Все подробности и главные события третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Четвёртый день ЧМ-2022 по хоккею! Одержат ли США и Канада очередные победы? LIVE

Сегодня, 16 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. Накануне топ-сборные сыграли первый очный матч на турнире: шведы довольно уверенно разделались с чехами (5:3). Кроме того, на чемпионате состоялась первая сенсация: сборная Австрии отобрала очки у национальной команды США.

В понедельник пройдут четыре матча, они разнесены на два временных слота. Сначала словаки встретятся с канадцами, а латыши – с норвежцами. Вечером хозяева первенства – финны – сойдутся с американцами, а французы попытаются навязать сопротивление сборной Германии. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.