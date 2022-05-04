Шедевральный Овечкин и рекорд Малкина. Итоги дня плей-офф НХЛ

В ночь с 3 на 4 мая в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022 вступили ещё восемь команд, проведя свои первые матчи первого раунда. Подводим итоги дня плей-офф.

«Мэдисон Сквер Гарден» увидел сумасшедшую битву, затянувшуюся на три овертайма, победителем в которой вышел «Питтсбург». «Рейнджерс» резво начали – Адам Фокс реализовал первое же большинство в первом периоде, в начале второго Эндрю Копп увеличил преимущество, но затем наступил черёд «пингвинов», и ярче всех сияли их звёзды. Сидни Кросби отдал две шикарнейшие передачи на Джейка Гюнцеля, который оформил дубль и восстановил паритет в матче.

В концовке периода Крайдер убежал и забил в меньшинстве, но «Питтсбург» тут же ответил голом в большинстве (Брайан Раст). «Рейнджерс» почти вытащили этот матч, забив за три минуты до финальной сирены, но гол был отменён из-за помехи вратарю. Команды доигрались до третьего овертайма (Малкин шутил, что его коньки были настолько мокрыми, что он их уже не чувствовал) и завершился подправлением Евгения после броска Джона Марино. Малкин повторил российский рекорд по количеству очков в плей-офф (176), сравнявшись с Сергеем Фёдоровым. Игорь Шестёркин провёл выдающийся матч, парировав 79 бросков, и был признан второй звездой встречи.

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«Флорида» провела лучший сезон в своей истории и выиграла регулярный чемпионат, но в первом матче верх взял «Вашингтон». До последнего было неясно, сыграет ли Александр Овечкин – последние три игры регулярки он пропустил из-за травмы. К счастью для «столичных», Ови был в строю и полностью готов – не забил, но сделал очень важную передачу.

Игра началась с двух удалений «Флориды» подряд – «пять на три» гости не забили, но уже на излёте второго удаления Том Уилсон открыл счёт в этой серии. В своей следующей смене он получил травму, попав под силовой у борта, и больше на льду не появлялся.

Концовка первого и начало второго периода осталась за «Флоридой» — Сэм Беннетт сравнял счёт, а затем Клод Жиру вывел свою команду вперёд. Сергей Бобровский удерживал это шаткое преимущество до середины третьего периода (за матч он отразил 34 броска), но затем «столичным» удалось переломить ход встречи за две минуты.

Сначала Овечкин отобрал шайбу в центре площадки, упал, но успел отдать её Кузнецову, и тот переиграл Боба один на один. Затем звено Бекстрёма провело быструю атаку, которая завершилась голом Оши, а точку в игре поставил Ларс Эллер.

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Самый результативный матч дня состоялся в Денвере, где «Колорадо» в одну калитку расправился с «Нэшвиллом». «Хищники» и так не были фаворитами, так ещё им пришлось начинать плей-офф без основного вратаря Юусе Сароса (вторую игру он тоже точно пропустит).

В принципе, всё стало ясно уже на третьей минуте, когда «лавины» забросили две шайбы за 22 секунды. И стало ещё яснее на девятой минуте, когда защитники «Нэшвилла» буквально подарили гол Кольяно. За первые 20 минут хозяева накидали в общей сложности пять шайб, спровадив из ворот Давида Риттиха. Его заменил Коннор Ингрэм, который действовал удачнее и пропустил всего дважды после 32 бросков, но это уже не имело значения.

Победа «Колорадо» 7:2 – лучшим игроком стал Натан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка, а в составе «Нэшвилла» дубль бывшей команде оформил Мэтт Дюшейн.

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Если в одной паре на Западе было сразу девять голов, то в матче между «Калгари» и «Далласом» — всего один. Победу «огонькам» принёс точный выстрел Элиаса Линдхольма в большинстве в первом периоде. Несмотря на подавляющее превосходство «Флэймз», со всеми остальными бросками Джейк Эттингер справился, оставляя свою команду в игре до последнего. У Якоба Маркстрёма работы было гораздо меньше, но каждый раз, когда «Даллас» создавал опасный момент, он был начеку.

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Драка дня

«Звёзды» проиграли, но без боя не сдались. В концовке первого периода задира Мэттью Ткачук вывел из себя всю пятёрку «Далласа», проведя мощный силовой на Йоне Клингберге. На орехи ему пошёл выписывать Михаэль Раффль, а Клингберг сцепился с соотечественником Расмусом Андерссоном.

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Гол дня

Ещё раз насладимся моментом, в котором Овечкин отдал шедевральный пас, а Кузнецов так же круто разобрался с Бобровским и расчехлил свою фирменную «птичку».

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Сейв дня

Отдадим эту номинацию полевым «Рейнджерс». Во втором овертайме Линдгрен и Фокс загородили ворота своими телами и отбивались всеми частями тела.

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