Канада раскатала немцев после пропущенного гола. А потом Германия чуть не устроила камбэк

Первый гол матча Канада — Германия мог прийти уже на седьмой секунде игры: Дилан Козенс из «Баффало» так нашел пасом Николя Руа из «Вегаса», как будто они играют вместе пару лет, а не провели буквально несколько тренировок перед ЧМ — однако тот с пятака забить не смог.
Несмотря на неравенство сил, сегодня соперники и США, и Канады начали матч так, как будто они сами приехали из Северной Америки — и Латвия, и Германия летели в агрессивный прессинг массированными силами, не боялись борьбы у бортов, поддерживали высокую скорость. Германия после Олимпиады при новом тренере Тони Сёдерхольме вообще стала более прямолинейной и агрессивной — такой стиль помог на прошлом ЧМ дойти до полуфинала.
Впрочем, поддерживать такую игру немцы смогли только до первой шайбы, которую забросил проводящий свой первый сезон в НХЛ Коул Силлинджер из «Коламбуса» — бросок у него получился отличным. За ней сравнительно быстро пришла вторая, и после этого игра до концовки первого периода более-менее успокоилась.
Канада — Германия 5:3
Фото: iihf.com
Однако на второй период парни в чёрно-золотой форме если не гориллами из клетки, но прочно заперли канадцев в их зоне. К середине второго периода счёт по броскам был 8-1 в пользу немцев, и они сократили разницу в счёте — форвард системы «Торонто» Марк Михаэлис добил шайбу после очень зрячего броска Морица Зайдера, прямо направленного на то, чтобы с пятака кто-то добил.
После этого немцы совершили ужаснейшую ошибку — схватили два подряд не особо нужных удаления. Большинство двух североамериканских сборных в первых матчах выглядело страшным — и тут не показателен уровень соперников. Поражали быстрота принятия решений, мобильность игроков, постоянная нацеленность на ворота. Конечно, в НХЛ в последнее время очень серьёзно работают с большинством, но даже так моментальная сыгранность игроков, которые только-только увидели друг друга, поражала.
Так немцы вместо потенциального перелома игры получили 1:4 — и здесь можно было уже готовиться к следующему сопернику. Тем более через четыре минуты канадцы забили уже и пятый гол, который начался с удивительной передачи Трэвиса Санхайма от борта — и трудно понять, было ли это замыслом или случайностью, которая выглядела так красиво.
Однако агрессивность и напористость этой Канады имеет и оборотную сторону — ненужные удаления, тем более от парней, которые не совсем привыкли к более строгим правилам ИИХФ. В третьем периоде канадцы дважды оставались втроём, и немцы, в спецбригаде которых заводили молодые Штюцле и Зайдер, счёт сократили и улучшили себе настроение. Если бы немцы были более нацелены на бросок и не искали возможности разыграть до конца, возможно, они сократили бы отставание до минимума.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Итоговый счёт вполне справедлив. Немцы, несмотря на поражение, показали, что являются классной и организованной командой. Канадцы же показали свои слабые места — возможно, их частично исправит появление в основе Мэтью Барзала, первый матч пропустившего.
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