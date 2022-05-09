«Особенный день». Фото канадских тренеров на 9 Мая, которые сейчас сложно представить

Впервые акцию с раздачей георгиевских лент в России провели в 2005-м, к 60-летию Победы. Однако мероприятие одноразовым не стало, оно стало популярным в народе, и чёрно-оранжевые ленты постепенно стали и частью официального протокола, появившись на лацканах пиджаков руководителей государства и телеведущих.

Так как чемпионаты мира традиционно проводятся в первые дни мая, ленточку стали носить и главные тренеры сборной России. Сложно определить, когда это случилось впервые — но, например, Вячеслав Быков и Игорь Захаркин носили их на домашнем ЧМ-2007 — тогда 9 мая Россия обыграла Чехию в четвертьфинале (4:0). Через два года в Берне финал игрался 10-го числа — и тренеры тоже носили ленты. Так лента (конечно, её точнее было бы называть лентой советского ордена Славы) прочно поселилась и у тренеров сборной.

Такая традиция существует и в западных странах. 11 ноября в англосаксонских странах является Днём поминовения — в этот день фактически завершилась Первая мировая война. Символ этого дня — красный мак. Их носят тренеры клубов английской Премьер-лиги, а также с недавнего времени и все игроки АПЛ на своих формах. Конечно, тренеры НХЛ тоже участвуют в этой традиции — они по большей части канадцы, а их страна входит в Британское Содружество.

Красные маки на футболках игроков «Саутгемптона» и «Астон Виллы» Фото: Michael Steele/Getty Images

Однако сборная Канады, которая приехала на чемпионат мира в Россию в мае 2016-го, решила присоединиться к русской традиции. Точнее, это были тренеры команды, возглавлял которую Билл Питерс. Тогда Питерс ещё не вылетел из НХЛ из-за расистского скандала, считался учеником Майка Бэбкока и одним из самых интересных тренеров лиги, чья «Каролина» была одной из лучших команд лиги по продвинутой статистике.

Впрочем, ленточки надел не только Питерс — они красовались на пиджаке Майка Йео, уволенного по ходу того сезона из «Миннесоты», а также Дэйва Кэмерона из «Оттавы», который так и вошёл в историю человеком, проигравшим финал Баффало-2011. Кому принадлежала идея этого, точно неизвестно. Капитан «кленовых» Кори Перри в интервью был краток: «Это особенный день. Мы смотрели утром телевизор, увидели, что все празднуют этот день».

Билл Питерс Фото: РИА Новости

Интересно, что в тот день Канада играла с Беларусью — её тренерский штаб тоже носил на пиджаках ленты, только красно-зелёные, в цвет флага. Белорусы, несмотря на поддержку зала, влетели 0:8 — на том турнире они были близки к тому, чтобы вылететь в первый дивизион.

Канада в итоге выиграла чемпионат, и поприветствовать чемпионов тогда неожиданно для многих решил сам Владимир Путин. На первой большой пресс-конференции в «Автомобилисте» Питерс вспоминал: «Это была большая честь для нас — пожать Путину руку, он вручил нам медали. Я был рад возможности находиться рядом. Мы провели в Москве и Петербурге хорошее время, весь турнир был организован по высшему разряду. Воспоминания о том турнире самые хорошие».

Правда, знакомство с российскими обычаями Питерсу, как известно, не помогло — он стал одним из худших тренеров КХЛ по соотношению «цена-качество», провёл два максимально противоречивых сезона в Екатеринбурге и был уволен.