Вот что бывает, когда оставляешь Джино в одиночестве на пятачке.

Малкин успокоил жену шикарным голом на 106-й минуте! Та была в ярости после убойного хита

Плей-офф НХЛ только начался, а мы уже успели получить один из самых горячих матчей за последние годы. Согласитесь, какую же жару устроили «Рейнджерс» и «Питтсбург»! «Мэдисон Сквер Гарден», который на протяжении пяти лет не видел матчей Кубка Стэнли, уже в первой его игре получил шикарную компенсацию за все эти годы на «диете» из исключительно регулярочных встреч.

Накал первого матча серии совершенно не уступал седьмому матчу финала – команды нанесли 151 бросок на двоих, голкиперы творили чудеса (Игорь Шестёркин и вовсе дебютировал в плей-офф с историческим для «рейнджеров» перформансом и едва не установил рекорд НХЛ, отразив 79 бросков), а уровень борьбы и жёсткости на льду был просто запредельным.

Как раз-таки борьба и жёсткость, которые в Кубке Стэнли выходят на новую ступень по сравнении с регуляркой, не устроили супругу нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина Анну Кастерову. В концовке первого периода поводом для её недовольства стал силовой приём защитника «синерубашечников» Райана Линдгрена против форварда «Питтсбурга» Рикарда Ракелля.

Линдгрен встретил Ракелля на синей линии с приподнятым локтем, после чего швед какое-то время не мог прийти в себя и поднялся только с помощью медицинского персонала. Изначально арбитры приняли решение выписать Райану пятиминутный штраф, однако затем после небольшого совещания и видеопросмотра изменили наказание, к радости домашней публики сократив его до двух минут.



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«Как так играть можно? Что это за игра такая, очень грязно, очень грязно. «Рейнджерс» выносят и ломают игроков!!» — возмущённо написала Кастерова в своём телеграм-канале. Стоит отметить, что приём Линдгрена был не единственным жёстким – во время остановки игры после падения Ракелля Адам Фокс толкнул на борт Джейка Гюнцеля, который сразу схватился за колено, однако этот эпизод был оставлен без внимания.

И если Ракелль вернуться в игру не смог, то с Гюнцелем всё оказалось в порядке. Более того, Джейк ответил «рейнджерам» дублем во втором периоде. В обоих случаях ему ассистировали Брайан Раст и Сидни Кросби, который, записав на свой счёт 124-ю голевую передачу в плей-офф, обогнал по этому показателю Яромира Ягра (123) и догнал Сергея Фёдорова.

Ну а вскоре своё слово сказал уже и сам Малкин. Сперва Евгений помог «Питтсбургу» во второй раз сравнять счёт в матче, ассистировав Расту в большинстве в концовке второй двадцатиминутки. А в третьем овертайме он же окончательно успокоил жену, на 106-й минуте встречи принеся «пингвинам» победу в этом тяжелейшем противостоянии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Игроки «Рейнджерс» оставили Джино в полном одиночестве на собственном пятачке. Поскольку никто не опекал Малкина, Евгений смог спокойно подправить шайбу после наброса Джона Марино и выиграть для «Пингвинз» первый матч в серии. Вторая игра состоится уже послезавтра – можем только представить, как же жарко будет дальше.