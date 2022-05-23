Чудеса в НХЛ. Банкрот и хулиган за 360 секунд потеснил Гретцки и Макдэвида в истории лиги

Эвандер Кейн оформил второй хет-трик в этом плей-офф и стал лучшим снайпером Кубка Стэнли. Его удивительная история не думает заканчиваться.

Всё-таки хоккей иногда дарит удивительные сюжеты и истории, которые могут многому научить. Например, не делать поспешных выводов, не развешивать ярлыки и не делить всё строго на чёрное и белое — всем этим обожают заниматься в чу́дном современном мире.

Вот кем был хоккеист Эвандер Кейн в начале этого сезона? Скандалист, нарушитель закона, банкрот, хулиган, настроивший против себя, казалось, всё человечество, включая собственную жену и партнёров по команде. В октябре мы делали текст про Кейна, и в нём читался приговор форварду — настолько всё было плохо и беспросветно.

Но прошло немного времени — Кейн уже отбыл 21-матчевую дисквалификацию за нарушение ковид-протокола, расторг контракт с «Сан-Хосе» и выиграл в суде дело против жены (уже бывшей) — и выяснилось, что у Эвандера не так-то всё и печально. К нему есть интерес со стороны клубов НХЛ, за него готов вписаться профсоюз, и речи нет о том, что его карьера в лучшей лиге мира безнадёжно загублена.

Впрочем, очередной шанс для «плохого мальчика» казался излишеством. Представлялось, что это всего лишь такой странный аттракцион — выбор команды, которая следующая разочаруется в Эвандере Кейне. Тем удивительнее, что за опытного скандалиста вступился безупречный со всех сторон лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, давший чётко понять, что «Ойлерз» нужен этот хоккеист, и плевать, что там с ним было раньше.

Коннор Макдэвид нападающий «Эдмонтона» «Я уверен, что на льду и за его пределами происходит много вещей, которые не нравятся болельщикам. Нам не обязательно обсуждать это с вами, ребята. Очевидно, что общественное мнение имеет большое значение, но мы здесь, чтобы попытаться выигрывать матчи».

Кейн был не слишком похож на человека, который способен решить известные проблемы «нефтяников», однако злорадно настроенная по отношению к Эвандеру часть общественности была посрамлена. Причём дважды. Сначала в регулярке, за половину которой канадец набрал 39 очков и наколотил 22 шайбы, прекрасно спевшись с суперзвёздами «Ойлерз» и гармонично дополнив их. А затем и в плей-офф: некубковый «Эдмонтон» и некубковый Кейн словно напомнили миру, что «минус» на «минус» даёт «плюс».

Эвандер Кейн Фото: nhl.com

Ещё в серии с «Кингз» Кейн оформил два дубля и один хет-трик, в том числе помог «Эдмонтону» своими голами выиграть важнейший шестой матч на чужой площадке, когда у «Ойлерз» уже не было права на ошибку. Конечно, будет справедливо заметить, что главным тащером канадской команды в той серии был космический Коннор Макдэвид. Но частенько усилия лучшего хоккеиста современности доводил до логического завершения именно Кейн, к которому в «Эдмонтоне» вернулись голевое чутьё и умение всегда находиться в нужном месте на площадке, за что его когда-то называли будущей суперзвездой НХЛ. Видимо, Макдэвид ещё в январе понимал, что такого наконечника атак его команде и не хватает, чтобы перестать смешить народ в Кубке Стэнли.

Серию с «Калгари» Кейн начал блёкло, не поучаствовал даже в протоколе безумного первого матча, но сегодня выдал историческую игру. Его натуральный хет-трик, оформленный ровно за 360 секунд второго периода просто прибил «Калгари» и обеспечил «Ойлерз» вторую победу в серии. И вы только посмотрите на вторую и третью шайбы, заброшенные как под копирку: Макдэвид с Драйзайтлем разгоняют атаки, а Кейн вот он, на острие, безжалостен и мастеровит при исполнении приговора Якобу Маркстрёму.

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Неужели Кейн — тот самый третий, которого не хватало двум суперзвёздам «Эдмонтона», чтобы добиваться успеха в матчах плей-офф? В некоторых отдельных играх — однозначно.

Тем временем Эвандер, оформивший уже второй хет-трик в этом розыгрыше плей-офф, не только вновь стал лучшим снайпером Кубка Стэнли с 10 голами в 10 матчах, но и установил ряд знаковых исторических достижений, вписав себя, между прочим, в историю франшизы «Эдмонтона».

Так, Кейн стал лишь третьим хоккеистом «Ойлерз», после Петра Климы и Уэйна Гретцки, который оформлял в плей-офф натуральный хет-трик. Ещё Эвандер — четвёртый игрок «нефтяников» с несколькими хет-триками в рамках одного Кубка Стэнли. Ранее «трюк со шляпой» на повтор ставили Яри Курри (4 раза в плей-офф-1985), Марк Мессье (3 — в 1983-м) и Уэйн Гретцки (по 2 — в 1981, 1983 и 1985 годах).

Как видите, Кейн за 360 секунд добился такого достижения, которое не покорялось и самому Макдэвиду. Кстати, хет-трик за шесть минут — это седьмой по скорости результат в плей-офф НХЛ. Быстрее Кейна три шайбы в одном матче Кубка Стэнли ранее укладывали Тим Керр (204 секунды), Юхан Франзен (206), Брэндан Шэнахан (256), Марио Лемье (280), Петр Клима (313) и Кевин Стивенс (355).

Вот так превращение Кейна из гадкого утёнка в прекрасного лебедя продолжается и крайне позитивно влияет на весь «Эдмонтон», где теперь результат делают не только Макдэвид с Драйзайтлем. Конечно, Эвандеру не хватает стабильности, но он, по сути, выигрывает для «Ойлерз» уже четвёртый матч из десяти в нынешнем плей-офф, а это фантастический результат для человека, которого ещё полгода назад считали потерянным для НХЛ.