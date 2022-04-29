Даже смотреть страшно. Матч ЮЧМ остановили из-за жуткого случая с судьёй

На ЮЧМ-2022 американский нападающий забил в стиле «лакросс», но об этой красоте все забыли, когда он в падении разрезал арбитру запястье.

Сборная США ожидаемо вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею – 2022, безжалостно расправившись с командой Латвии. Меньше шести голов на этом турнире американцы не забивают, а в четвертьфинале выполнили программу минимум уже в первом периоде. За три минуты до перерыва произошёл жуткий эпизод, который поверг в ужас всех свидетелей и затмил итоговую умопомрачительную победу США со счётом 13:3.

Американский нападающий и топ-проспект предстоящего драфта НХЛ Логан Кули на 13-й минуте забросил одну из самых красивых шайб этого чемпионата — в стиле «лакросс», причём сделал это впервые в карьере. «Почувствовал, что момент подходящий. Я много раз выполнял этот трюк на тренировках, но в игре – ни разу. Уже давно хотел попробовать, к счастью, шайба зашла в ворота», — заявил Кули после игры. Но о его потрясающей шайбе все забыли уже через несколько минут, когда он столкнулся с немецким арбитром Лукасом Кольмюллером. Они не увидели друг друга – внимание обоих было сосредоточено на игре, которая проходила на другом борту. Кольмюллер в последний момент выставил руки, чтобы смягчить столкновение, оба упали, и конёк Кули рассёк руку арбитру в районе запястья.

ВИДЕО.

На лёд сразу хлынула кровь, много крови. На такое даже смотреть страшно. Кольмюллер схватился за руку и побежал к скамейкам запасных, оставляя за собой длинный кровавый след. Удивительно, но даже в такой ситуации он не забыл о своих прямых обязанностях и свистнул остановку игры. К счастью, бригада скорой помощи дежурила прямо у скамеек запасных, и врачи тут же подскочили и стали останавливать кровотечение. Через минуту его уже везли на каталке в скорую.

«У меня сердце в пятки ушло. Я в шоке. Никогда такого не чувствовал на хоккейном матче. Всё случилось прямо передо мной, и я никогда в жизни не видел, чтобы кровь вот так хлестала. Не могу выбросить это из головы. Молюсь, чтобы с ним всё было в порядке», — написал журналист The Athletic Скотт Уилер.

Чтобы очистить лёд от крови, матч пришлось остановить, а команды отправить в раздевалку. Оставшиеся три с небольшим минуты затем доиграли во втором периоде. Кольмюллера заменил запасной арбитр Никлас Лундсгаард, а немца транспортировали в ближайшую больницу. ИИХФ сообщила, что его состояние стабильно.

К сожалению, хоккей – травмоопасный вид спорта, где никто не застрахован от повреждений. По последним сообщениям, уже через пару часов после инцидента Кольмюллеру провели операцию на руке, теперь остаётся только надеяться, что он сможет полностью восстановиться.