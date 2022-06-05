Русский баловень фортуны. Ничушкин положил дубль, став главной звездой матча плей-офф НХЛ!

Вратарь и защитник «Эдмонтона» сделали всё, чтобы «Колорадо» ушёл в отель с победой.

Озадаченный двумя поражениями в Денвере, «Эдмонтон» начал первый домашний матч полуфинальной серии по-чемпионски. На 39-й секунде Коннор Макдэвид вылетел со скамьи запасных в левый круг вбрасывания, дождался там передачи от Зака Хаймана и филигранным броском в дальний угол открыл счёт.

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Таким образом, канадский форвард набрал 30-е очко в 15-м матче нынешнего плей-офф НХЛ. За меньшее количество игр эту планку преодолевали лишь трое его соотечественников – Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Марк Мессье.

Наверняка Макдэвид собирался забивать и дальше, но негативно на его планах отразился поступок партнёра. В следующей смене после голевой Эвандер Кейн толкнул на борт Назема Кадри и получил пятиминутный штраф. Кадри, которому крепко досталось и в предыдущей серии от игроков «Сент-Луиса», на льду больше не появлялся.

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Несмотря на весь свой атакующий потенциал, «Колорадо» не только не реализовал большинство, но и почти не заставил «Ойлерз» беспокоиться. Проблемы для «Эдмонтона» пришли, откуда не ждали. Голкипер «нефтяников» Майк Смит не смог остановить шайбу за воротами – пришлось спешно в них возвращаться и отражать бросок в стиле Доминика Гашека.

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Впрочем, ближе к перерыву хоккеисты «Эдмонтона» всё же справились с задачей привезти себе гол. Когда Валерий Ничушкин выполнял простой прострел с острого угла, ничто не предвещало беды. Однако в этот момент Дарнелл Нерс решил облегчить жизнь вратарю и подставил клюшку – так шайба встретилась с сеткой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В дебюте второго периода Ничушкин забросил уже при помощи одноклубников. Валерий подобрал отскок после броска Натана Маккинона и в одним касанием вывел «Эвеланш» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре Ничушкин мог оформлять хет-трик. Россиянин на пятачке выиграл борьбу на клюшках у Данкана Кита, но опроверг известное утверждение о том, что «с метра легко». Смит, снова распластавшись на боку, совершил отличное спасение.

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Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать до середины третьей двадцатиминутки, пока Райан Маклауд не решил прокатиться из своей зоны до чужой и нанести бросок. Он не был фантастическим, но для Павла Француоза оказался неберущимся. Экс-вратарь «Трактора» пустил шайбу под ловушкой.

На позитивной волне «Эдмонтон» заставил соперника обороняться ещё несколько минут. И в итоге симпатичная позиционная атака «нефтяников» закончилась голом – правда, в их собственные ворота. Защитник «Ойлерз» Эван Бушар попал в штангу, а когда «лавины» перехватили шайбу, не смог угнаться за Ти Джеем Комфером. Выиграв забег, нападающий нашёл прореху между щитками Смита и вновь вывел «Колорадо» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» попытался устроить финальный штурм, но последнее слово осталось за «Эвеланш»: Микко Рантанен поразил пустые ворота. 4:2 в матче, главной звездой которого был признан Ничушкин, и 3-0 в серии. Следующая игра может стать для «Ойлерз» последней в этом сезоне.