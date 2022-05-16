Четвёртый день ЧМ-2022 по хоккею! Одержат ли США и Канада очередные победы? LIVE
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Все подробности и главные события третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Сегодня, 16 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. Накануне топ-сборные сыграли первый очный матч на турнире: шведы довольно уверенно разделались с чехами (5:3). Кроме того, на чемпионате состоялась первая сенсация: сборная Австрии отобрала очки у национальной команды США.
В понедельник пройдут четыре матча, они разнесены на два временных слота. Сначала словаки встретятся с канадцами, а латыши – с норвежцами. Вечером хозяева первенства – финны – сойдутся с американцами, а французы попытаются навязать сопротивление сборной Германии. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.
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