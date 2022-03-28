В НХЛ предлагают ввести потолок зарплат в плей-офф. Кажется, это ответ на «казус Кучерова»

Уже прошёл дедлайн переходов НХЛ, и скоро состоится традиционная встреча генеральных менеджеров НХЛ, где три десятка управленцев будут обсуждать разнообразные поправки в правила лиги — как чисто хоккейные, так и связанные с финансами. Если верить инсайдерам, то группа из десятка менеджеров предлагает ввести потолок зарплат и в плей-офф, чего до этого не было. Причиной такого предложения, кажется, стала прошлогодняя чемпионская «Тампа».

Сначала напомним, на основе чего формируется потолок зарплат. Это не просто сумма контрактов всех игроков, сыгравших за клуб в этом сезоне. В таком случае в НХЛ никто бы не вписывался в потолок, и странно было бы, если бы сыгравший одну игру хоккеист из фарм-клуба учитывался бы по полной ставке. Изменения в составах клубов НХЛ могут происходить хоть каждый день, поэтому финальный размер платежки – это сумма кэпхитов тех парней, что находятся в основе клуба каждый конкретный день.

Стандартный сезон НХЛ состоит из 186 «рабочих дней» – учитываются не только дни матчей, но и тренировки. Правда, в этом году из-за коронавируса и Олимпиады сезон чуть удлинился и рабочих дней уже 200. Соответственно, начисления производятся после каждого из этих дней в виде 1/200 кэпхита. Минимальная зарплата в лиге – $ 750 тысяч, самый большой кэпхит – $ 12,5 млн у Коннора Макдэвида.

Дэвид Савар Фото: nhl.com

Например, в основе «Сент-Луиса» сейчас играет Алексей Торопченко, который провёл бóльшую часть сезона в фарм-клубе. Его зарплата в этом году чуть выше минималки — $ 775 тысяч, и она не полностью учитывается под потолком. Он провёл в основе 27 игровых дней, поэтому под потолок прямо сейчас идёт 27/200 его кэпхита.



Такая накопительная система позволяет приобретать на дедлайне игроков с большими контрактами, но при этом вписывать их в тесные платёжки. Даже без удержаний зарплат и прочих хитростей получалось, что арендованный на дедлайне игрок стоил бы своей команде примерно четверть от его реального кэпхита. В принципе, если бы такой возможности не оставалось, то команды бы и не имели возможности усиливаться на дедлайне.

Например, ставшее уже легендарным чемпионское усиление «Тампы» в лице Блейка Коулмана и Баркли Гудроу в сезоне-2019/2020 провело в основе соответственно 48 и 41 день – остальная часть платёжки ушла в баланс их бывших клубов. Через год «Тампа» выменяла на дедлайне защитника Дэвида Савара, которому должна была выплатить 25% оставшегося кэпхита, но из-за хитрой системы с двойным удержанием зарплаты реально защитник обошёлся «Лайтнинг» лишь в 6% от зарплаты.

«Тампа» в прошлом году просто «взломала» потолок тем, что Никита Кучеров пропустил весь сезон из-за операции, а потом спокойно вернулся после окончания регулярки. Контрактные обязательства перед Никитой все равно выполнялись (контракты травмированных игроков помогают выплатить страховщики), его нахождение в LTIR (долгосрочном резерве травмированных игроков) позволило «молниям» легально превышать потолок и не расставаться раньше времени с хоккеистами типа Гурде и Джонсона.

Кроме этого, в LTIR «Тампы» были контракты фактически не игравших Мариана Габорика и Андреаса Нильссона, которые тоже позволяли легально превышать потолок. В результате итоговый кэпхит «Тампы» составил $ 98 млн — с учётом троих травмированных игроков.

Общественное отношение к этому примерно выразил игравший тогда за «Каролину» Даги Хэмилтон: «Мы проиграли команде, которая превысила потолок на 18 миллионов долларов. Я не критикую правила или что-то в этом роде. Вы же понимаете, сколько у них боевых единиц. Если задумаешься о том, сколько ещё игроков у тебя могло бы быть с [такими] деньгами, то поймёшь, насколько глубже станет команда». Фанаты команд-соперников в интернете и вообще эмоций не сдерживали, обвиняя «Тампу» и лично Кучерова в жульничестве. Сам Никита в своё время ответил на это майкой, на которой так и было написано: «На $ 18 млн превысили потолок».

Фото: Getty Images

Впрочем, «Тампа» в том плей-офф была далеко не единственной командой, которая превысила потолок. Например, у «Айлендерс», с которыми «молнии» играли в полуфинале, кэпхит составил $ 88,4 млн (в основном из-за LTIR защитника Джонни Бойчака). «Сент-Луис» вообще пробил отметку в $ 90 млн.

В этом году похожие акробатические трюки пытается исполнить «Вегас». При обмене Джека Айкела, который пропускал начало сезона из-за операции, там планировали исполнить «вариант Кучерова» — иначе места под потолком с учётом всех дорогостоящих игроков просто не оставалось. Но по ходу сезона травмы получили планируемые партнёры Айкела по звену Пасиоретти и Стоун. Обмен Евгения Дадонова должен был немного расчистить платёжку и добавить «мёртвые» контракты в LTIR, но из-за головотяпства местного менеджмента не срослось. Теперь «Рыцарям» с $ 92 млн контрактов надо как-то выкручиваться из этой ситуации.

Возвращаясь к предложению — сложно представить, как плей-офф удастся интегрировать в систему потолка. Игры на вылет традиционно считаются «бесплатными», и когда-то менеджеры НХЛ бесились на европейских игроков — якобы зарплату они получают только за регулярку и на остальное им плевать. В плей-офф все играют разное количество матчей, и создать единую систему тут не удастся.

Возможный компромисс предлагает инсайдер Пьер Лебрюн — общий кэпхит игроков, которые выходят на конкретный матч плей-офф, не должен превышать размер потолка. Но учитывая то, что потолок будет расти черепашьими темпами (этим летом лишь на миллион), пока генменеджеры вряд ли уберут оговорки в законодательстве — ведь побеждать хочет каждый.