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ЧМ по хоккею — 2022 в Финляндии: расписание дня, результаты матчей, турнирная таблица, видео, онлайн-трансляция 16 мая

Четвёртый день ЧМ-2022 по хоккею! Одержат ли США и Канада очередные победы? LIVE
Денис Лутченко
Четвёртый день ЧМ-2022 по хоккею! LIVE
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Все подробности и главные события третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Сегодня, 16 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. Накануне топ-сборные сыграли первый очный матч на турнире: шведы довольно уверенно разделались с чехами (5:3). Кроме того, на чемпионате состоялась первая сенсация: сборная Австрии отобрала очки у национальной команды США.

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В понедельник пройдут четыре матча, они разнесены на два временных слота. Сначала словаки встретятся с канадцами, а латыши – с норвежцами. Вечером хозяева первенства – финны – сойдутся с американцами, а французы попытаются навязать сопротивление сборной Германии. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.

Турнирная таблица ЧМ-2022 по хоккею
ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Не начался
Канада
ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Латвия
Не начался
Норвегия
ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Франция
Не начался
Германия
ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
США
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