Аналогов «Каролине» давно нет в НХЛ. Её магию может разрушить только Шестёркин?

«Рейнджерс» для выхода в финал Востока надо выиграть один матч — но «Каролина» в этом плей-офф не проигрывала дома.

В отличие от исторического по напряжённости первого раунда, во втором только одна серия добралась до семи матчей — причём та, от которой этого ждали меньше всего. «Рейнджерс» выглядели довольно уныло против «Питтсбурга», но за счёт супервратаря затянули серию в семь матчей и выиграли на фоне травмы Кросби. Сейчас в семь матчей ушла серия с «Каролиной», которая до серии воспринималась явным фаворитом.

Решающий матч этой серии натыкается на два удивительных статистических факта. Во-первых, «Каролина» ещё ни разу в истории не проигрывала седьмые матчи: в плей-офф заходила сравнительно редко, но в решающий момент не лажала. Во-вторых, «Каролина» выиграла все домашние и проиграла все гостевые игры этого плей-офф. В XXI веке с командой, проходившей первый раунд, такого ещё не было. Более того, «Каролина» — первый клуб в истории, проигравший шесть гостевых игр в плей-офф подряд.

Удивительно, что по продвинутой статистике такого преимущества не наблюдается. Если верить модели NaturalStatTrick, то в равных составах на домашнем льду за семь матчей «Каролина» создала на 0,8 xG меньше «Бостона» и «Рейнджерс». Счёт по настоящим голам «5 на 5» при этом 14:5. В гостях ситуация обратная: «Каролина» создала больше на 3,5 xG, но на самом деле забила меньше на 3.

Гол Теуво Терявяйнена («Каролина») Фото: nhl.com

Какие есть объяснения этому? Если уходить в область давления и психологии, то фанаты «Каролины» известны в НХЛ очень громким болением. Эти ребята не всегда понимают все точности и нюансы правил, всё-таки их штат более всего известен студенческой баскетбольной командой, где играл Майкл Джордан — но зато болеют зверски и срывают голоса. Местная PNC Arena во время финала-2006 с «Эдмонтоном» даже замахивалась на Книгу рекордов Гиннесса. Для североамериканской традиции боления такой прессинг трибун может ошеломить.

Кроме этого, одним из факторов успеха «Каролины» называются хорошие наложения. У «Каролины» в составе есть крайне недооценённый защитник Джейккоб Славин, давно ставший одним из лучших домоседов и персональщиков лиги — тренеры «Ураганов» полностью доверяют при игре с лидерами соперника. Кроме этого, у них есть и звено Джордана Стаала, которое выпускают против лучших форвардов «Рейнджерс». Однако наложения используют почти все команды лиги, у «Сент-Луиса» тройка Райана О'Райлли сравнительно успешно прикрывала лидеров «Колорадо» — правда, победить им это всё равно не помогло.

«Рейнджерс» забили больше в серии, чем «Каролина» — и в большинстве, и в равных составах, несмотря на ожидаемое преимущество соперника по продвинутой статистике. «Каролина» — любимчик корси-моделей ещё с далёких времен Билла Питерса, когда молодая команда могла перебрасывать соперника из раза в раз, но пройти в плей-офф это так и не помогало. После повышения Рода Бриндамора, который был ассистентом Питерса, стиль особенно не изменился.

Бросок Еспери Котканиеми Фото: nhl.com

«Ураганы» — это восточный «Вегас», но не в плане казино или развлечений — чисто в плане хоккейного стиля. Это агрессивная и скоростная команда с хорошим прессингом, которая в атаке берёт количеством, старается максимально перебросать соперника. В регулярке это работает неплохо, но в плей-офф порой выглядит так, как будто человек с разбегу бьётся головой об стену из раза в раз.

«Вегас» в проигранных сериях с «Монреалем» и «Далласом» бесконечно накручивал счётчик бросков, не пытался найти креативных решений — в результате вылетал раньше ожидаемого. «Каролина» тоже наседает агрессивно, но постоянный обстрел ворот Шестёркина в реальности чаще приводил к быстрым контратакам от «Рейнджерс», чем к какому-то результату.

Статистика показательна: в равных составах против «Рейнджерс» ни один форвард «Каролины» не забил больше одного гола. Конечно, это во многом связано и с тем, что ворота напротив защищает наследник Короля Нью-Йорка Игорь Первый, но показывает и уровень безрезультатной долбёжки «ураганов». Страдает и большинство, где нужно искать варианты исполнения: невероятно, но в меньшинстве «Каролина» за счёт быстрых ног забила дважды, а в большинстве — лишь раз.

Кроме этого, непонятна ситуация с вратарями: проведший шикарную регулярку Фредерик Андерсен должен был вернуться после первого раунда, но его все ещё нет. Антти Раанта крайне неуверенно провёл шестой матч, а за его спиной — только молодой Пётр Кочетков, который и в КХЛ не был основным вратарём.

Крис Крайдер и Игорь Шестёркин Фото: nhl.com

А что «Рейнджерс»? Их задача была очевидной: выжить под отбойным молотком. Несмотря на гламурность бренда, чистых звёзд в этой команде, ведомой маэстро рабоче-крестьянского хоккея Жераром Галланом, не так чтобы и много. Неспроста на дедлайне команда укреплялась работягами Коппом и Моттом. Поэтому «Рейнджерс» ставят на организованную оборону, позволяя наносить те броски, которые не являются слишком опасными. Они максимизируют шансы в большинстве, забив четыре шайбы 5 на 4, где никакие наложения уже не сработают. Хотя и от некоторых их звёзд тоже ждали большего.

Но главный козырь «Рейнджерс» известен всем. Когда-то английский поэт Хилэр Беллок прославился строками, которые в русском переводе звучат так: «На каждый вопрос есть чёткий ответ: у нас есть «максим», у них его нет». В нашем же случае вместо пулемёта надо вставить «Шестёркин».