Кучеров — уникальный! Уже обогнал Овечкина и снова приложил «Флориду» в плей-офф НХЛ

После первых двух матчей серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампой» «Флорида» была в очень трудном положении. «Пантеры» умудрились проиграть обе домашние встречи, при этом вторую из них они отдали «молниям» по собственной глупости, а конкретно по глупости Маккензи Уигара, который зачем-то бросился на Никиту Кучерова за считанные секунды до овертайма и оставил в полном одиночестве Росса Колтона, который и принёс победу «Лайтнинг».
При этом ошибка Уигара нисколько не умаляет гениального действия от российского форварда, который в условиях ограниченного времени успел оценить обстановку и не глядя выдать точную тонкую передачу на пятак.
«Пантерз» срочно нужно было что-то менять, и изменения начались с состава. Правда, вынужденные – место получившего повреждение Антона Лунделля занял Максим Мамин. Россиянин мог открывать счёт – Хедман сделал ему отличный подарок в центральной зоне, однако ошибку защитника исправил Василевский, нейтрализовав выход Мамина «один в ноль».
А уже через несколько минут «Тампа» вышла вперёд. Реализовать большинство у хозяев не получилось, но совсем скоро они забросили в равных составах – Кучеров поднёс снаряд Макдоне, тот щёлкнул, а Перри подправил, дезориентировав Бобровского. Канадец отличился в третьем матче подряд – после двух неудач в финалах Кубка Стэнли он решительно настроен взять трофей с «молниями».
Никита Кучеров
Фото: Getty Images
Благодаря этому голу Перри стал шестым действующим хоккеистом с 50 заброшенными шайбами в плей-офф. Форвард присоединился к компании, состоящей из Патрика Кейна (52), Джо Павелски (64), Евгения Малкина (67), Сидни Кросби (71) и Александра Овечкина (72).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Лидерство «Лайтнинг» продержалось совсем недолго – через две минуты уже «Флорида» получила возможность разыграть лишнего. В штрафной бокс отправился Хагель – его толчок судьи сперва оценили на пять минут, но после видеопросмотра изменили решение и сократили наказание до двух.
Ситуация «пантер» с большинством в этом плей-офф до сегодняшнего дня была катастрофической – подопечные Эндрю Брюнетта не смогли реализовать ни одной из 25 попыток в предыдущих восьми матчах. Но любая серия, даже самая неприятная, рано или поздно заканчивается – и с 26-го раза «Пантерз» всё-таки смогли наказать соперника за недисциплинированность. Голевую засуху при численном преимуществе для «Флориды» завершил Сэм Райнхарт, броском в касание из слота не оставивший ни единого шанса Василевскому.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Во второй трети зрители на «Амали-Арене» вновь увидели две заброшенные шайбы. К их радости, обе влетели в ворота Бобровского. Вперёд «Тампу» вывел Чернак, попавший аккурат над левым плечом российского голкипера «пантер», а затем отрыв в два гола создал Стэмкос, пробивший Сергея из овечкинского офиса.
Незадолго до его шайбы у «Флориды» был стопроцентный шанс сравнять счёт – «пантеры» разыгрывали второе большинство и уже отыграли Василевского. Юбердо бросал, казалось бы, наверняка, но на защиту ворот пришёл Райан Макдона – американец вытащил клюшку и преградил путь летевшей в сетку шайбе.
«Пантеры» стремительно теряли шансы зацепиться за серию, но по началу третьего периода нельзя было сказать, чтобы этот факт их сильно беспокоил. «Молнии» начали гораздо активнее и несколько раз могли увеличить преимущество, но надёжно сыграл Бобровский.
В следующий раз «Тампа» смогла забросить только когда он покинул ворота. Сделал это Кучеров, а ещё через пару минут он продолжил свой бенефис и помог оформить дубль Стэмкосу. Таким образом, Никита набрал 142-е очко в плей-офф и обогнал по этому показателю Александра Овечкина. При этом форвард «молний» провёл на 24 матча меньше – 123 против 147 у Великой Восьмёрки. Теперь нападающий «Тампы» занимает третье место среди россиян по этому показателю – его опережают только Сергей Фёдоров (176) и Евгений Малкин (180).
«Лайтнинг» же спокойно довели матч до победы и вновь приложили «Флориду». 5:1 – чемпионы регулярки теперь находятся в шаге от вылета.
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