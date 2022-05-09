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«Тампа» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии плей-офф, видео гениальной передачи Кучерова, Кучеров набрал 2 очка

Всё-таки Кучеров — гений! Одним движением обманул всю защиту, сотворив пас-конфетку
Лев Лукин
«Тампа» обыграла «Торонто»
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У Никиты изящество в каждом движении. А у «Тампы» и «Торонто» равный счет в серии после четырёх матчей.

Серия между «Тампой» и «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли чем-то напоминает недавнее сражение «Авангарда» и «Магнитки» в плей-офф КХЛ: команды (одна из которых действующий чемпион) обмениваются уверенными победами, забивают много шайб, счёт в серии 2-2 после четырёх матчей. И даже недокамбэк хозяев во второй игре серии — в жилу сравнения.

Первый домашний матч в серии «молнии» провалили. Не в своей тарелке был Андрей Василевский, у полевых игроков было ужасное для плей-офф количество брака в передачах, в атаке почти ничего не получалось. Как итог: поражение 2:5 с издевательским дублем от Ильи Михеева в пустые ворота.

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Сегодня же чемпионы вышли с совсем другим настроем и большие проблемы возникли уже у «Торонто». Уже на 60-й секунде Никита Кучеров выложил передачу под бросок Стэмкому и тот издалека прошил Кэмпбелла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 6-й минуте Белльмар наказал «Мэйпл Лифс» за неразбериху у собственных ворот, а вскоре Пэт Марун сделал уже 3:0. Американец как с детьми разобрался на чужом пятачке с защитниками Райлли и Любушкиным, а также вратарём Кэмпбеллом, но нельзя не отметить и шикарный пас из своей зоны в исполнении Михаила Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уничтожение «Торонто» продолжилось уже во втором периоде. Кэмпбелл «поймал мышь» после броска Колтона — и вот уже 4:0 в пользу «молний». А затем у гостей в штрафной бокс по очереди отправились Таварес и Кемпф, и «Тампа» со своим убойным большинством не могла не реализовать двойное преимущество. Автором гола стал Кори Перри, но вы только посмотрите на эту передачу от Кучерова! Всем видом ещё до приёма шайбы показал, что будет бросать, отрезал таким образом всю остававшуюся на льду защиту «Торонто» и вратаря, и выложил пас-конфетку на канадского ветерана. Гений!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При 0:5 у «Торонто» произошла замена вратаря — на лёд вышел швед Челльгрен. И, кстати, за оставшееся время матча он не пропустил ни разу, хотя надо признать, что и «Тампа», добившись комфортного преимущества, сбавила обороты.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 01:00 (5x5)   2:0 Белльмар – 05:20 (5x5)   3:0 Марун (Сергачёв) – 07:58 (5x5)   4:0 Колтон (Хагель, Фут) – 23:17 (5x5)   5:0 Перри (Кучеров, Пойнт) – 25:25 (5x3)   5:1 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 42:27 (5x4)   5:2 Нюландер (Таварес) – 52:05 (4x4)   6:2 Палат – 54:40 (en)   6:3 Маззин (Броди, Блэквелл) – 55:41 (5x5)   7:3 Колтон (Хагель, Макдона) – 57:44 (en)

«Листья» же усилиями Вильяма Нюландера в третьем периоде забили два гола, что позволило им попробовать зацепиться за концовку матча и поиграть с пустыми воротами. Но ничего хорошего для гостей из этого не вышло: на одну шайбу Маззина «молнии» ответили двумя голами Палата и Колтона.

7:3 в матче, 2-2 в серии. В этом противостоянии пока абсолютно ничего не понятно, но тем интереснее.

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