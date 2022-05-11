«Какого чёрта это не удаление?!» В Америке возмущены подлым нападением на Капризова

Канадец Шенн додумался ударить россиянина в спину у борта в прыжке. И не получил от судей даже двух минут штрафа!

Кирилл Капризов — главный герой «Миннесоты». В регулярке россиянин переписал все рекорды франшизы «Уайлд», а теперь и в плей-офф не устаёт вершить историю для «дикарей».

Во втором матче серии с «Сент-Луисом» он оформил хет-трик — первый для игроков «Миннесоты» в матчах Кубка Стэнли.

Затем Капризов забивал и в третьей, и в четвёртой игре, а в пятой встрече и вовсе положил дубль в ворота Джордана Биннингтона. Как итог — промежуточный титул лучшего снайпера этого плей-офф и новый рекорд «Миннесоты»: никто и никогда ранее в истории «Уайлд» не забивал хотя бы 6 голов за одну серию, а на счету Кирилла уже 7 шайб.

«Российский форвард «Уайлд» — сильнейший игрок противостояния. В «Сент-Луисе» просто нет хоккеиста, который стоял бы на его уровне», — к такому выводу пришли ещё перед пятым матчем серии журналисты The Athletic, и, пожалуй, это мнение можно назвать объективным. Да, буквально сегодня Капризова затмил Владимир Тарасенко, чей натуральный хет-трик в третьем периоде позволил «Блюз» одержать важнейшую гостевую победу и повести в серии 3-2.

Но о стабильности современного Капризова, о его нацеленности на ворота в каждом матче, о той угрозе, которую он регулярно несёт для соперника, Тарасенко и прочие форварды «Сент-Луиса» (да и «Миннесоты» тоже) могут только мечтать.

Как бороться с Капризовым? «Блюз» пока не придумали способ, но в пятой встрече показали, что могут пойти и на крайние меры — то есть откровенно попытаться вывести Кирилла из игры. Трудно как-то по-другому трактовать действия канадского форварда «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна, который в одном из эпизодов попросту напал на Капризова, толкнув того в спину в непосредственной близости от борта, да ещё и в прыжке двумя ногами!

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Удивительно, но подлый и грязный удар Шенна остался вообще без внимания арбитров. Хотя это далеко не первый раз в нынешнем сезоне, когда соперники жёстко били Капризова, но не получали за это наказания ни от судей, ни от одноклубников Кирилла. Ещё более удивительно, что официальный «твиттер» «Сент-Луиса» восторженно отреагировал на поступок Шенна. «Влетел как таран!», — такая надпись появилась в аккаунте «Блюз».

«Думаю, можно официально заявить, что Капризов — наименее уважаемая суперзвезда в НХЛ», — провозгласил один из болельщиков в «Твиттере» ещё в начале марта. Увы, с тех пор, похоже, ничего не изменилось. И сейчас справедливое возмущение американцев в интернете вряд ли возымеет какой-то эффект.

«Какого чёрта это не удаление?»

«Если бы это был Кадри, то лига уже бы выписала дисквалификацию».

«Раньше считалось нарушением, если отрываешь ноги ото льда» (журналист KSTP-TV Sports Крис Лонг).

«Почему «Сент-Луис» радуется грязному хиту не по правилам»?

Лучшим ответом на такое обращение от Капризова, конечно, будет его игра. Сейчас «Миннесота» оказалась на грани вылета из Кубка Стэнли, и «дикарям» очень нужны новые подвиги своего молодого лидера.