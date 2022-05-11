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«Тампа» проиграла «Торонто» в третий раз за серию, «Тампа» на грани вылета из плей-офф НХЛ, обзор матча

Кучеров теснит легенд НХЛ, заколачивая очки в плей-офф. Но его «Тампа» уже на грани вылета
Лев Лукин
«Тампа» проиграла «Торонто» 5-й матч серии
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«Молнии» упустили преимущество по ходу пятого матча с «Торонто» и оказались в ситуации, в которой не были три года.

«Торонто» и «Тампа» минувшей ночью по московскому времени продолжили выяснение отношений в своей увлекательной серии плей-офф, где чемпионский опыт «молний» соперничает с эмоциональным задором заждавшихся кубковых успехов «листьев».

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Инициативу в этой паре перехватывали то одни, то другие, причём свои победы и «Тампа» и «Торонто» одерживали безоговорочно. По такой логике, начало пятого матча противостояния должно было прибить канадский клуб и автоматически поставить его на грань вылета, однако в этот раз всё пошло не по установленному для этой серии сценарию.

Что случилось на старте игры? А то, что «Тампа» быстро забросила сразу две шайбы в ворота Кэмпбелла. Сначала забил Стэмкос, а менее чем через минуту Хедман реализовал большинство. В обоих голах поучаствовал передачами Никита Кучеров, но в этот раз обошлось без волшебства.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этим двум пасам, Кучеров обошёл Бретта Халла и Майка Модано в списке лучших ассистентов Кубка Стэнли — теперь у Никиты 89 передач и 36-е место в рейтинге. Кроме того, российский лидер «молний» вышел на 40-е место в топе бомбардиров плей-офф НХЛ всех времён. Эту позицию Кучеров сейчас делит с настоящими легендами: Брэндоном Шэнахэном, Ги Лафлёром и Джо Торнтоном.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Палат, Кучеров) – 05:19 (5x5)   0:2 Хедман (Кучеров, Киллорн) – 06:11 (5x4)   1:2 Таварес (Нюландер, Джордано) – 23:35 (5x4)   2:2 Райлли (Таварес, Нюландер) – 43:01 (4x4)   3:2 Нюландер (Михеев, Холл) – 44:14 (4x4)   3:3 Макдона (Колтон, Пол) – 48:17 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 53:54 (5x5)

Впрочем, ассистентские и бомбардирские подвиги Кучерова, а также голы «Тампы» не смутили «листьев». В первом периоде хозяева площадки не смогли пробить Василевского, зато на старте второго отрезка в большинстве отличился Джон Таварес, подставивший клюшку на пятачке.

Быстро забить ещё не вышло, зато в третьем периоде «Торонто» устроил настоящий переворот. В течение 73-х секунд в расстановке «4 на 4» Райлли сначала сравнял счёт, а затем Нюландер после отличного паса Ильи Михеева и вовсе вывел «листьев» вперёд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» нашла силы, чтобы ответить на этот двойной выпад — Райан Макдона сравнял счёт на 49-й минуте. Но всё же последнее слово в матче осталось за хозяевами: «молнии» прозевали атаку «2 в 1», на острие которой оказались Марнер и Мэттьюс, и в результате лучший снайпер регулярки НХЛ на добивании не оставил шансов Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:3 в матче, 3-2 в серии в пользу «Торонто». «Тампа» оказывается на грани вылета из плей-офф, и это состояние «победа или смерть» «молнии» не испытывали с плей-офф-2019, когда всухую «сгорали» «Коламбусу» в первом раунде. Если, конечно, не считать прошлогодний семиматчевый триллер в финале Востока с «Айлендерс».

Однако говорить о каком-то психологическом преимуществе «Торонто» сейчас весьма наивно. У игроков «Тампы» колоссальный кубковый опыт, шестой матч пройдёт на домашней площадке «молний», ну а «Торонто», как известно, лучше всех в НХЛ умеет разбазаривать преимущество — как в отдельно взятом матче, так и в серии целиком.

Скоро узнаем, как сложится на этот раз.

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