Индивидуальные призы КХЛ — неинтересные и безликие. Но мы знаем, как это исправить

Вчера в Москве прошла церемония закрытия КХЛ. Для хоккейной семьи она представляет интерес больше как расслабленная тусовка после окончания сезона, хотя её главное официальное предназначение — это вручение индивидуальных призов за сезон. Как раз с призами у КХЛ есть большая проблема — они скучные и безликие, как по форме, так и по содержанию.

Итак, на церемонии вручили 14 призов — не учитываем премии лучшему руководителю и два «Золотых свистка». Из этих 14 только пять не являются чисто статистическими, уже известными до старта церемонии. Это «Золотая клюшка» MVP сезона, трофей лучшего новичка имени Черепанова, призы лучшим вратарю и тренеру, а также номинация «За верность хоккею», которая в какой-то степени тоже статистическая, но учитывает возраст.

Закрытие сезона-2021/2022 в КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

При этом в КХЛ, в отличие от НХЛ и европейских лиг, плей-офф традиционно идёт прицепом к регулярке. Конечно, это более логично, но делает многие призы ещё более предсказуемыми. Например, приз лучшего тренера года все годы существования лиги вручается тренеру, который выводил свою команду в финал Кубка Гагарина. Это объяснимо, но у тренера-чемпиона уже есть трофей за это — само чемпионство. Люди типа Андрея Разина, который два года подряд делает с «Северсталью» почти невозможное, или Олега Леонтьева, вдохнувшего жизнь в тусклый «Нефтехимик», остаются в этом случае незамеченными.

Другой фактор призов, делающих их безликими — отсутствие названий. Приз самому результативному защитнику называется «призом самому результативному защитнику». Это не главный шедевр тавтологического брендинга в нашей истории — несколько лет назад, когда родственники Валерия Харламова имели претензии к МХЛ, та временно переименовала свой кубок в «Кубок победителей МХЛ». Необязательно калькировать именные названия у НХЛ — в советское время, например, такие призы вручались СМИ и носили их имена. Даже такой вариант мог бы выделить каждую конкретную премию.

Долгое время некоторые наблюдатели высказывались и касательно самого дизайна трофеев. Приз MVP плей-офф, который вручали Александру Ерёменко в чемпионские годы «Динамо», своей безликостью больше походил на награды, которые вручают в районных ДЮСШ даже не за первое место. Здесь КХЛ проигрывала не только НХЛ, но и финской лиге — а там всё было в порядке и с названиями трофеев, и с дизайном. Местный приз лучшему снайперу (трофей Аарне Хонкаваары) сделан в виде пушки — запоминающийся и понятный образ.

Трофей лучшему снайперу Лииги Фото: liiga.fi

Здесь, впрочем, лига начинает исправляться. Не все призы пока обрели своё понятное лицо, но украшение приза лучшему вратарю зубчиками Кремлёвской стены — отличное решение.

Почему всё это вообще важно? Индивидуальные призы — это и лишняя возможность лишний раз подогревать интерес к регулярке (малоинтересной самой по себе), плюс сохранение нашей хоккейной истории. Для хоккейной нации, которая пытается легитимизировать себя в первую очередь через славную историю, отношение к прошлому у нас чудовищное — в своих статьях я это упоминал не раз. Всё в основном утыкается в две даты — 1972 и 2008, которые тоже съёжились до первого матча Суперсерии и одного гола в овертайме. А дальше? А всё.

Человек даже с очень хорошей памятью вряд ли вспомнит хотя бы парочку кахаэловских лауреатов прошлого сезона, в отличие от энхаэловских, которые прекрасно пиарятся. Это должно быть важно для лиги, если она сама хочет быть самодостаточной организацией, а не просто бесплатным приложением для подготовки игроков ради «Евразиятура». Хороший пиар — такая же важная часть успеха, как и равенство возможностей для всех команд.

Программа действий для лиги довольно простая. Во-первых, конечно, все трофеи должны получить имена. Славных героев в истории отечественного хоккея уже достаточно, чтобы придумать названия призов не только для КХЛ, но и для МХЛ с ВХЛ (в американских низших и юниорских лигах все призы тоже названы в честь легенд). Мы можем признавать, что Владислав Третьяк на посту президента ФХР в основном рассказывает про катки, но вручение, например, «Приза Третьяка» лучшему вратарю лиги от лучшего вратаря в истории СССР — это красиво, это нужно раскручивать и это перспективно для раскрутки.

Владислав Третьяк и Иван Федотов с призом лучшему вратарю сезона Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во-вторых, лучше по максимуму избавляться от «статистических» призов. Какую интригу можно сделать из трофея, где решают исключительно циферки первого места? Например, MVP сезона КХЛ ни разу в истории не становился защитник или вратарь — только форварды, причём почти всегда лучшие бомбардиры сезона. В призах без чистой статистики стоит поменять регламент — например, многие молодые игроки у нас проводят десятки матчей как «лимитчики» с 4-5 минутами игрового времени за игру. Из-за этого приз Черепанова не выигрывали, например, Кузнецов и Тарасенко, так как успевали проводить больше матчей, чем было разрешено «новичку».

В-третьих, процесс определения победителей тоже нужно делать прозрачным. Например, кто решил, что именно Вадим Шипачёв должен получить «Золотую клюшку»? А никто не знает — решили какие-то Неизвестные Отцы. В этом плане в СССР было понятнее — например, приз лучшему игроку сезона вручался журналом «Футбол-Хоккей», результаты опроса журналистов разных СМИ публиковались открыто. Так же было и с призом лучшему молодому игроку — но там вместе с журналистами голосовали и тренеры высшей лиги.

Большинство призов в НХЛ вручается голосованием членов Ассоциации хоккейных журналистов — сразу семь. Профсоюз игроков вручает приз Теда Линдсея — альтернативный приз MVP. Генменеджеры голосуют за лучшего вратаря, а телекомментаторы — за лучшего тренера.

Александр Овечкин с тремя индивидуальными призами НХЛ Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Опять же — необязательно калькировать систему голосования у НХЛ. Можно отдать всё на откуп игрокам или тренерам. Можно сформировать большую панель из самых авторитетных журналистов, тренеров и игроков — пусть решают разные силы. Но процесс должен быть открытым — это явно прибавит премиям популярности.

Конечно, прямо сейчас нюансы с индивидуальными призами вряд ли волнуют руководство КХЛ и российского хоккея. Но зато все вещи, указанные выше, при их реализации будут стоить сравнительно мало или не стоить вообще ничего. Зато всё это будет лишним поводом повысить популярность лиги, которая в последнее время падает — и предложения типа создания «супер-КХЛ», которые в последнее время появляются в прессе, вряд ли помогут её поднять.