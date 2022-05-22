Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Тампа» обыграла «Флориду» в третьем матче серии Кубка Стэнли – 2022, Кучеров обогнал Овечкина по очкам в Кубке Стэнли

Кучеров — уникальный! Уже обогнал Овечкина и снова приложил «Флориду» в плей-офф НХЛ
Дмитрий Сторожев
«Тампа» обыграла «Флориду»
Комментарии
Чемпионы регулярки теперь в шаге от вылета, а Никита смотрится всё лучше от матча к матчу.

После первых двух матчей серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампой» «Флорида» была в очень трудном положении. «Пантеры» умудрились проиграть обе домашние встречи, при этом вторую из них они отдали «молниям» по собственной глупости, а конкретно по глупости Маккензи Уигара, который зачем-то бросился на Никиту Кучерова за считанные секунды до овертайма и оставил в полном одиночестве Росса Колтона, который и принёс победу «Лайтнинг».

При этом ошибка Уигара нисколько не умаляет гениального действия от российского форварда, который в условиях ограниченного времени успел оценить обстановку и не глядя выдать точную тонкую передачу на пятак.

«Лучший игрок во вселенной!» Магия Кучерова прибила «Флориду» за четыре секунды до сирены! «Лучший игрок во вселенной!» Магия Кучерова прибила «Флориду» за четыре секунды до сирены!

«Пантерз» срочно нужно было что-то менять, и изменения начались с состава. Правда, вынужденные – место получившего повреждение Антона Лунделля занял Максим Мамин. Россиянин мог открывать счёт – Хедман сделал ему отличный подарок в центральной зоне, однако ошибку защитника исправил Василевский, нейтрализовав выход Мамина «один в ноль».

А уже через несколько минут «Тампа» вышла вперёд. Реализовать большинство у хозяев не получилось, но совсем скоро они забросили в равных составах – Кучеров поднёс снаряд Макдоне, тот щёлкнул, а Перри подправил, дезориентировав Бобровского. Канадец отличился в третьем матче подряд – после двух неудач в финалах Кубка Стэнли он решительно настроен взять трофей с «молниями».

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Getty Images

Благодаря этому голу Перри стал шестым действующим хоккеистом с 50 заброшенными шайбами в плей-офф. Форвард присоединился к компании, состоящей из Патрика Кейна (52), Джо Павелски (64), Евгения Малкина (67), Сидни Кросби (71) и Александра Овечкина (72).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Лидерство «Лайтнинг» продержалось совсем недолго – через две минуты уже «Флорида» получила возможность разыграть лишнего. В штрафной бокс отправился Хагель – его толчок судьи сперва оценили на пять минут, но после видеопросмотра изменили решение и сократили наказание до двух.

Ситуация «пантер» с большинством в этом плей-офф до сегодняшнего дня была катастрофической – подопечные Эндрю Брюнетта не смогли реализовать ни одной из 25 попыток в предыдущих восьми матчах. Но любая серия, даже самая неприятная, рано или поздно заканчивается – и с 26-го раза «Пантерз» всё-таки смогли наказать соперника за недисциплинированность. Голевую засуху при численном преимуществе для «Флориды» завершил Сэм Райнхарт, броском в касание из слота не оставивший ни единого шанса Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во второй трети зрители на «Амали-Арене» вновь увидели две заброшенные шайбы. К их радости, обе влетели в ворота Бобровского. Вперёд «Тампу» вывел Чернак, попавший аккурат над левым плечом российского голкипера «пантер», а затем отрыв в два гола создал Стэмкос, пробивший Сергея из овечкинского офиса.

Незадолго до его шайбы у «Флориды» был стопроцентный шанс сравнять счёт – «пантеры» разыгрывали второе большинство и уже отыграли Василевского. Юбердо бросал, казалось бы, наверняка, но на защиту ворот пришёл Райан Макдона – американец вытащил клюшку и преградил путь летевшей в сетку шайбе.

ВИДЕО

«Пантеры» стремительно теряли шансы зацепиться за серию, но по началу третьего периода нельзя было сказать, чтобы этот факт их сильно беспокоил. «Молнии» начали гораздо активнее и несколько раз могли увеличить преимущество, но надёжно сыграл Бобровский.

В следующий раз «Тампа» смогла забросить только когда он покинул ворота. Сделал это Кучеров, а ещё через пару минут он продолжил свой бенефис и помог оформить дубль Стэмкосу. Таким образом, Никита набрал 142-е очко в плей-офф и обогнал по этому показателю Александра Овечкина. При этом форвард «молний» провёл на 24 матча меньше – 123 против 147 у Великой Восьмёрки. Теперь нападающий «Тампы» занимает третье место среди россиян по этому показателю – его опережают только Сергей Фёдоров (176) и Евгений Малкин (180).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
22 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Перри (Макдона, Кучеров) – 13:21 (5x4)   1:1 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 16:07 (5x4)   2:1 Чернак (Колтон, Палат) – 22:54 (5x5)   3:1 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 30:23 (5x5)   4:1 Кучеров (Пол) – 56:06 (en)   5:1 Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 57:51 (en)

«Лайтнинг» же спокойно довели матч до победы и вновь приложили «Флориду». 5:1 – чемпионы регулярки теперь находятся в шаге от вылета.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022