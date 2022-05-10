Овечкин и Кросби никак не заканчиваются, Шестёркин не тащит. Что происходит в плей-офф НХЛ

Мы наблюдаем один из самых удивительных первых раундов последних лет. В шести сериях из восьми счёт 2-2 — при этом сами матчи в них чаще всего получались максимально односторонними. Здесь спокойно соседствуют разгромы 6:1 и 5:1, где побеждают разные соперники. Казалось, что после безумной регулярки плей-оффный хоккей напомнит нам о важности обороны, но мы пока видим почти ту же шугу-пугу.

Шесть серий плей-офф сейчас фактически открывают новые серии внутри себя, где играют уже до двух побед, а цена ошибок, отскоков и случайностей возрастает в десятки тысяч раз. Давайте разбираться, к чему подошли команды ко второй половине первого раунда.

Неудержимые-22: не время вылетать

«Питтсбург» неожиданно для многих повёл 3-1 в серии с более высоко котируемыми «Рейнджерс». «Вашингтон» был в двух минутах и нескольких сантиметрах от тех же 3-1, но пропустил при игре «Флориды» с пустыми воротами и сильно осложнил себе жизнь. Впрочем, и двух побед от «Столичных» в серии с регулярочным гегемоном ждали далеко не все. Кросби и Овечкин, которые вроде бы уже должны были закончиться, снова максимально близки к очередному взятому раунду.

Больше всего здесь жалко Игоря Шестёркина. Весь сезон говорилось: Игорь — это и есть «Рейнджерс», если бы не его исторический сезон в воротах, никакие передачи Панарина и снайперские рекорды Крайдера не помогли бы даже попасть в плей-офф команде с отрицательной разницей xG. Конечно, команда, которая выезжает на одном вратаре, гораздо сильнее рискует облажаться весной, если у голкипера что-то пойдёт не так.

Но в первую очередь всё идёт не так у «Рейнджерс» в целом. Счёт голевых моментов в четвёртой игре ужасает: 1-20. Пятак «НЙР» продуваем всеми ветрами, и все четыре игры серии «пингвины» жёстко продавливают соперника на нём, концентрируя свои бросковые попытки непосредственно около ворот. Возможно, команде сейчас не хватает чекеров Гудроу, Мотта и Бле — но даже так почти все полевые игроки команды проваливают серию. Ни у одного из них показатель xGF не превышает 50% (Панарин, кстати, лучший из форвардов — но и у него лишь 44%).

«Питтсбург» против «Рейнджерс» в плей-офф-2022 Фото: nhl.com

Разница между «Флоридой» и «Вашингтоном» лучше всего видна при сравнении опыта тренерских штабов. У Эндрю Брюнетта и его бригады на четверых 28 сезонов в качестве тренеров НХЛ, у штаба Питера Лавиолетта — 73. В плей-офф, где ты разбираешь одного и того же соперника, опыт тактической борьбы имеет решающее значение. В регулярке мегаталантливый состав «Флориды» на классе мог разбирать каждого отдельного соперника — здесь же против них начали работать персонально от матча к матчу.

Банально, но «Вашингтону» был нужен хороший вратарь — и Илья Самсонов, который появился в воротах после третьего матча, доказал, что может спасать в моменты, когда это нужнее всего. Без этого плотный форчек и силовая игра «Столичных», их постоянное стремление убегать в контратаки и солидная игра в средней зоне не имели бы никакого толка.

«Вашингтон» видит напротив себя команду, которой сам «Вашингтон» был лет этак 10 назад — хорошую атакующую систему, которая имеет мало оборонительной структуры и может рассыпаться при плотной игре. Как ни странно, но опыта «Столичных» не хватило для терпения в четвёртой игре и фактического закрытия серии. Сейчас, в решающие моменты, этот опыт должен помочь.

Крылатые качели летят, летят, летят

Тезис о сериях с разгромами в разные стороны хорошо виден на примере битвы «Тампа» — «Торонто», где 5:0 от «Торонто» через неделю обернулись 3:7. «Листья» оказались неожиданно собранными, в то время как некоторые самые смелые прогнозы вообще ждали от них 0-4. Впрочем, сразу безвольно сдаваться — это всё-таки не стиль современного «Торонто»: обычно безвольно эта команда только разбазаривает преимущество.

Интересна серийность, с которой «Торонто» забивал и пропускал. После первого гола в первом матче команда полетела и отличилась ещё дважды за девять минут, зато позавчера после пропущенной шайбы на старте игры очень быстро получила 0:3. Эмоции — главное топливо «Торонто» в этой серии. Игроки после первого матча отмечали ту энергетику, которой их зарядила домашняя арена «листьев».

Но у «Тампы» есть другая сила: за два чемпионских плей-офф команда ни разу не проигрывала дважды подряд и неизменно пересобирала себя после неудач. Учитывая лёгкость, с которой команды получали преимущество и доводили до конца матчи, эта устойчивость должна стать ключевым фактором. Кроме того, вратари «Торонто» снова выглядят очень неуверенно.

«Торонто» против «Тампы» в плей-офф-2022 Фото: nhl.com

То, что происходит в серии «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса», вообще объяснению не поддаётся. В играх номер 2 и 3 «Нефтяники», воспользовавшись неопытностью обороны соперника и отсутствием Даути, накидали сопернику совокупно 14 шайб и вроде бы шли к уверенной победе. Однако в следующем матче молодые форварды соперника включили ноги, мощь и задавили соперника прессингом и плотной индивидуальной опекой — «Эдмонтон» впервые не забил при новом тренере.

Чем-то молодой «Лос-Анджелес» здесь похож на «Торонто» — бегущей команде нужен ранний гол, чтобы диктовать сопернику свою непоколебимую волю. Если «Эдмонтон» забивает первым, то происходит развал на ходу. Ключевое в следующих играх — не пропустить первыми и закрыть Макдэвида. У «ЛАК», если что, есть признанный специалист по нейтрализации чужих лидеров — Филлип Дано, которого против Коннора пока толком не выпускали.

Банальные разговоры о вратарях

О серии «Колорадо» — «Нэшвилл» надо знать только одно: шансы взять один матч у «Нэшвилла» были только при здоровом Юусе Саросе. Ожидалось, что он вернётся хотя бы к третьей игре дома, но не получилось. После этого шансов ожидаемо не было, хотя молодой Ингрэм в воротах старался как мог.

А вот лучший по статистике — внезапно Джейк Эттингер из «Далласа» с фантастическими 96,9% сейвов за четыре игры. Он вдвоём с Джо Павелски тащит команду, по которой «Калгари» ожидаемо лупит градом бросков. 2-2 — это очень большое разочарование для «Флэймз». Многие объясняют медленный старт тем, что «огоньки» были больше заняты драками и силовыми, чем стремлением забросить шайбу. Впрочем, на четвёртую игру команда Саттера вышла ультразлющей, накидала 54 броска в створ и вроде бы развернула серию перед домашней игрой.

Два матча потенциально самой интересной серии плей-офф «Миннесота» — «Сен-Луис» портило то, что Вилле Хуссо пропускал первыми же бросками по воротам. До этого «Блюз» довольно уверенно начинали встречу, зажимали соперника в зоне, но после первой же вылазки «дикарей» они открывали счёт и переходили в удобный для себя режим. «Миннесота» особо не стремится часто сидеть в чужой зоне — моменты они создают не то что из воздуха, но порой для этого достаточно одного выхода на лёд Капризова и его тройки.

«Сент-Луис» же потерял из-за травм половину основных защитников, но структурно команда не сыплется — это та же жёсткая команда, которая при этом может играть креативно в чужой зоне за счёт двусторонних форвардов уровня О'Райлли или Бучневича. Тренер Крэйг Берюбе даже передал привет Джордану Кайру, заявив, что вместо дубля он мог сделать и покер. Четвёртую игру удалось взять ещё и благодаря надёжности Биннингтона, который после чемпионства-2019 чаще психовал, чем реально спасал.

«Миннесота» против «Сент-Луиса» в плей-офф-2022 Фото: nhl.com

«Бостон» получил 0-2 в «Каролине» — и оказался в таком положении во многом из-за вратаря. Ожидалось, что Туукка Раск после долгого лечения сможет вернуться в середине сезона — однако после восстановления он провалил несколько матчей и довольно быстро завершил карьеру. Первым номером в плей-офф стал Линус Улльмарк — и экс-баффаловец напускал достаточно лёгких шайб, хотя статистически «мишки» были лучше. После этого оба домашних матча выиграны уже с молодым Джереми Свейманом — и с безумной публикой, обрушившей заградительное стекло.

В серии встретились две отличные оборонительные системы, входящие в пятёрку лучших защит регулярки — за счёт того, что оба клуба могут размазывать соперника по бортам и играть с агрессивным прессингом, очень много моментов создавать не получится. Это не значит, что серия получится скучной — но спать киперам здесь нельзя. Диверсия Пастрняка на короткий промежуток времени оставила соперника «Каролину», которая и так играла без Андерсена, ещё и без Антти Раанты — а Пётр Кочетков и в КХЛ не был первым кипером.

Как бы ни сложились результаты, все соперники друг друга вымотают на максимум — а это делает любые потенциальные исходы второго раунда ещё более непредсказуемыми.