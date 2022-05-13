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Как защитник сборной России Дмитрий Калинин разбил нос шведу Юхану Франзену на чемпионате мира по хоккею, видео

Шведский здоровяк выбесил русских на ЧМ. Наши напали на него втроём и сломали клюшкой нос
Денис Лутченко
Дмитрий Калинин
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Калинин, Емелин и Кузнецов атаковали Юхана Франзена с разных сторон в матче ЧМ-2012. Тот корчился на льду, а после игры ругал судей.

В 2012 году сборная России в предпоследний раз выиграла чемпионат мира. Перед турниром управление командой перешло от Вячеслава Быкова к Зинэтуле Билялетдинову. Он провернул несколько смелых и неожиданных экспериментов в атакующей линии (например, поставил к Евгению Малкину двух Александров из КХЛ – Попова и Пережогина), а в обороне сделал ставку на проверенных исполнителей. И если нападающие, получившие в партнёры центрфорварда «Питтсбурга», сыграли выше всяких похвал, то опытные защитники в один момент подвели.

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День в день 10 лет назад россияне играли самый важный матч группового этапа – со шведами. В очной встрече команд решалась судьба первого места в их восьмёрке, и соперники приложили максимум усилий, чтобы занять эту позицию.

Несмотря на особый статус, матч получился результативным: к шестой минуте третьего периода россияне вели со счётом 5:3. Тогда и случился самый обсуждаемый момент этой памятной игры.

Необходимость отыгрываться толкала шведов на решительные действия. Они разворачивали очередную позиционную атаку на ворота российской команды. Хенрик Зеттерберг прокатился по зоне и выполнил наброс с неудобной руки. Тогда Павел Дацюк остановил шайбу коньком, но первым на подборе сработал Луи Эрикссон. Нападающий «Далласа» с нескольких добиваний попытался проткнуть Семёна Варламова – безуспешно.

Дмитрий Калинин атакует Юхана Франзена на ЧМ-2012 по хоккею

Дмитрий Калинин атакует Юхана Франзена на ЧМ-2012 по хоккею

Фото: Martin Rose/Getty Images

С другой стороны от голкипера на пятачок накатывал партнёр Эрикссона – 97-килограммовый Юхан Франзен. Он попробовал подбить клюшку Алексею Емелину, но зацепился ею за защитника и вторгся во вратарскую площадь, где был атакован на грани жёсткости и жестокости. Сначала Евгений Кузнецов толкнул Франзена в шею, а затем Юхан оказался под двойным ударом: сзади его руками огрел Емелин, а спереди – Дмитрий Калинин клюшкой.

Выпад Калинина оказался для шведа чрезвычайно болезненным: он тут же схватился за лицо и упал, из носа струйкой засочилась кровь. Франзен пролежал на льду полторы минуты и покинул его только при помощи партнёра и доктора.

ВИДЕО

«Юхан выглядит не очень хорошо. Его нос… смотрит на восток», – прокомментировал повреждение своего игрока главный тренер «Тре Крунур» Пер Мортс. Врачи были более конкретны в постановке диагноза – перелом. С ним Франзена увезли в больницу.

Калинин тоже не смог продолжить борьбу: арбитры наказали его большим дисциплинарным штрафом. Постфактум судейский комитет ИИХФ дисквалифицировал защитника на три матча, Алексея Емелина – на один. «Попытался объяснить членам комитета, что в моменте с травмой Юхана Франзена я действовал неумышленно, – рассказывал потом Калинин. – Мне надо было защитить вратаря: Семён Варламов уже зафиксировал шайбу, а швед пытался ее выбить. Целенаправленного удара я не наносил».

Франзен был одним из ключевых игроков сборной Швеции на ЧМ-2012. В пяти матчах группового этапа Юхан набрал 6 (3+3) очков, а на игру со сборной России настроился совершенно особенным образом. До столкновения с Калининым он выступил фигурантом ещё нескольких конфликтов – так, в первом периоде сам уложил на лопатки Емелина. Во втором забил, а потом удалился и дал возможность Малкину реализовать большинство. В одной из следующих остановок Франзен попытался вывести Евгения на драку – тот отказался, а Юхана отправили в штрафной бокс сразу на четыре минуты.

Юхан Франзен и Алексей Емелин на ЧМ-2012 по хоккею

Юхан Франзен и Алексей Емелин на ЧМ-2012 по хоккею

Фото: Martin Rose/Getty Images

После матча (россияне выиграли 7:3) швед поделился негодованием не только по поводу собственной травмы: «Вы не представляете, как болит мой нос. Я очень зол. Судьи подарили победу России. Это было худшее судейство в моей карьере. Эти арбитры не имеют права обслуживать матчи чемпионата мира».

ЧМ-2012. Группа B. 5-й тур
11 мая 2012, пятница. 22:15 МСК
Россия
Окончен
7 : 3
Швеция
0:1 Карлссон (Стольберг, Альфредссон) – 05:57 (5x4)   1:1 Попов (Малкин) – 10:27 (5x5)   1:2 Зеттерберг (Альфредссон, Эрикссон) – 14:33 (5x4)   1:3 Франзен – 29:26 (5x4)   2:3 Малкин (Бирюков, Кузнецов) – 36:00 (5x4)   3:3 Емелин (Дацюк, Калинин) – 38:27 (5x3)   4:3 Пережогин (Медведев) – 40:15 (5x5)   5:3 Малкин (Попов) – 42:40 (5x5)   6:3 Малкин (Попов) – 51:08 (5x5)   7:3 Денисов (Малкин, Попов) – 59:06 (5x4)

Для Франзена чемпионат мира на этом падении не закончился – он пропустил следующую игру сборной, затем благополучно сыграл с латышами и вышел на четвертьфинал. Завершить этот матч нападающему не удалось: проведя на площадке шесть с половиной минут, он ушёл со скамьи запасных и не вернулся. Без Франзена шведы уступили чехам и вылетели.

Карьера Юхана, как и этот четвертьфинал, получила печальный конец. 6 января 2015 года нападающий «Детройта» столкнулся с Робом Клинкхаммером из «Эдмонтона» и получил сотрясение мозга. Через полгода Франзен снова появился в составе «красных крыльев», но, приняв участие в двух матчах, вновь ощутил симптомы сотрясения и больше на лёд не выходил.

Из-за осложнений Юхан испытывал проблемы в том числе и за пределами хоккейной коробки. «Я могу поговорить с человеком, а на следующий день забыть, как его зовут, – делился экс-спортсмен в декабре 2018-го. – Иногда мой мир рушится, и я не вижу света в конце туннеля. Большую часть времени я думаю, что двигаюсь в правильном направлении, но, когда случается приступ, я почти сдаюсь. Ощущать это ещё хуже, потому что какое-то время ты думаешь, что тебе стало лучше».

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