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Юниорский чемпионат мира по хоккею — 2022, результаты, обзоры, турнирная таблица, расклады на плей-офф, Канада, Россия

Очередной провал Канады и унизительный вынос Германии. Итоги дня ЮЧМ-2022 по хоккею
Денис Лутченко
Юниорский чемпионат мира по хоккею — 2022
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Групповой этап турнира завершён — впереди плей-офф.

26 апреля на ЮЧМ-2022 по хоккею в Германии состоялись матчи третьего и заключительного игрового дня группового этапа. Подводим его итоги.

Группа А

U18 ЧМ-2022. Группа A
26 апреля 2022, вторник. 16:30 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 6
ОТ
Чехия U18
1:0 Мольденхауэр (Драгичевич) – 01:55 (5x5)   1:1 Бареш (Гамара, Шале) – 05:59 (5x4)   1:2 Кулих (Гамара, Шале) – 21:25 (5x4)   2:2 Фантилли – 22:38 (5x4)   2:3 Гаспар – 27:29 (5x3)   3:3 Драгичевич (Лоренз, Гойетт) – 34:43 (5x5)   3:4 Кулих (Шале, Шаповалив) – 35:15 (5x4)   4:4 Сипманн (Филмон) – 41:40 (5x5)   5:4 Делиц (Пикеринг, Хвидстон) – 49:06 (5x5)   5:5 Гамара (Кулих) – 57:26 (5x5)   5:6 Гамара – 61:50 (5x5)

Игра между канадцами и чехами в квартете А завершилась громкой сенсацией. Подопечные Якуба Петра, которые с трудом ранее обыграли немцев и безропотно уступили США, не просто навязали бой действующему чемпиону, а обыграли Канаду, пускай и в овертайме.

«Кленовые» быстро открыли счёт в матче, но затем вынуждены были постоянно отыгрываться. На 50-й минуте Канада вышла вперёд 5:4, но чехи героически спаслись в конце основного времени усилиями Томаша Гамары, а в овертайме он же оформил дубль, принеся своей сборной неожиданную победу.

Это поражение стало для Канады вторым в трёх матчах группы — невероятно! «Кленовые» опять громко провалились на этом ЮЧМ, добавив к американскому разгрому эту чешскую оплеуху. Кстати, в этой игре промолчал лидер канадцев Коннор Бедард: юный суперталант не просто не забил, но даже не набрал ни одного очка.

U18 ЧМ-2022. Группа A
26 апреля 2022, вторник. 20:30 МСК
США U18
Окончен
10 : 2
Германия U18
1:0 Макгроарти (Луциус, Чесли) – 00:44 (5x5)   2:0 Смит – 05:55 (5x5)   3:0 Каплан (Пауэлл, Леонард) – 13:17 (5x5)   4:0 Макгроарти (Хатсон, Луциус) – 20:25 (5x5)   5:0 Готье (Кейси, Кули) – 24:19 (5x4)   6:0 Спайсер (Каплан) – 28:37 (5x5)   7:0 Спайсер (Луциус) – 33:25 (4x4)   8:0 Страмел (Хатсон) – 38:47 (5x5)   8:1 Ассаволюк (Тропман) – 50:20 (5x4)   9:1 Кейси – 53:00 (5x5)   10:1 Смит (Назар) – 55:57 (5x5)   10:2 Хауф (Кренинг) – 56:34 (5x5)

Сборная США выглядит пока самой мощной командой на турнире. Вслед за крупной победой над Канадой и дежурным выносом чехов, американцы подготовили настоящее унижение для хозяев ЮЧМ.

Подопечные Адама Найтингейла забили три гола уже в первом периоде, а второй и вовсе выиграли 5:0. Германия на глазах своих зрителей выглядела просто беспомощно и, конечно, ничего не смогла изменить в третьем периоде. Сборная США одержала убедительнейшую победу и заняла первое место в группе А.

Группа В

U18 ЧМ-2022. Группа B
26 апреля 2022, вторник. 15:30 МСК
Швейцария U18
Окончен
4 : 3
Латвия U18
0:1 Матейко (Круклитис, Полаковс) – 01:22 (5x5)   1:1 Терранео (Лурати) – 02:46 (5x5)   1:2 Вецкактиньш (Букартс) – 16:41 (5x4)   2:2 Гройтер (Маццола) – 24:14 (5x5)   3:2 Райнхард (Паули) – 27:39 (5x5)   3:3 Лившиц (Букартс, Вецкактиньш) – 39:50 (5x5)   4:3 Пон (Фибигер, Терранео) – 50:51 (5x5)

В другой группе первую победу на турнире одержала Швейцария. Команда Марцеля Енни, проигравшая финнам и шведам с одинаковым счётом 2:6, сломила сопротивление Латвии в упорном матче. Прибалты дважды вели, однако последний гол в этой встрече на 51-й минуте забил швейцарец Сириль Пон.

U18 ЧМ-2022. Группа B
26 апреля 2022, вторник. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
4 : 3
Финляндия U18
1:0 Хевелид (Леккеримяки, Эгрен) – 10:29 (5x5)   1:1 Рённи (Халттунен, Кулонумми) – 16:06 (5x5)   2:1 Альмгрен (Эстлунд, Леккеримяки) – 17:46 (5x4)   3:1 Бюстедт (Борн, Петтерссон) – 28:05 (5x5)   4:1 Хевелид (Саломонссон) – 31:13 (5x5)   4:2 Хямеэнахо (Рённи, Нюман) – 34:21 (4x3)   4:3 Уронен (Хямеэнахо) – 48:24 (5x5)

Перед скандинавским дерби предпочтительнее выглядели финны, взявшие ранее два матча, тогда как шведы опозорились в игре с Латвией и до третьего периода мучились со Швейцарией. Однако очная встреча показала, что совершенно не важно, что было раньше.

«Тре крунур» по ходу матча довели дело до счёта 4:1 в свою пользу, затем дважды пропустили, но итоговую победу оставили себе. Таким образом, шведы, начавшие турнир с большого конфуза, заняли первое место в своей группе.

Турнирная таблица ЮЧМ-2022 по хоккею.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале

Из-за того, что на ЮЧМ-2022 играет всего восемь команд, каждая из них вышла в четвертьфинал, несмотря на итоги выступления на групповом турнире. Вот какие пары получились:

США — Латвия

Чехия — Швейцария

Финляндия — Канада

Швеция — Германия

Американцы и шведы должны без проблем преодолевать эту стадию — этим сборным повезло с соперниками. Швейцарцы, вероятно, навяжут борьбу чехам, а вот в паре Финляндия — Канада вообще ничего не понятно. Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 28 апреля.

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Теги Хоккей ЮЧМ по хоккею 2022 ЮЧМ-2022 •••

Заглавное фото: iihf.com

Источник: «Чемпионат»

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