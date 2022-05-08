Провал русского вратаря и сенсационный «Даллас». Итоги дня плей-офф НХЛ

В ночь с 7 на 8 мая состоялись очередные матчи первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли – 2022. Подводим их итоги.

«Вашингтон» не просто оправился от чувствительного поражения во втором матче серии, но и нанёс симметричный ответ «Флориде», учинив форменный разгром. Великолепно показал себя Илья Самсонов, который заслужил первый старт в плей-офф после провала Ванечека и отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Единственный гол он пропустил в самом начале встречи от Джонатана Юбердо, а после забивал исключительно «Вашингтон».

Ти Джей Оши сравнял счёт в большинстве с передачи Александра Овечкина, который ассистирует в каждом матче этой серии. Во втором периоде второе звено провело две разительные атаки, завершившиеся голами Юханссона и ван Римсдайка, а в третьем периоде «столичные» окончательно похоронили соперников. Овечкин оформил свой первый гол в этой серии, Карлсон и Хэтэуэй поставили красивую точку. «Вашингтон» повёл 2-1.

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Серия «Рейнджерс» и «Питтсбурга» продолжает оставаться самой результативной, а сегодня на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и вовсе был не день вратарей. В ворота Игоря Шестёркина в первом периоде залетало вообще всё – и из-за лицевой линии от собственного защитника в сдвинутые ворота, и после дикого отскока от борта, и после чудовищной потери защитника в своей зоне, и после подправления на пятачке. После такого неожиданного провала матч для Игоря был завершён, игру заканчивал Александр Георгиев.

Во втором периоде «Рейнджерс» устроили настоящий штурм и, казалось, были готовы переломить ход встречи. Голы Ватрано, Панарина и Коппа (в меньшинстве) помогли сравнять счёт, но «Питтсбург» взял своё в третьем периоде. Бросок Дэнтона Хайнена просочился сквозь амуницию Георгиева и стал победным голом. Ещё две шайбы «Питтсбург» провёл в пустые ворота. Опытные «пингвины» вновь вышли вперёд в серии.

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«Нэшвиллу» впервые удалось забросить больше двух шайб за матч, но на итоговом результате это всё равно не отразилось. Первую половину игры «Колорадо» играл с «хищниками» в кошки-мышки. Забьёт две – две пропустит, забьёт ещё одну, и снова пропустит.

Затем игры закончились и начался разгром. Не успел Роман Йози порадоваться своей первой шайбе в плей-офф, как Габриэль Ландеског остудил пыл «Нэшвилла», забросив свою вторую за матч, а затем Коннор Ингрэм подарил гол для Назема Кадри. Вышел сыграть в шайбу, потерял её и не успел вернуться в ворота. В третьем периоде Тэйвз и Ничушкин сняли все вопросы о победителе. «Колорадо» повёл 3-0, а «Нэшвилл», похоже, скоро отправится в отпуск.

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Серия «Калгари» с «Далласом» до этого дня была крайне скупа на голы, но богата на драки. Со вторым сегодня снова всё было в порядке – Йон Клингберг и Мэттью Ткачук продолжили выяснять отношения на кулаках, а в части голов и вовсе был огромный прогресс!

На смену футбольным 1:0 и 2:0 пришли аж шесть шайб! Только в первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Факса открыл счёт, затем Льюис его сравнял – «Даллас» брал запрос на помеху вратаря, которая казалась очевидной, но судьи рассудили иначе.

Во втором периоде Линдхольм прошил Джейка Эттингера и вывел «Калгари» вперёд, но затем включился Джо Павелски, который стал главным героем «звёзд» во втором матче подряд! 37-летний ветеран по-прежнему один из лучших в игре на пятачке, сегодня он таким образом оформил дубль, включая победный гол, а на последней секунде Хинц установил окончательный счёт. «Даллас» впервые в серии вышел вперёд.

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Гол дня

Эван Родригез – сделаю всё сам! Сам завёз шайбу в зону, сам бросил, сам подскочил на добивание, сам забил. Повезло или так и было задумано? В любом случае Шестёркину от этого не легче.

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Сейв дня

«Бум, бум, пас, пас — сейв», — так описал происходившее на льду Илья Самсонов. После его шикарного спасения на Александре Баркове «Вашингтон» побежал в контратаку и забил гол, ставший победным.



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Драка дня

Йон Клингберг и Мэттью Ткачук поставили драки на поток. Они воюют друг с другом всю серию и дерутся уже во втором матче подряд. И если от американца такой игры все и ждали, то Клингбергу это совершенно несвойственно. До этого плей-офф он вообще всего однажды дрался в НХЛ, а сейчас является лидером лиги по штрафным минутам!



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Ужас дня

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер был вынужден завершить игру в концовке первого периода, когда Райан Джохансен попал клюшкой ему в глаз. Не спасла даже вратарская маска. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным – Джаред Беднар сообщил, что Кемпер может видеть, но у него опух глаз. И не исключил возвращение вратаря в строй уже в следующей игре.

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