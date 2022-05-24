Чехи слили игру ради удобного соперника в плей-офф? Чем закончился групповой этап ЧМ-2022

Групповой этап на международных турнирах плох тем, что позволяет сборным начать играть в поддавки и подыскивать соперника получше — ну или сыграть матч так, чтобы обе стороны были довольны. Такой длинный групповой этап, как на хоккейном ЧМ, такие вещи только поощряет — при этом здесь нет возможности сыграть все матчи последнего тура в один момент из-за ограниченного числа площадок.

Перед стартом ситуация на ЧМ как будто бы подстёгивала все четыре команды группы в Тампере играть получше: в параллельной восьмёрке явным фаворитом на первое место после исключения России виделась Канада.

Соответственно, остальные команды «большой шестёрки», собранные в группе B, не должны были откатываться на четвёртое место.

Однако всю ситуацию в хельсинкской восьмёрке смешала сама Канада, которая проиграла уже давно ставшим неудобными швейцарцам, а потом подарив историческую победу датчанам. Перед последним матчем с Францией канадцы оказывались третьими, пропустив вперёд Германию. Это означало, что в параллельной группе на бумаге выгоднее становилось быть третьим, а не вторым — даже с учётом того, что Канада образца этого ЧМ вообще не выглядит страшной.

Чехи своё третье место в группе обеспечили минимальной победой над США, но теоретически могли подняться на второе место в случае победы в основное время над Финляндией, которую обошли бы за счёт личной встречи. Финнам, в свою очередь, ради первого места в группе надо было побеждать в основное время, тогда бы они выходили в плей-офф на борзую, но неопытную Словакию.

Глядя на состав, который сегодня выпустил Кари Ялонен, сразу создалось впечатление, что «народны тим» согласна остаться на третьем месте. Место в воротах занял Марек Лангхамер, который проиграл конкуренцию в «Амуре» Евгению Аликину, ехал на первенство мира третьим вратарём, но из-за травмы Достала остался безальтернативным вторым. В запас присели защитники Шимек и Йордан — впрочем, все остальные лидеры были на месте, но на ЧМ возможность ротации крайне ограничена.

Матч Финляндия — Чехия на ЧМ-2022 по хоккею Фото: iihf.com

Первые минуты матча создавали впечатление, что это такой товарняк с повышенной ответственностью — за первые восемь минут две команды родили аж один бросок в створ, хотя играли без пауз. Тихое течение матча разрушил чекер «Монреаля» Йоэль Армиа, который красиво убрал чешского защитника. Потом Роман Червенка получил странное удаление, и финны удвоили счёт — многочисленные игроки «народны тим» на своём пятаке не смогли разобраться.

И хотя, возможно, чехи не особо горели желанием выцарапывать победу, сдаваться просто так они не хотели. При 0:2 они вышли на второй период злыми, создавали угрозу в зоне финнов, но Юхо Олкинуора, проваливший вторую половину сезона в «Магнитке», спокойно справлялся с угрозами. Вскоре после этого финны забили в третий раз — и вся вторая половина игры фактически докатывалась просто так, чтобы не перетрудиться перед медальными матчами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Всё осталось так, как и виделось перед последним туром: чехи выходят на Германию, а финны — на Словакию. Правда, этот групповой турнир не в первый раз показал: имена игроков на ЧМ мало что значат, и сравнительно беззвёздная Германия может стать очень трудным соперником.