Лимит – зло. Но пока в России нет европейцев, КХЛ может извлечь из него пользу

Накануне КХЛ, три недели назад завершившая очередной чемпионат, вернулась в хоккейное информпространство. Камбэк произошёл по расписанию: лига провела запланированное заседание совета директоров и церемонию закрытия прошедшего сезона. Но публичные выступления некоторых людей из управления российским хоккеем, судя по всему, не были запрограммированы заранее.

«Мы пришли к тому, что в следующем сезоне будет пять легионеров, а через сезон – три», – рассказал журналистам председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг. Новость не получила сенсационных оттенков: разговоры о сокращении лимита на иностранцев входят в повестку КХЛ на протяжении последних двух месяцев. Удивила сама подача заявления: слова Ротенберга не оставляли поля для дебатов и прозвучали как декларация окончательного решения.

При этом ещё 30 апреля, сразу после седьмого матча финала за Кубок Гагарина, президент КХЛ Алексей Морозов утверждал, что лига призывала Минспорта оставить всё как есть. Вчера Морозов подтвердил, что в следующем сезоне клубы смогут вносить в заявку максимум пять легионеров, а вторую часть высказывания Ротенберга, по сути, опроверг. «Мы встретились с Минспорта и ФХР. Отстаивали пять легионеров, потому что считаем, что это оптимальное количество иностранцев. Минспорта нас услышал и дал подтверждение, что в предстоящем сезоне будет пять легионеров. Мы, в свою очередь, проинформировали клубы, что они могут подписывать игроков. Что касается сезона-2023/2024, то никаких разговоров на этот счёт не было», – сообщил Морозов.

Желание Морозова не снижать легионерскую планку понятно. Лимит – зло. Удостовериться в этом можно на примере российского футбола. Жёсткие ограничения на ввоз иностранцев лишили местных игроков конкуренции и стимулов к развитию. Теперь позиция в составе и «жирный» контракт многим из россиян гарантируются на основании паспорта, а не благодаря собственным умениям и навыкам.

Инициативы о введении лимита свидетельствуют, в сущности, только об одном – о неспособности внутренней школы подготовить стоящих игроков в нужном количестве. Любому менеджеру нужен результат, и если его способен обеспечить свой игрок, то у функционера нет никаких причин искать хоккеиста на стороне.

Теэму Хартикайнен Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Легионеры никогда не портят картину, они создают конкуренцию, – поделился с «Чемпионатом» Максим Сушинский. – Если нашим спортсменам не будет хватать рабочих мест, то они будут задумываться лучше тренироваться и играть. Здесь должен быть спортивный принцип, а не паспорт. Если мы хотим иметь лучшую лигу, надо дать шоу. Тогда будет ходить зритель. Для шоу нужны хорошие игроки, да и не только игроки. Я давно говорю, что нельзя бояться легионеров. На 100 процентов уверен, что цены на наших игроков упадут, потому что есть качественные дешёвые легионеры. Здесь будет интереснее».

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С другой стороны, нынешнее положение КХЛ в высшей степени неординарно, и даже сомнительные инструменты вроде лимита могли бы его улучшить. Европейцы, которые способны играть на уровне сборных, выступать в России отказываются, а хоккеисты рангом ниже не особенно интересуют саму КХЛ. В этой связи менеджеры клубов вынуждены искать альтернативы исключительно на североамериканском рынке. Причём границы поисков придётся сузить до тех, кто, играет в низших лигах и не имеет реальных шансов пробиться в НХЛ. Канадцы и американцы, которые сохраняют такую возможность, наверняка в большей степени озабочены вопросами своей репутации и во избежание лишних проблем российские варианты рассматривать не будут.

В таком случае на первый план выходит вопрос соотношения качества и количества. Как много среди ахаэловцев тех, кто не дотягивает до лучшей лиги мира, но способен усилить КХЛ? Сможет ли каждая команда найти себе по пять достойных североамериканцев?

Исторический опыт однозначных ответов не даёт. В последние годы российские клубы делали основную ставку на финнов, чуть реже обращались к услугам шведов и чехов. Кому-то удавалось обнаружить в Северной Америке настоящие сокровища: например, «Магнитка» привезла из АХЛ Майе и Карри, которые внесли колоссальный вклад в «серебряный» успех магнитогорской команды.

Но если таких Майе и Карри за океаном больше нет или есть, но совсем мало? Тогда лига, объявившая борьбу неравенству, рискует с выполнением этой задачи. Рынок местных хоккеистов довольно скудный, поэтому ценность иностранных активов возрастает. Значит, доступные и достойные КХЛ легионеры быстро разойдутся по клубам-олигархам, где им предложат бо́льшие деньги, а на менее богатые организации иностранцев уже не хватит.

Лимит, временно введённый под сложившиеся условия, может быть полезным и повысить конкурентоспособность клубов. Преследуя такую цель, а не расчищая место под российских игроков, гораздо логичнее начинать эксперимент уже в этом сентябре. К осени европейцы точно не передумают, а что будет потом – неизвестно. Хоккейный (и не только) мир до неузнаваемости изменился за несколько десятков дней. Остаётся только гадать, что ждёт его в следующие 15 месяцев – именно столько остаётся до старта сезона-2023/2024. Может, европейцы вернутся. А может, возвращаться будет уже некуда: «Сибирь» сообщала о сокращении финансирования, вокруг «Северстали» витали слухи о переходе в ВХЛ…