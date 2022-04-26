Очередной провал Канады и унизительный вынос Германии. Итоги дня ЮЧМ-2022 по хоккею

26 апреля на ЮЧМ-2022 по хоккею в Германии состоялись матчи третьего и заключительного игрового дня группового этапа. Подводим его итоги.

Группа А

Игра между канадцами и чехами в квартете А завершилась громкой сенсацией. Подопечные Якуба Петра, которые с трудом ранее обыграли немцев и безропотно уступили США, не просто навязали бой действующему чемпиону, а обыграли Канаду, пускай и в овертайме.

«Кленовые» быстро открыли счёт в матче, но затем вынуждены были постоянно отыгрываться. На 50-й минуте Канада вышла вперёд 5:4, но чехи героически спаслись в конце основного времени усилиями Томаша Гамары, а в овертайме он же оформил дубль, принеся своей сборной неожиданную победу.

Это поражение стало для Канады вторым в трёх матчах группы — невероятно! «Кленовые» опять громко провалились на этом ЮЧМ, добавив к американскому разгрому эту чешскую оплеуху. Кстати, в этой игре промолчал лидер канадцев Коннор Бедард: юный суперталант не просто не забил, но даже не набрал ни одного очка.

Сборная США выглядит пока самой мощной командой на турнире. Вслед за крупной победой над Канадой и дежурным выносом чехов, американцы подготовили настоящее унижение для хозяев ЮЧМ.

Подопечные Адама Найтингейла забили три гола уже в первом периоде, а второй и вовсе выиграли 5:0. Германия на глазах своих зрителей выглядела просто беспомощно и, конечно, ничего не смогла изменить в третьем периоде. Сборная США одержала убедительнейшую победу и заняла первое место в группе А.

Группа В

В другой группе первую победу на турнире одержала Швейцария. Команда Марцеля Енни, проигравшая финнам и шведам с одинаковым счётом 2:6, сломила сопротивление Латвии в упорном матче. Прибалты дважды вели, однако последний гол в этой встрече на 51-й минуте забил швейцарец Сириль Пон.

Перед скандинавским дерби предпочтительнее выглядели финны, взявшие ранее два матча, тогда как шведы опозорились в игре с Латвией и до третьего периода мучились со Швейцарией. Однако очная встреча показала, что совершенно не важно, что было раньше.



«Тре крунур» по ходу матча довели дело до счёта 4:1 в свою пользу, затем дважды пропустили, но итоговую победу оставили себе. Таким образом, шведы, начавшие турнир с большого конфуза, заняли первое место в своей группе.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале

Из-за того, что на ЮЧМ-2022 играет всего восемь команд, каждая из них вышла в четвертьфинал, несмотря на итоги выступления на групповом турнире. Вот какие пары получились:

США — Латвия



Чехия — Швейцария



Финляндия — Канада



Швеция — Германия

Американцы и шведы должны без проблем преодолевать эту стадию — этим сборным повезло с соперниками. Швейцарцы, вероятно, навяжут борьбу чехам, а вот в паре Финляндия — Канада вообще ничего не понятно. Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 28 апреля.