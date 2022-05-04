«Рейнджерс» и «Питтсбург» провели потрясающий матч, который завершился только в начале третьего овертайма. Всё решил гол Евгения Малкина.

Шестёркин — это космос! Отразил почти 80 бросков за один матч и вошёл в историю НХЛ

10 мая 2017 года «Нью-Йорк Рейнджерс» провёл один из самых знаковых матчей в современной истории клуба. В шестом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «синерубашечники» на домашнем льду потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:4), которое фактически поставило крест на кубковых надеждах поколения Хенрика Лундквиста и Рика Нэша. В том сезоне «Рейнджерс» претендовали на минимум на выход в финал Востока и в серии с «Оттавой» видели себя очевидным фаворитом, но сенсационное поражение в серии с «сенаторами» ознаменовало переход к новой эпохе в развитии самого богатого клуба НХЛ.

Через некоторое время последовало знаменитое письмо высшего руководства «Рейнджерс» к болельщикам, в котором сообщалось о взятии курса на полную перестройку команды. За этим последовало болезненное расставание с любимцами фанатов – Райаном Макдона, Матсом Цуккарелло, Джей Ти Миллером, Кевином Хейзом и многими другими, место которых в составе постепенно начали заполнять молодые проспекты вроде Райана Линдгрена, Адама Фокса, Игоря Шестёркина, Алексиса Лафренье, Филипа Хитила и Каапо Какко. Звёздное подписание Артемия Панарина стало венцом начала новой эпохи в жизни «Рейнджерс», а конечным её символом стал выкуп последнего года контракта Лундквиста.

При этом ждать возвращения «синерубашечников» в плей-офф болельщикам пришлось ждать на протяжении долгих пять лет. Если вынести за скобки коронавирусный сезон-2019/2020, когда формат Кубка Стэнли изменили и в него добавили квалификационный раунд, где «Рейнджерс» быстренько отлетели от «Каролины», то в обычный плей-офф у ньюйоркцев долгое время пробиться не получалось. И вот наконец, спустя почти ровно пять лет после вылета от «Оттавы» Парни с Бродвея снова привезли матчи розыгрыша Кубка Стэнли на лёд арены «Мэдисон Сквер Гарден».

Соперником команды Жерара Галлана по первому раунду стал «Питтсбург Пингвинз», и уже стартовый матч противостояния получился просто невероятно крутым и интересным. Первый гол «Рейнджерс» после долгожданного возвращения в плей-офф записал на свой счёт обладатель «Норрис Трофи» – 2021 защитник Адам Фокс, удачно набросивший шайбу от синей линии при игре в большинстве. В режиме реального времени могло показаться, что подправление совершил Райан Строум, но после повторов становится очевидно, что канадский форвард шайбы не задел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Конец первого периода ознаменовался убойным силовым приёмом в исполнении защитника хозяев Линдгрена, атаковавшего шведского форварда гостей Рикарда Ракелля. Изначально главные арбитры Фредерик Л’Экюйе и Крис Ли посчитали действия Линдгрена откровенным криминалом, выписали ему большой штраф и запросили видеопросмотр на предмет досрочного завершения встречи для Райана.

ВИДЕО

Однако после внимательного изучения эпизода вместо удаления до конца матча судьи отменили даже большой штраф и выписали Линдгрену всего две минуты. Силовой приём защитника «Рейнджерс» привёл в гнев жену Евгения Малкина, но никакой грубости в действиях Райана не было и в помине. Хотя, забегая вперёд, необходимо заметить, что пополнивший состав «Питтсбурга» в дедлайн Ракелль получил травму и вернуться в игру уже не сумел.

Второй период оказался самым голевым отрезком в матче – в 20 минут игрового времени уложились сразу пять заброшенных шайб. Первыми снова отличились хозяева – цели достиг бросок Эндрю Коппа. Но затем за дело взялся капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, дважды подряд ассистировавший Джейку Гюнцелю.

Второй пас стал для 34-летнего канадца 124 в плей-офф НХЛ. Это позволило Кросби обойти Яромира Ягра (123), а также догнать Сергея Фёдорова (124) по передачам в плей-офф НХЛ. Теперь Кросби занимает восьмое место по ассистам. Всего в 175 матчах плей-офф на счету канадского нападающего 193 (69+124) очка

Под занавес периода команды обменялись заброшенными шайбами – причём «Рейнджерс» забили в меньшинстве (это сделал Крис Крайдер), а «Питтсбург» ответил в большинстве (Брайан Раст реализовал двойное численное преимущество). Первым набранным очком в матче в этом эпизоде отметился Евгений Малкин, который и выложил шайбу Расту уже на пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После пяти голов во втором периоде вряд ли кто-то мог предположить, что следующей заброшенной шайбы придётся ждать больше часа игрового времени. Но случилось именно это. Третий период основного времени победителя не выявил – и матч продолжился в овертайме. Первый дополнительный отрезок прошёл без особых событий, а в середине второго овертайма произошёл один из ключевых эпизодов встречи.

Ровно в середине отрезка повреждение получил голкипер гостей Кейси ДеСмит, и в воротах «Питтсбурга» был вынужден появиться Луи Доминге. Фокус истории заключается в том, что первым номером команды Майкла Салливана вообще-то является канадец Тристан Джерри. Но этот 27-летний вратарь травмировался ещё в середине апреля и на данный момент не может принимать участия в играх. Таким образом, в ключевой момент встречи на льду в составе «Пингвинз» появился голкипер, чей игровой опыт в этом сезоне НХЛ ограничивался 59 минутами игрового времени.

Разумеется, всё прекрасно понимали и игроки «Рейнджерс», справедливо посчитавшие, что это их шанс. Они начали обстреливать ворота гостей со всех возможных углов, но Доминге стоял стеной и завершил матч с 17 отражёнными бросками. В свою очередь противоположных воротах как всегда роскошным образом смотрелся Шестёркин. Порой в овертайме российский голкипер стоял едва ли на голове, с каждым отражённым броском переписывая историю лиги.

Для начала 26-летний вратарь установил клубный рекорд, став первым голкипером, кому удалось отразить 70 бросков в матче НХЛ. Затем Шестёркин начал двигаться и по лестнице общих достижений лиги, проходя одного голкипера за другим. В итоге Игорь парировал 79 бросков, что является вторым результатом за всю историю НХЛ.



79 –

73 – Келли Хруди (1987);

72 – Эд Бельфур (2003);

72 – Роберто Луонго (2007);

70 – Доминик Гашек (1994);

70 – Рон Тагнатт (2000);

70 – Михаил Шталенков (1997). 85 – Йоонас Корписало (2020);79 – Игорь Шестёркин (2022);73 – Келли Хруди (1987);72 – Эд Бельфур (2003);72 – Роберто Луонго (2007);70 – Доминик Гашек (1994);70 – Рон Тагнатт (2000);70 – Михаил Шталенков (1997).

Но превзойти достижение Корписало россиянину сегодня было не суждено – на шестой минуте третьего овертайма Джон Марино совершил наброс от синей линии, а располагавшийся на пятаке Малкин удачно подставил клюшку и принёс победу «Питтсбургу». Шестёркин играл космическим образом, но в этой ситуации даже он был уже бессилен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Пингвины» забрали победу в третьем овертайме и открыли счёт в серии, но главный вопрос для них теперь заключается в статусе вратарской бригады. Если Десмит не сможет принять участие в следующих матчах, а Джерри не успеет завершить процесс восстановления, у «Питтсбурга» могут возникнуть большие проблемы. На одном Доминге всю серию пройти будет очень сложно.