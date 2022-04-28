Браво, ЦСКА! Смял «Магнитку» на старте и утащил финал КХЛ в седьмой матч

«Эта серия соответствует финалу — по напряжению, по мастерству, драматизму. Достойный матч, мне очень нравится финал, я давно не видел такого финала и хоккея в КХЛ, здесь есть всё: интрига, мастерство, критическая ситуация, нервы. Есть тренеры с противоположным поведением, интересно на них смотреть. Очень интересно и достойно всё идёт. Уже сейчас хорошие впечатления у тех, кто это видит. Финал показывает, что наш хоккей жив, мы имеем право им гордиться. Важно цепляться за это, за содержание этого хоккея, которое показывают обе команды. Я не помню у нас такого хоккея», — сказал олимпийский чемпион Александр Пашков после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА.

Интриги действительно хватает – «Магнитку» отделяло чуть больше шести минут от первого за пять лет чемпионского трофея, однако армейцы смогли отыграться и одержать победу в овертайме гостевого матча. Тем не менее даже после этого к трофею всё равно были ближе магнитогорцы – им всё ещё оставалось выиграть одну встречу, в то время как ЦСКА было необходимо кровь из носу побеждать на своей площадке, чтобы сравнять счёт в серии.

Для победы в шестом матче подопечным Сергея Фёдорова было необходимо, как бы странно и в то же время банально это ни звучало, забивать голы. А с этим у армейцев дома были проблемы – в первых двух матчах финала на «ЦСКА-Арене» все пять заброшенных шайб были за авторством хоккеистов «Металлурга».

Наконец-то пробить Василия Кошечкина в Москве получилось уже через три с половиной минуты после старта – Каменев набросил из правого круга вбрасывания, затем открылся для передачи от Плотникова и незримо для голкипера «Магнитки» транзитом от перекладины отправил шайбу в ворота.

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Гости активно стремились отыграться и имели для этого достаточное количество возможностей, включая четыре минуты в большинстве. Однако свои шансы «Магнитка» не использовала, а вот армейцы единственным удалением подопечных Ильи Воробьёва в первом периоде распорядились как следует.

ЦСКА не позволил «Металлургу» выбросить шайбу за пределы зоны, и магнитогорцы быстро за это поплатились – Нестеров отдал шайбу Плотникову, а тот перевёл её на противоположный правый фланг, откуда Григоренко на радость Борису Михайлову в касание послал снаряд под ловушку Кошечкину.

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Вторая двадцатиминутка прошла преимущественно под контролем армейцев, и до последней минуты именно у них было больше шансов изменить счёт на табло. Стопроцентная возможность возникла в середине периода – Юртайкин из слота бросил с неудобной, шайба каким-то образом просочилась через амуницию Кошечкина и поползла в сторону сетки, но предательски остановилась в считаных сантиметрах от линии ворот, после чего общими усилиями игроки выбили её на свободный лёд.

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Дело постепенно шло ко второму перерыву, когда «Металлург» смог-таки отыграть одну шайбу – Чибисов, протащив шайбу из своей зоны, сперва бросил в щиток Федотову, а затем зарядил точно под перекладину.

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После выхода из раздевалки Джош Карри, видимо, решил, что отдыха было недостаточно, и снова отправился в раздевалку уже через полминуты, позвав с собой Класа Дальбека – канадец плечом ударил защитника ЦСКА в голову и получил вторые 5+20 в этом плей-офф, а швед отправился получать медицинскую помощь.

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«Магнитка» не без труда выдержала напор армейцев, что позволило ей сохранить интригу до последних мгновений третьего периода. Со временем москвичи начали всё глубже откатываться к собственным воротам, а «Металлург» безуспешно пытался распорядиться шайбой, которая находилась у них большую часть игрового времени.

В итоге ЦСКА сумел отыграться с 1-3 в серии и перевёл противостояние в решающий седьмой матч. Судьба Кубка Гагарина решится послезавтра – 30 апреля в Магнитогорске нас ожидает напряжённейшая развязка сезона.