёздам поступиться миллиончиком, а то и двумя.

Так что даже потеря одной трети основных форвардов не должна была сильно мешать «Тампе». Фирменный стиль клуба, сохранившего всех суперзвёзд, оставался таким же: невероятная лёгкость позиционных атак, отточенная при этом часами тренировок. «Молнии» — это коллективный Никита Кучеров, который занимается бросками в специальной зоне в гараже. Мастерство «Тампы» создано за счёт механистичности, и новые детали быстро встраиваются в эту конструкцию, тем более после обкатки в фарм-клубе.

Поэтому клуб мог пройти в плей-офф, даже не добавляя более-менее известных людей на место ушедших игроков — да и один Василевский в хорошей форме мог обеспечить кубковую весну. И регулярку в боттом-6 у «Тампы» действительно откатали молодые парни — но перед плей-офф генменеджер Жюльен Брисбуа решил, что пора создать второе в истории клуба третье суперзвено.

Затраты на Брэндана Хагеля и Ника Пола были немаленькими — три молодых игрока (все привлекались в основе, а Матье Джозеф даже периодически выходил в первых звеньях атаки), два пика первого раунда. Это даже круче, чем казавшиеся переплатой обмены Гудроу и Коулмана — но многие эксперты считают, что это стоило того. Один из игроков «Тампы» даже сказал: «Жюльен показал яйца, как и с обменом Коулмана».

Забавно, что оба усиления «Тампы» играли в сборной Канады, которая сенсационно выбила Россию и выиграла золото год назад. Тогда мы спрашивали: «Кто все эти люди?», а сегодня большинство из них выходят на значимые роли в топ-клубах НХЛ. Телеаналитик Эдди Ольчик говорит о Хагеле: «Он более молодая версия Коулмана. Может играть в любом сочетании форвардов, в любой роли и в меньшинстве тоже. Его стиль создан для плей-офф, Джон Купер наверняка оценит его». Кроме этого, уже во втором полноценном сезоне в лиге Хагель замахнулся на 20 голов — это действительно крайне универсальный форвард.

Брэндан Хагель Фото: nhl.com

Пол в рижском финале отметился «золотым» голом, а в «Оттаве» традиционно был одним из любимцев фанатов и основным нападающим команды в меньшинстве. Пола описывают ещё и как весельчака в раздевалке, который не стесняется розыгрышей в грубоватом американском стиле — однако такие вещи помогают разряжать обстановку, кроме той пользы, что приносит одновременно трудолюбивый и мастеровитый форвард.

Пол свою карьеру в «Тампе» начал лучше Хагеля и уже успел поиграть в одном звене с Кучеровым. Два новичка выходили в одном звене с молодым Россом Колтоном, но тройка в таком виде пока успешной не стала: удивительно, но при шикарных цифрах ожидаемой статистики (процент xG во время их игры — 63%) на льду этой тройке пока забивали в два раза чаще, чем та создавала.

Но если вдруг что, у «Лайтнинг» в этом году появилась и мощнейшая четвёртая тройка. Звено Кори Перри, Патрика Маруна и Пьер-Эдуара Белльмара Джон Купер выпускал чаще всех: пока их партнёры постоянно менялись местами, эта троица играла в одном устоявшемся виде. Да и зачем менять звено, которое прекрасно работает?

Кори Перри Фото: nhl.com

Главный заводила тут, конечно же, Перри. После двух поражений в финале от «Тампы» он выбрал неортодоксальную дорогу а-ля Мариан Госса и Кевин Дюрант, подписавшись как раз с «Тампой» почти что на ветеранский минимум. И Кори, которому надо играть уже не 19-20 минут, а 13, концентриует в это время своё умение быть мастеровитым провокатором по максимуму. Например, в недавней игре с «Виннипегом» он просто отнял клюшку у Джоша Моррисси, а у Кучерова, сидевшего на скамейке, появилось редкое для нашего форварда выражение восхищения, смешанного со смущением.

При этом остальные члены тройки не уступают: выигравший три чемпионства подряд Марун был другом Перри ещё по «Анахайму», где они провели вместе несколько лет. Белльмар — один из лучших форчекеров НХЛ, несмотря на свой возраст. Он у тройки суммарно составляет 105 лет, но при этом прозвище звена — «школьный автобус»: нет, не из-за шуток про возраст, а из-за того, что все игроки этой тройки друг друга поддерживают.

Если вспоминать древнюю поговорку про третьи звенья и Кубок, то у этой команды есть даже два третьих звена: тройку Перри легко представить себе таковой почти в любом другом клубе. При этом все лидеры на месте и не переставали играть. При этом у команды остаётся её чуть ли не главный бонус — Андрей Василевский, который способен вытаскивать даже безнадёжные матчи.

В регулярке эта «Тампа», конечно, не побила рекорды — но версия-2022 собрана именно под плей-офф. Это невероятно интригует.