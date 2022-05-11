«Молнии» упустили преимущество по ходу пятого матча с «Торонто» и оказались в ситуации, в которой не были три года.

Кучеров теснит легенд НХЛ, заколачивая очки в плей-офф. Но его «Тампа» уже на грани вылета

«Торонто» и «Тампа» минувшей ночью по московскому времени продолжили выяснение отношений в своей увлекательной серии плей-офф, где чемпионский опыт «молний» соперничает с эмоциональным задором заждавшихся кубковых успехов «листьев».

Инициативу в этой паре перехватывали то одни, то другие, причём свои победы и «Тампа» и «Торонто» одерживали безоговорочно. По такой логике, начало пятого матча противостояния должно было прибить канадский клуб и автоматически поставить его на грань вылета, однако в этот раз всё пошло не по установленному для этой серии сценарию.

Что случилось на старте игры? А то, что «Тампа» быстро забросила сразу две шайбы в ворота Кэмпбелла. Сначала забил Стэмкос, а менее чем через минуту Хедман реализовал большинство. В обоих голах поучаствовал передачами Никита Кучеров, но в этот раз обошлось без волшебства.

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Благодаря этим двум пасам, Кучеров обошёл Бретта Халла и Майка Модано в списке лучших ассистентов Кубка Стэнли — теперь у Никиты 89 передач и 36-е место в рейтинге. Кроме того, российский лидер «молний» вышел на 40-е место в топе бомбардиров плей-офф НХЛ всех времён. Эту позицию Кучеров сейчас делит с настоящими легендами: Брэндоном Шэнахэном, Ги Лафлёром и Джо Торнтоном.

Впрочем, ассистентские и бомбардирские подвиги Кучерова, а также голы «Тампы» не смутили «листьев». В первом периоде хозяева площадки не смогли пробить Василевского, зато на старте второго отрезка в большинстве отличился Джон Таварес, подставивший клюшку на пятачке.

Быстро забить ещё не вышло, зато в третьем периоде «Торонто» устроил настоящий переворот. В течение 73-х секунд в расстановке «4 на 4» Райлли сначала сравнял счёт, а затем Нюландер после отличного паса Ильи Михеева и вовсе вывел «листьев» вперёд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» нашла силы, чтобы ответить на этот двойной выпад — Райан Макдона сравнял счёт на 49-й минуте. Но всё же последнее слово в матче осталось за хозяевами: «молнии» прозевали атаку «2 в 1», на острие которой оказались Марнер и Мэттьюс, и в результате лучший снайпер регулярки НХЛ на добивании не оставил шансов Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:3 в матче, 3-2 в серии в пользу «Торонто». «Тампа» оказывается на грани вылета из плей-офф, и это состояние «победа или смерть» «молнии» не испытывали с плей-офф-2019, когда всухую «сгорали» «Коламбусу» в первом раунде. Если, конечно, не считать прошлогодний семиматчевый триллер в финале Востока с «Айлендерс».

Однако говорить о каком-то психологическом преимуществе «Торонто» сейчас весьма наивно. У игроков «Тампы» колоссальный кубковый опыт, шестой матч пройдёт на домашней площадке «молний», ну а «Торонто», как известно, лучше всех в НХЛ умеет разбазаривать преимущество — как в отдельно взятом матче, так и в серии целиком.

Скоро узнаем, как сложится на этот раз.