Форвард «Магнитки» Карри был удалён до конца игры за удар в голову защитника ЦСКА Дальбека

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит шестой матч финала Кубка Гагарина — 2022 между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На пятой минуте третьего периода хозяева ведут со счётом 2:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале третьего периода до конца матча был удалён форвард «Магнитки» Джош Карри. Канадец в борьбе за воротами влетел плечом в голову шведскому защитнику ЦСКА Класу Дальбеку. Судьи изучили повтор и выписали 5+20 форварду гостей.
Отметим, что это второе удаление на 5+20 минут для Карри в текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Магнитка» во второй раз играет пять минут в меньшинстве в Кубке Гагарина — 2022, оба раза Карри удалился на первой минуте третьего периода.
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